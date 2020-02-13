Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото

Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру, пополняющую семейство беспроводных аксессуаров.

Стильный минималистичный дизайн новинки в сочетании с низкопрофильными бесшумными клавишами идеально впишется в любое пространство, будь то офис или дом.



Подключение к ПК или ноутбуку осуществляется по энергоэффективному протоколу Bluetooth Low Energy версий 4.x/5.0, благодаря чему клавиатура может проработать до 36 месяцев от одного комплекта батареек (две батарейки типоразмера ААА входят в комплект поставки). Процесс подключения клавиатуры к компьютеру стал еще проще благодаря использованию функции Swift Pair.



Полноразмерная Microsoft Bluetooth Keyboard создана для удобной и продуктивной работы в течение всего дня. Она оснащена дополнительными клавишами, помогающими экономить время пользователя: клавиша быстрого доступа к продуктам Office 365; клавиша, вызывающая панель с эмодзи; клавиши для управления мультимедиа с возможностью их переназначения и др.

Новая Microsoft Bluetooth Keyboard

Новая Bluetooth-клавиатура Microsoft поступит в продажу 18 февраля 2020 г. по рекомендуемой розничной цене 4190 руб.