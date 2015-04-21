Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Stevens Tim Стивенс Тим
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 9
Stevens Tim и организации, системы, технологии, персоны:
|Cloudera 65 4
|Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
|Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
|X Corp - Twitter 2942 1
|Microsoft Corporation 25879 1
|Apple Inc 13291 1
|Meta Platforms - Facebook 4635 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2202 1
|AMD - Advanced Micro Devices 4704 1
|Oracle Corporation 7110 1
|Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 171 1
|Qlik - QlikTech 177 1
|Google LLC 12809 1
|Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
|IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
|Кутехов Сергей 6 1
|Deighton Anthony - Дейтон Энтони 6 1
|Eriksson Mats-Olov - Эрикссон Матс-Олов 1 1
|Pogue David - Пог Дэвид 16 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 2
|Россия - РФ - Российская федерация 168534 1
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 1
|Seattle Times 41 1
|The Verge - Издание 622 1
|NYT - The New York Times 1104 1
|Engadget - Блог о технологиях 429 1
|Wired - Издание 278 1
|Gizmodo 133 1
|Times 671 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.