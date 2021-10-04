Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компьютеризация Клавиатура Bluetooth-клавиатура Беспроводная клавиатура
УПОМИНАНИЯ
|04.10.2021
|
6 лучших Bluetooth-клавиатур для нескольких устройств
Mac OS X 10.11 (плюс более поздние версии). Через протокол Bluetooth поддерживаются Windows 8, MacOS X 10.11, Chrome OS, Android 4.3 (и более новые версии перечисленных ОС), а также iOS 10 и позднее. Беспроводная клавиатура Logitech G G915 TKL Здесь есть клавиши управления мультимедиа, расположенные в верхней части клавиатуры, и колёсико для регулировки громкости. Помимо этого Logitech G G9
|13.02.2020
|
Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото
Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру, пополняющую семейство беспроводных аксессуаров. Стильный минималистичный дизайн новинки в сочетании с низкопрофильными бесшумными клавишами идеально впишется в любое прост
|16.05.2013
|
Беспроводная клавиатура и чехол-клавиатура для iPad на солнечных батареях от Logitech позволят забыть о подзарядке
способны заряжаться даже от обычного комнатного освещения. Дома, на работе или в путешествии эти девайсы станут незаменимыми помощниками. Logitech Wireless Solar Keyboard K750 — это тонкая и стильная беспроводная клавиатура, работающая на солнечных батареях. Полного заряда встроенных аккумуляторов хватит на три месяца работы даже в полной темноте. При разработке клавиатуры в Logitech отказа
|15.10.2012
|
Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android
и этом в новинку встроен датчик, который срабатывает в том случае, если вы подносите руки к клавиатуре, и самостоятельно уменьшает или увеличивает яркость в зависимости от освещенности комнаты. Новая Bluetooth-клавиатура от Logitech легко соединяется с Windows, iOS и Android Клавиатура заряжается от USB для большего удобства и эффективности, а также работает до десяти дней от полного аккуму
|25.01.2005
|
"Луч-BT": первая отечественная Bluetooth-клавиатура для КПК
Компания «МакЦентр» выпустила на российский рынок первую Bluetooth-клавиатуру для карманных компьютеров и смартфонов – «Луч-BT». «Луч-ВТ» имеет крупные кнопки и большую рабочую поверхность, которая подходит для набора больших объемов текста латинским
Компьютеризация и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1852 11
|NYT - The New York Times 1079 2
|Чудо техники 60 2
|The Verge - Издание 584 1
|Wikipedia - Википедия 548 1
|ZDnet 662 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|MacRumors 140 1
|VentureBeat 90 1
|Liliputing 69 1
|Ars Technica 432 1
|Gizmodo 131 1
|Neowin 168 1
|heise online - heise security 122 1
|Silicon 487 1
|Silicon.com 364 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Times 633 1
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 495 1
|Wired - Издание 239 1
|DigiTimes - Издание 1319 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 298 1
|AP - Associated Press 2006 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
|ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381651, в очереди разбора - 736198.
Создано именных указателей - 182111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.