Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Miele
Миле
Публикаций - 116, упоминаний - 231
Miele упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 1
|Головин Даниил 34 6
|Михина Наталья 7 4
|Кульченко Роман 14 3
|Гончарова Эльвира 7 2
|Толстобров Михаил 10 2
|Захаров Максим 11 2
|Dyson James - Дайсон Джеймс 26 2
|Стятюгин Роман 28 1
|Агуреева Ольга 5 1
|Плетнев Александр 5 1
|Шувалова Анастасия 9 1
|Измайлов Максим 9 1
|Вараксина Ольга 9 1
|Марфин Алексей 13 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Пшеничникова Любовь 2 1
|Гуцериев Михаил 109 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 29 1
|Воробьев Ярослав 2 1
|Гуров Александр 7 1
|Федоров Сергей 10 1
|Горький Максим 3 1
|Малахов Андрей 4 1
|Гвоздев Дмитрий 84 1
|Мартынов Владислав 110 1
|Чибис Андрей 23 1
|Аитов Тимур 187 1
|Муравьев Олег 12 1
|CNews - ZOOM.CNews 1317 28
|MTV - музыкально-развлекательный телеканал 160 2
|Nature 696 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10323 1
|Gartner Dataquest 329 2
|GfK Rus - ГФК-Русь 173 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1169280, в очереди разбора - 1036830.
Создано именных указателей - 58876.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru