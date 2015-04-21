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Все категории 202460
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Stevens Tim Стивенс Тим

СОБЫТИЯ


21.04.2015 Bell Integrator и Cloudera стали партнерами 1
06.05.2013 Oracle расширила продуктовую линейку Oracle Big Data Appliance 1
26.03.2013 SeaMicro SM15000 от AMD сертифицирован для CDH4 2
14.11.2012 QlikView Direct Discovery интегрирована с Cloudera Impala для анализа «больших данных» 2
29.10.2012 Microsoft Surface: Провал или успех? Первые отзывы пользователей 2

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Stevens Tim и организации, системы, технологии, персоны:

Cloudera 65 4
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Amazon Inc - Amazon.com 3306 1
X Corp - Twitter 2942 1
Microsoft Corporation 25879 1
Apple Inc 13291 1
Meta Platforms - Facebook 4635 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2202 1
AMD - Advanced Micro Devices 4704 1
Oracle Corporation 7110 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 171 1
Qlik - QlikTech 177 1
Google LLC 12809 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1032 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 305 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 28 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7971 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54835 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33946 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13620 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18513 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13615 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10855 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5355 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10378 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10679 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13306 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18295 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15559 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28587 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7328 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4249 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 846 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10177 1
InfiniBand Trade Association - InfiniBand - IB - Высокоскоростная коммутируемая компьютерная сеть 255 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13147 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4472 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6451 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8607 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7582 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7850 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13818 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6916 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6255 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6477 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями - Корпоративные базы знаний 898 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14178 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12362 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23208 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6620 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14895 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 2053 1
Карты памяти - Запоминающее устройство 2330 1
PC game - Casual games - Казуальные игры - Мини-игры 251 1
Компьютеризация - Клавиатура - Bluetooth-клавиатура - Беспроводная клавиатура 108 1
Apache Hadoop 471 4
Cloudera Enterprise 12 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1233 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 933 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 636 1
Apple iPad 4024 1
Google Android 15375 1
Microsoft Surface - Планшет 452 1
Microsoft Office 4231 1
Microsoft Windows 17022 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 867 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1442 1
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 369 1
Qlik Qlikview 122 1
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 480 1
Oracle Autonomous NoSQL Database 17 1
Apache Hadoop Distributed File System - Apache HDFS 73 1
Apache Hadoop Hive - система управления базами данных 92 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 768 1
Oracle Engineered Systems 48 1
Oracle Big Data Appliance - Oracle Big Data Service - Oracle Big Data Cloud 50 1
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 178 1
Microsoft Solitaire Collection 12 1
Cloudera CDH - Cloudera Distribution Including Apache Hadoop 15 1
Rovio Mobile - Angry Birds 112 1
Microsoft Office 2013 82 1
Qlik QlikView Discovery 28 1
AMD SeaMicro Freedom Fabric Storage - AMD SeaMicro Freedom Supercompute Fabric 11 1
Cloudera Impala 3 1
Кутехов Сергей 6 1
Deighton Anthony - Дейтон Энтони 6 1
Eriksson Mats-Olov - Эрикссон Матс-Олов 1 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55096 2
Россия - РФ - Российская федерация 168534 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14865 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16358 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18410 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3137 1
Seattle Times 41 1
The Verge - Издание 622 1
NYT - The New York Times 1104 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
Wired - Издание 278 1
Gizmodo 133 1
Times 671 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1477769, в очереди разбора - 724431.
Создано именных указателей - 202460.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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