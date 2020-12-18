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Miele
Миле



18.12.2020 Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса
14.10.2020 Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам
29.03.2017 В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода
28.11.2013 «Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele
14.12.2012 Пылесосы Miele. Славная история чистоты. С 20-х годов прошлого века до наших дней
07.12.2012 Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele
30.11.2012 Уборка по-немецки. Тест-драйв пылесоса Miele S 5981 с электрощёткой
26.09.2012 Новая индукционная панель от Miele
25.09.2012 Miele соприкоснется с миром моды
21.09.2012 Miele - бытовая техника будущего
19.09.2012 Новая серия пылесосов премиум-класса: Miele S8
25.07.2012 Новинки бытовой техники 2012: пылесосы компании Miele
14.05.2012 Miele оптимизировала взаимодействие с покупателями с помощью Microsoft Dynamics CRM
16.09.2011 Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук
17.03.2011 Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России
14.09.2010 Управление бытовой техникой с iPhone: новинки Miele и факты из истории
26.03.2008 Сухой остаток: сушильная машина Miele Т 8685 C
24.01.2008 Компания Miele: с XIX века до наших дней
21.12.2007 Стирка как искусство: Miele Navitronic W 3985 WPS
12.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины
19.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой
14.10.2002 "Промт" поставил крупный пакет решений компании Miele в России

Публикаций - 116, упоминаний - 231

Miele упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Siemens AG - Сименс Россия 2222 37
Zoom Int - Zoom Video Communications 943 36
Bosch - БСХ бытовые приборы 289 36
LG Electronics 3119 31
Samsung Electronics 8940 29
Philips 1721 10
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2438 6
Haier 85 5
Daewoo Electronics 39 4
Sharp Corporation 964 4
Meta - Facebook 4123 3
Apple Inc - Эппл Рус 10109 3
VK - Mail.ru Group 2810 2
Redmond - Инновационные решения 52 2
Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 286 2
Qualcomm Technologies 1555 2
Titanium 49 2
Армада - РБК софт 661 2
Microsoft Corporation 21000 2
General Electric - Дженерал электрик 390 1
Midea 15 1
Manzana Group - Манзана 18 1
Supra 26 1
Dialogic Corp 70 1
Монитор безопасности 70 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники 8 1
JVC Kenwood 374 1
Делайт 2000 - DeLight 32 1
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 22 1
TÜV 25 1
Promt - Промт 257 1
Signify - Philips Lighting 20 1
Hisense Group 52 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 267 1
Fujitsu 1619 1
Toshiba Corporation 2748 1
Acer Group 2182 1
Twitter 2285 1
Amazon Inc - Amazon.com 2525 1
Google LLC 9424 1
Electrolux - Электролюкс Рус 154 36
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 91 22
Hansa - Ханса 71 19
Candy Group - Канди 64 17
Gorenje 63 16
Beko 50 10
Liebherr Group 40 10
Dyson 81 10
Smeg 12 7
Swarovski AG 68 6
Whirlpool 68 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 3
Groupe SEB - Tefal 59 2
Дикси - Сеть магазинов 91 2
Ferrari NV 135 2
Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П. О. Сухого 158 2
BASF 42 2
Braun 55 2
UMA - United Music Agency 30 2
Groupe SEB - Rowenta 28 2
Акрихин - Фармацевтическая компания 30 2
Kickstarter 111 1
Whirlpool KitchenAid 19 1
Savage Arms Company - Сэведж Армз Кампании 1 1
Tesla Motors 262 1
Krups 21 1
Colgate-Palmolive - Колгейт Палмолив 25 1
eBay Inc 1560 1
Arthur Andersen 56 1
WikiMart - Викимарт 41 1
Stellantis PSA Peugeot Citroën 81 1
Volvo Cars 209 1
Nespresso 17 1
Веста 35 1
Техносила - СервисТрейд 225 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 69 1
Citibank - Ситибанк 250 1
Michelin - Мишлен 27 1
IDS Borjomi - ИДС Боржоми 18 1
Bentley Motors 53 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4044 18
Пылесос - Vacuum cleaner 106 14
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12125 12
Холодильник 90 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10095 11
HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 72 10
No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 60 10
Системы охлаждения 87 8
Замораживание - Морозилка - устройство, поддерживающее низкую температуру 80 7
Умные платформы 577 5
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 512 5
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 608 5
СВЧ-радиоэлектроники 47 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2129 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6280 4
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 975 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 649 3
Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 24 3
Электроника 93 3
ТЭН - Трубчатый электронагреватель - сукультен, электронагревательный прибор в виде металлической трубки 37 2
Wi-Fi Alliance WPS - Wi-Fi Protected Setup - Стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi 90 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9105 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 143 2
Тостер 6 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 427 1
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель 791 1
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 78 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 271 1
PiP - picture in picture - картинка в картинке 174 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3030 1
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 204 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 27 1
Dolby Home Theater 66 1
Стайлер 6 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12303 1
Смартизация 221 1
e-Commerce - Электронная коммерция 379 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 754 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 212 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2978 1
Google Android 11656 5
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Samsung NV - серия духовых шкафов 5 2
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston PH 4 2
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Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston ASD 2 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника 84 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 1
Gartner Dataquest 329 2
GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 280 12
Red Dot Design Award 27 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 16 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
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