Безопасность
Решения SD-WAN должны развиваться в тесном взаимодействии с информационной безопасностью
ИТ-бизнес
ИТ-рынок пережил кризис: как делать больше за меньшие деньги
Интеграция
ИБ-рынок эволюционирует из-за роста количества угроз

Спецпроекты

Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру. Цена. Фото

Техника

Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру, пополняющую семейство беспроводных аксессуаров.

Стильный минималистичный дизайн новинки в сочетании с низкопрофильными бесшумными клавишами идеально впишется в любое пространство, будь то офис или дом.

Подключение к ПК или ноутбуку осуществляется по энергоэффективному протоколу Bluetooth Low Energy версий 4.x/5.0, благодаря чему клавиатура может проработать до 36 месяцев от одного комплекта батареек (две батарейки типоразмера ААА входят в комплект поставки). Процесс подключения клавиатуры к компьютеру стал еще проще благодаря использованию функции Swift Pair.

Полноразмерная Microsoft Bluetooth Keyboard создана для удобной и продуктивной работы в течение всего дня. Она оснащена дополнительными клавишами, помогающими экономить время пользователя: клавиша быстрого доступа к продуктам Office 365; клавиша, вызывающая панель с эмодзи; клавиши для управления мультимедиа с возможностью их переназначения и др.

mswirelesskeyboard.png
Новая Microsoft Bluetooth Keyboard

Новая Bluetooth-клавиатура Microsoft поступит в продажу 18 февраля 2020 г. по рекомендуемой розничной цене 4190 руб.

Другие материалы рубрики

Обновление Windows 10 поломало рабочий стол и меню «Пуск». Как решить проблему

Xiaomi выпустила сверхдешевого конкурента новых флагманов Samsung. Цена, видео

Крупнейшую выставку мобильных гаджетов отменили впервые за 33 года

В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус»

Intel впервые показала свой необычный крошечный процессор. Фото

Microsoft показала новую Windows. Видео

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Смартфоны с самыми мощными аккумуляторами: выбор ZOOM

Новинки Samsung Unpacked 2020: гибкий смартфон и акцент на камеры

Лучшие камеры с углом съемки 360°: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: выбор ZOOM
Показать еще
Технология месяца

Важная тенденция — бум использования «хайповых» технологий в реальных проектах

Елена Лукутина

партнер, директор по операционной деятельности и технологическому развитию «Неофлекс»

партнер «Неофлекс»
Взгляд месяца

Мы сейчас на распутье — что делать в области ЦОДов

Сергей Емельченков

заместитель гендиректора по ИТ и развитию цифровых сервисов «Почты России»

замглавы «Почты России»
Huawei: Ключевые сложности российского рынка — безопасность и требования регуляторов Как автоматизировать офисную рутину: наймите «цифрового» сотрудника