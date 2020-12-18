Miele - Миле

Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса Mail.ru Group и Miele заключили стратегическое партнерство в области цифровой трансформации бизнеса. Команда Mail.ru Group на базе своих технологий и наработанного опыта будет помогать Miele автоматизир

Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам Эксперты сервиса клиентской аналитики Predict (Mail.ru Group) составили подробные профили покупателей бытовой техники для Miele. Специалисты выяснили, что интересно и важно клиентам бренда, как с ними лучше взаимодействовать, и чем отличаются люди, которые покупают технику бренда онлайн, от тех, кто идет за ней в

В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода Удаленное управлениеЭксперты по безопасности обнаружили серьезную уязвимость в программном сервере, установленном на профессиональную посудомоечную машину Miele Professional PG 8528. Производитель был уведомлен о проблеме, но никакой реакции с его стороны нет с осени 2016 г. Компания Miele производит дорогостоящую кухонную и медицинскую те

«Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele ешения, созданного в главном московском офисе компании «Миле СНГ» – регионального представительства Miele, производителя бытовой техники класса премиум. За год работы с использованием данного р

Пылесосы Miele. Славная история чистоты. С 20-х годов прошлого века до наших дней Бытовая техника Miele, вообще-то, в представлениях не нуждается. Кто не знает Miele? Miele знаю

Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele Добро пожаловать в мир пылесосов Miele. В этом материале рассказываем обо всех продаваемых в России линейках пылесосов Miele. Вы точно будете знать, чем представители разных семейств, кроме цены и внешнего вида, друг о

Уборка по-немецки. Тест-драйв пылесоса Miele S 5981 с электрощёткой Итак, в рамках нашего большого знакомства с пылесосами Miele (см. также материалы "Славная история чистоты..." и "Укрощение пыли..." ), представляем вашему вниманию тест-драйв пылесоса Miele S 5981, в комплект поставки которого, помимо обычн

Новая индукционная панель от Miele Совсем скоро в продажу поступит удивительно простая в управлении и при этом невероятно многогранная индукционная варочная панель FlexTouch от Miele. FlexTouch легко адаптируется под любые личные предпочтения и привычки пользователей при приготовлении блюд. Это позволит поварам сконцентрироваться на том, что действительно важно, и при

Miele соприкоснется с миром моды С 2010 года Miele уже несколько раз проводила показы модной одежды на IFA, предлагая молодым дизайнерам эксклюзивную площадку для представления своих коллекций. Этот год не стал исключением: на этот раз по

Miele - бытовая техника будущего В ходе выставки IFA 2012 компания Miele представила новую стиральную машинку в дизайне которой будут отсутствовать некоторые из наиболее важных элементов. Внешний вид новой модели можно назвать футуристическим и даже революцион

Новая серия пылесосов премиум-класса: Miele S8 Новые флагманские пылесосы компании Miele сериb S8 обеспечива.т еще более качественную уборку, большее удобство в использовании и более эффективное энергопотребление, а также предлагает целый ряд уникальных технологий, получение

Новинки бытовой техники 2012: пылесосы компании Miele При производстве новых пылесосов серии S6 компании Miele - S 6330 Compact, S 6360 Compact Efficiency и S 6730, особое внимание было уделено разработке систем фильтрации, различным насадкам и конструктивным особенностям корпуса. Новинки серии S6

Miele оптимизировала взаимодействие с покупателями с помощью Microsoft Dynamics CRM Компания Miele, производитель бытовой техники премиум-класса, перешла на новую систему продаж. В соотв

Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук или DLNA. Кроме того, этот смартфон можно было использовать и для игр, поскольку он оснащен запатентованным конвертором LG 3D Game Converter, преобразующим существующие двухмерные игры в трехмерные. Miele Инновации в потребительской технике затрагивают не только производителей электроники, но и домашней бытовой техники. Общие тренды времени – ставка на соблюдение экологических нормативов,

Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России Мы тестировали модель среднего уровня (среднего внутри премиальной линейки G 5000) — Miele G 5500 SCi. Это полноразмерная (ширина — 60 см, высота — 81 см) встраиваемая посудомоечная машина с открытой панелью управления. В Miele нас заверили, что все главные преимущества

Управление бытовой техникой с iPhone: новинки Miele и факты из истории В этом году многие компании – производители бытовой техники, представили свои новые продукты, за несколько дней до открытия выставки IFA-2010. Это и Siemens, и LG, и Liebherr. Компания Miele подготовила свой стенд заранее, и провела пресс конференцию 1-го сентября. Журналисты, втягивая голову в плечи и зажимая уши от воя болгарок, шуруповертов и уворачиваясь от картов, набиты

Сухой остаток: сушильная машина Miele Т 8685 C Miele T 8685 C Navitronic — агрегат не из дешёвых. В московских магазинах за эту модель просят около 50 тысяч рублей. Такая высокая цена не удивительна, ведь немецкая фирма Miele давно и прочно заняла нишу производителя техники премиум-класса. А значит, мы вправе ожидать от Т 8685 C безупречного качества работы. Оправдает ли она наши ожидания? Вот что предстояло в

Компания Miele: с XIX века до наших дней История компании Miele началась более века назад — 1 июля 1899 года. В этот день в торговом реестре небол

Стирка как искусство: Miele Navitronic W 3985 WPS Для того чтобы все понимали с каким именно прибором столкнула нас судьба, в начале несколько штрихов к портрету «Miele» Navitronic W 3985 WPS. Эта автоматическая стиральная машина вмещает в себя до 6 килограммов белья. Она имеет электронное управление, естественно систему Fuzzy Logic: «нечёткая, многознач

Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины удобства в начале материала мы приводим основные характеристики выбранных нами моделей. Модель Возможность встраивания Габариты (В × Ш × Г) Вместимость (кол-во комплектов посуды) Цена (тысяч рублей) «Miele» G 1732 SCI встраиваемая,с открытой панелью 81 × 60 × 57см 12 57-61 «AEG» F 60870 M под столешницу 82 × 60 × 60 см 12 30-33 «Bosch» SRI 45T25 EU встраиваемая,с открытой панель

Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой ыми характеристиками выбранных нами моделей: Название модели Класс энергопотребления Класс отжима Максимальное число оборотов барабана при отжиме (в минуту) Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+ В 1400 8 20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5 9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 10