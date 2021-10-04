Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182111
ИКТ 14142
Организации 11002
Ведомства 1487
Ассоциации 1057
Технологии 3501
Системы 26119
Персоны 78299
География 2935
Статьи 1550
Пресса 1244
ИАА 714
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2710
Мероприятия 868

Компьютеризация Клавиатура Bluetooth-клавиатура Беспроводная клавиатура


УПОМИНАНИЯ


04.10.2021 6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств

Mac OS X 10.11 (плюс более поздние версии). Через протокол Bluetooth поддерживаются Windows 8, MacOS X 10.11, Chrome OS, Android 4.3 (и более новые версии перечисленных ОС), а также iOS 10 и позднее. Беспроводная клавиатура Logitech G G915 TKL Здесь есть клавиши управления мультимедиа, расположенные в верхней части клавиатуры, и колёсико для регулировки громкости. Помимо этого Logitech G G9
13.02.2020 Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото

Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру, пополняющую семейство беспроводных аксессуаров. Стильный минималистичный дизайн новинки в сочетании с низкопрофильными бесшумными клавишами идеально впишется в любое прост
16.05.2013 Беспроводная клавиатура и чехол-клавиатура для iPad на солнечных батареях от Logitech позволят забыть о подзарядке

способны заряжаться даже от обычного комнатного освещения. Дома, на работе или в путешествии эти девайсы станут незаменимыми помощниками. Logitech Wireless Solar Keyboard K750 — это тонкая и стильная беспроводная клавиатура, работающая на солнечных батареях. Полного заряда встроенных аккумуляторов хватит на три месяца работы даже в полной темноте. При разработке клавиатуры в Logitech отказа
15.10.2012 Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android

и этом в новинку встроен датчик, который срабатывает в том случае, если вы подносите руки к клавиатуре, и самостоятельно уменьшает или увеличивает яркость в зависимости от освещенности комнаты. Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android Клавиатура заряжается от USB для большего удобства и эффективности, а также работает до десяти дней от полного аккуму
25.01.2005 "Луч-BT": первая отечественная Bluetooth-клавиатура для КПК

Компания «МакЦентр» выпустила на российский рынок первую Bluetooth-клавиатуру для карманных компьютеров и смартфонов – «Луч-BT». «Луч-ВТ» имеет крупные кнопки и большую рабочую поверхность, которая подходит для набора больших объемов текста латинским

Публикаций - 104, упоминаний - 113

Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12404 27
Intel Corporation 12414 24
Microsoft Corporation 25031 21
Logitech 423 14
Lenovo Group 2323 13
Nvidia Corp 3644 12
Samsung Electronics 10483 10
Acer Group - Acer Inc 2617 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2080 9
Google LLC 12072 9
Sony 6592 8
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 872 7
HP Inc. 5728 6
AMD - Advanced Micro Devices 4389 6
LG Electronics 3652 5
Dell EMC 5059 4
Meta Platforms - Facebook 4498 4
VAIO 474 4
Amazon Inc - Amazon.com 3081 3
X Corp - Twitter 2897 3
Qualcomm Technologies 1870 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1062 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5710 3
Fujitsu 2054 3
Цифра ГК 2509 3
Philips 2069 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 3
IBM - International Business Machines Corp 9504 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 249 2
ASBIS Prestigio Solutions - Prestigio International 226 2
HTC Corporation 1501 2
Lenovo Motorola 3510 2
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 2
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1264 2
Motorola Inc 1148 2
Kingston Technology 199 2
Toshiba Corporation 2940 2
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 2
AMD Graphics Product Group - ATI 959 2
A4tech 100 2
Россети Ленэнерго 1700 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 396 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 262 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7867 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1294 1
Совкомбанк Совесть 276 1
DuPont - Дюпон 100 1
Связной ГК 1376 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2605 1
Евросеть 1412 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 1
Mazda Motor Corporation 71 1
Miele - Миле 134 1
Hansa - Ханса 114 1
Cottin 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2647 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 231 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5671 1
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6334 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1469 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 326 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12534 51
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3531 48
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10211 47
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10014 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26540 46
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7507 45
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10431 43
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21466 41
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14785 40
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2385 38
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12746 35
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9684 34
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6194 34
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25119 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12775 32
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7978 31
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25445 27
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54980 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16518 24
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6195 22
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14187 22
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7287 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17591 21
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6137 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3960 19
Наушники - Headphones 4181 19
USB Type-C - USB-C - USB 3 2068 18
Аксессуары 4042 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2923 17
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3387 15
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5748 15
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5597 15
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 12
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6534 12
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6015 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25209 12
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11049 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6595 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9557 11
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1026 11
Microsoft Windows 16112 30
Google Android 14457 28
Apple iOS 8102 19
Apple iPad 3898 18
Apple iPhone - серия смартфонов 7230 14
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1423 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5078 12
Logitech K - Logitech Keyboard 20 11
Apple Mac - Apple Macintosh 3021 9
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1395 9
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 928 8
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1593 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 452 7
Microsoft Windows 10 1841 6
Microsoft Office 3880 6
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2102 6
Apple MacBook - серия ноутбуков 993 6
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 439 6
Apple MacBook Pro 532 6
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1311 6
Google YouTube - Видеохостинг 2847 5
Microsoft Surface - Планшет 435 5
Intel x86 - архитектура процессора 1946 5
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 958 5
Microsoft Windows XP 2412 5
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1899 5
Apple iPod Touch 746 5
Google Maps - Карты Google - GMaps 669 5
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 431 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 5
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 956 5
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 317 5
Acer Iconia 104 5
Linux OS 10606 4
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 483 4
Apple macOS 2174 4
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 137 4
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 442 4
Samsung Galaxy Note 696 4
Intel Core i - Cерия процессоров 524 4
Jobs Steve - Джобс Стив 1017 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 916 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 386 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 210 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 573 1
Низовский Григорий 36 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Панин Александр 9 1
Ксенин Алекс 311 1
Kohli Ramnik - Кохли Рамник 4 1
Васюков Григорий 14 1
Монин Роман 3 1
Жуковский Сергей 2 1
Карманов Сергей 1 1
Правдина Ирина 2 1
Рубаненко Максим 1 1
Абатуров Константин 3 1
Jha Sanjay - Джа Санджай 24 1
Pogue David - Пог Дэвид 16 1
Stevens Tim - Стивенс Тим 5 1
Виноградов Дмитрий 74 1
Dell Michael - Делл Майкл 191 1
Малафеев Андрей 52 1
Борушевский Денис 37 1
Abary Mike - Эбэри Майк 4 1
Hosek Simona - Хосек Симона 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 152679 39
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52955 18
Европа 24498 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44904 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17786 6
Азия - Азиатский регион 5678 5
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 378 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 4
Индия - Bharat 5604 4
Китай - Тайвань 4085 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 3
Южная Корея - Республика 6787 3
Япония 13430 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2515 3
Африка - Африканский регион 3541 3
Ближний Восток 3009 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14355 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18195 2
Сингапур - Республика 1889 2
Америка Латинская 1860 2
Европа Западная 1487 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1307 2
Земля - планета Солнечной системы 10540 2
Швеция - Королевство 3657 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1803 2
Германия - Федеративная Республика 12851 2
Франция - Французская Республика 7939 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7910 1
США - Нью-Йорк 3138 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3370 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1424 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 341 1
США - Калифорния - Купертино 272 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3177 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 218 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 127 1
США - Вашингтон - Редмонд 233 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 125 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5180 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25332 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11273 7
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9357 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19779 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5763 5
Английский язык 6813 5
Ergonomics - Эргономика 1651 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1421 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7165 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5475 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50182 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5170 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6771 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2860 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11497 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2402 3
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2871 3
Металлы - Золото - Gold 1180 3
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1698 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3133 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4225 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5138 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5705 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 868 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53777 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14600 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1631 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31002 2
Углерод - Сarboneum - химический элемент 337 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1801 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2213 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6207 2
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3099 2
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 612 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3298 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5794 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3699 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2250 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 11
NYT - The New York Times 1079 2
Чудо техники 60 2
The Verge - Издание 584 1
Wikipedia - Википедия 548 1
ZDnet 662 1
Engadget - Блог о технологиях 422 1
MacRumors 140 1
VentureBeat 90 1
Liliputing 69 1
Ars Technica 432 1
Gizmodo 131 1
Neowin 168 1
heise online - heise security 122 1
Silicon 487 1
Silicon.com 364 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNET Networks - CNET News 1643 1
Times 633 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
Wired - Издание 239 1
DigiTimes - Издание 1319 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
AP - Associated Press 2006 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8297 4
IDC - International Data Corporation 4929 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
CeBIT 612 2
День молодёжи - 27 июня 965 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
Adobe MAX 11 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
Photokina 59 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: