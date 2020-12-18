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Miele Миле

Miele - Миле

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 2 961 765 164 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 2 961 765 164 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 2 378 434 235 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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18.12.2020 Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса

Mail.ru Group и Miele заключили стратегическое партнерство в области цифровой трансформации бизнеса. Команда Mail.ru Group на базе своих технологий и наработанного опыта будет помогать Miele автоматизир
14.10.2020 Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам

Эксперты сервиса клиентской аналитики Predict (Mail.ru Group) составили подробные профили покупателей бытовой техники для Miele. Специалисты выяснили, что интересно и важно клиентам бренда, как с ними лучше взаимодействовать, и чем отличаются люди, которые покупают технику бренда онлайн, от тех, кто идет за ней в

29.03.2017 В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода

Удаленное управлениеЭксперты по безопасности обнаружили серьезную уязвимость в программном сервере, установленном на профессиональную посудомоечную машину Miele Professional PG 8528. Производитель был уведомлен о проблеме, но никакой реакции с его стороны нет с осени 2016 г. Компания Miele производит дорогостоящую кухонную и медицинскую те
28.11.2013 «Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele

ешения, созданного в главном московском офисе компании «Миле СНГ» – регионального представительства Miele, производителя бытовой техники класса премиум. За год работы с использованием данного р
14.12.2012 Пылесосы Miele. Славная история чистоты. С 20-х годов прошлого века до наших дней

Бытовая техника Miele, вообще-то, в представлениях не нуждается. Кто не знает Miele? Miele знаю
07.12.2012 Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele

Добро пожаловать в мир пылесосов Miele.  В этом материале рассказываем обо всех продаваемых в России линейках пылесосов Miele. Вы точно будете знать, чем представители разных семейств, кроме цены и внешнего вида, друг о
30.11.2012 Уборка по-немецки. Тест-драйв пылесоса Miele S 5981 с электрощёткой

Итак, в рамках нашего большого знакомства с пылесосами Miele (см. также материалы "Славная история чистоты..." и "Укрощение пыли..." ), представляем вашему вниманию тест-драйв пылесоса Miele S 5981, в комплект поставки которого, помимо обычн
26.09.2012 Новая индукционная панель от Miele

Совсем скоро в продажу поступит удивительно простая в управлении и при этом невероятно многогранная индукционная варочная панель FlexTouch от Miele. FlexTouch легко адаптируется под любые личные предпочтения и привычки пользователей при приготовлении блюд. Это позволит поварам сконцентрироваться на том, что действительно важно, и при
25.09.2012 Miele соприкоснется с миром моды

С 2010 года Miele уже несколько раз проводила показы модной одежды на IFA, предлагая молодым дизайнерам эксклюзивную площадку для представления своих коллекций. Этот год не стал исключением: на этот раз по
21.09.2012 Miele - бытовая техника будущего

В ходе выставки IFA 2012 компания Miele представила новую стиральную машинку в дизайне которой будут отсутствовать некоторые из наиболее важных элементов. Внешний вид новой модели можно назвать футуристическим и даже революцион
19.09.2012 Новая серия пылесосов премиум-класса: Miele S8

Новые флагманские пылесосы компании Miele сериb S8 обеспечива.т еще более качественную уборку, большее удобство в использовании и более эффективное энергопотребление, а также предлагает целый ряд уникальных технологий, получение

25.07.2012 Новинки бытовой техники 2012: пылесосы компании Miele

При производстве новых пылесосов серии S6 компании Miele - S 6330 Compact, S 6360 Compact Efficiency и S 6730, особое внимание было уделено разработке систем фильтрации, различным насадкам и конструктивным особенностям корпуса. Новинки серии S6
14.05.2012 Miele оптимизировала взаимодействие с покупателями с помощью Microsoft Dynamics CRM

Компания Miele, производитель бытовой техники премиум-класса, перешла на новую систему продаж. В соотв
16.09.2011 Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук

или DLNA. Кроме того, этот смартфон можно было использовать и для игр, поскольку он оснащен запатентованным конвертором LG 3D Game Converter, преобразующим существующие двухмерные игры в трехмерные. Miele Инновации в потребительской технике затрагивают не только производителей электроники, но и домашней бытовой техники. Общие тренды времени – ставка на соблюдение экологических нормативов,

17.03.2011 Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России

Мы тестировали модель среднего уровня (среднего внутри премиальной линейки G 5000) — Miele G 5500 SCi. Это полноразмерная (ширина — 60 см, высота — 81 см) встраиваемая посудомоечная машина с открытой панелью управления. В Miele нас заверили, что все главные преимущества

14.09.2010 Управление бытовой техникой с iPhone: новинки Miele и факты из истории

В этом году многие компании – производители бытовой техники, представили свои новые продукты, за несколько дней до открытия выставки IFA-2010. Это и Siemens, и LG, и Liebherr. Компания Miele подготовила свой стенд заранее, и провела пресс конференцию 1-го сентября. Журналисты, втягивая голову в плечи и зажимая уши от воя болгарок, шуруповертов и уворачиваясь от картов, набиты
26.03.2008 Сухой остаток: сушильная машина Miele Т 8685 C

Miele T 8685 C Navitronic — агрегат не из дешёвых. В московских магазинах за эту модель просят около 50 тысяч рублей. Такая высокая цена не удивительна, ведь немецкая фирма Miele давно и прочно заняла нишу производителя техники премиум-класса. А значит, мы вправе ожидать от Т 8685 C безупречного качества работы. Оправдает ли она наши ожидания? Вот что предстояло в
24.01.2008 Компания Miele: с XIX века до наших дней

История компании Miele началась более века назад — 1 июля 1899 года. В этот день в торговом реестре небол
21.12.2007 Стирка как искусство: Miele Navitronic W 3985 WPS

Для того чтобы все понимали с каким именно прибором столкнула нас судьба, в начале несколько штрихов к портрету «Miele» Navitronic W 3985 WPS. Эта автоматическая стиральная машина вмещает в себя до 6 килограммов белья. Она имеет электронное управление, естественно систему Fuzzy Logic: «нечёткая, многознач
12.12.2007 Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины

удобства в начале материала мы приводим основные характеристики выбранных нами моделей. Модель Возможность встраивания Габариты (В × Ш × Г) Вместимость (кол-во комплектов посуды) Цена (тысяч рублей) «Miele» G 1732 SCI встраиваемая,с открытой панелью 81 × 60 × 57см       12 57-61 «AEG» F 60870 M под столешницу 82 × 60 × 60 см       12 30-33 «Bosch» SRI 45T25 EU встраиваемая,с открытой панель
19.11.2007 Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой

ыми характеристиками выбранных нами моделей: Название модели Класс энергопотребления Класс отжима Максимальное число оборотов барабана при отжиме (в минуту)  Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+   В 1400 8  20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5  9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 10
14.10.2002 "Промт" поставил крупный пакет решений компании Miele в России

Компания "Промт", разработчик технологий автоматизированного перевода, сообщает об успешном завершении работ по контракту с компанией Miele в России, производителем промышленной и бытовой техники. При выходе на зарубежные рынки компании-производители неизбежно сталкиваются с необходимостью перевода объемных описаний и техниче

Публикаций - 139, упоминаний - 150

Miele и организации, системы, технологии, персоны:

Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 497 59
Siemens AG - Siemens Group 2673 51
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 237 50
Samsung Electronics 11065 41
LG Electronics 3735 39
Electrolux AB - Zanussi 61 14
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 12
Philips 2099 10
ASKO 36 9
Apple Inc 13156 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Haier Group 230 6
Microsoft Corporation 25775 5
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 5
Sony 6739 5
Titanium 88 4
Daewoo Electronics - Daewoo Lucoms 67 4
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 65 4
Schulthess 7 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Sharp Corporation 1062 4
Midea Group - Midea Russia - Мидеа РУС - Мидеа Онлайн 54 3
Vestel - Vestel Trade - Vestel CIS - Вестел СНГ 40 3
Stadler Form - Stadler Form Aktiengesellschaft - Штадлер Форм 29 3
Huawei 4677 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Xiaomi - Сяоми 2232 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 132 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
JVC Kenwood 422 2
Технологии Будущего 169 2
Electrolux AB - Frigidaire - Frigidaire Appliance Company 8 2
Western Digital Corporation - WDC 589 2
X Corp - Twitter 2938 2
Lenovo Group 2447 2
Qualcomm Technologies 1974 2
Intel Corporation 12811 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
HP Inc. 5883 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 26
Hansa - Ханса 114 23
Bosch - Gaggenau 36 21
Haier - Candy Group - Канди 101 21
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 20
Dyson 157 17
Liebherr Group - Либхерр Русланд 51 15
Ardo - Ардо 36 15
Beko - Beko Electronics 83 11
Smeg 19 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 8
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 8
Swarovski AG 74 6
Kärcher - Karcher - Керхер 74 6
Россети Ленэнерго 1699 5
Bugatti 17 4
Bork - Борк-Ритейл 45 4
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Whirlpool KitchenAid 24 3
Groupe SEB - Tefal 108 3
Groupe SEB - Rowenta - Ровента 52 3
Melitta 6 3
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 3
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 3
Ferrari NV 159 2
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 2
Геометрия НПО 165 2
Борец Производственная Компания - Borets 34 2
Braun GmbH 79 2
Krups 31 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Antonio Merloni SpA 3 2
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 2
ГЕОТЕК Холдинг - ГЕОТЕК Сейсморазведка - Тюменнефтегеофизика, ТНГФ - Башнефтегеофизика - Геостра НПЦ 13 2
Арнест ГК - Arnest Group - Арнест упаковочные решения, АУР - Ball Corporation - Арнест ЮниРусь 35 2
PVH Corp - Calvin Klein 19 2
Связной ГК 1401 2
Adidas - Адидас 170 2
Tesla Motors 461 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 2
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
ПБЛ - Профессиональная баскетбольная лига 4 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
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Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 33
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Bosch ActiveWater - Bosch SRI - Bosch SPS - Bosch SMV - Bosch SGS - Bosch SGV - Bosch SRV SCE - Bosch SKT - Bosch SMS - Bosch SRS - Bosch SCE - Bosch SKS - Bosch SKE - посудомоечные машины 21 6
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Google Android 15244 6
LG Kompressor Follow Me 20 5
LG HOM-BOT SQUARE 17 5
Electrolux UltraCaptic - Electrolux UltraSilencer Vacuum - Electrolux UltraActive - Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergo, Ergorapido - серия пылесосов 20 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Apple iPad 4012 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 5
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 91 4
Samsung Navibot - Samsung Powerbot - серия робот-пылесосов 16 4
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston Aqualtis 8 4
Electrolux SenseBoil - Electrolux EHH - Electrolux EKK - Electrolux EKC - Electrolux CPE - Electrolux Inspiration EHD - Electrolux EKD - Electrolux EKI - Electrolux EHS - Electrolux CPE - Electrolux EHGT - Electrolux EXG - варочные панели и плиты 18 4
Electrolux ComfortLift - Electrolux Real Life - Electrolux ESF - Electrolux ProClean - посудомоечные машины 18 4
Bosch WTE - Bosch WVD - Bosch WTH - сушильные машины 7 4
Hisense - Gorenje Ora Ito - Gorenje Ora-Ïto - Gorenje ECT - Gorenje EIT - Gorenje GMS - Gorenje GCS - Gorenje GI - Gorenje GN - Gorenje E - Gorenje EC - Gorenje EIK - Gorenje GMIN - кухонная плита - газовая плита - варочная панель 22 4
Bosch - VarioSpeed 15 4
Apple iOS 8583 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 4
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 3
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston F 5 3
Miele KFN - холодильник 3 3
Вятка-автомат - Вятка Катюша - Вятка Мария - Мини-Вятка - стиральная машина 7 3
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 225 3
LG Total No Frost - LG Full No Frost 10 3
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 40 3
Redmond MasterFry - Redmond SkyCooker - Redmond SkyKitchen - Redmond RMC - Redmond RMC - скороварка, мультиварка, мультикухня 22 3
Bosch HBN - Bosch HBJ - Bosch HEN - Bosch HBC - Bosch HGV - Bosch HBG - духовой шкаф - электродуховка 9 3
Головин Даниил 34 6
Miele Carl - Миле Карл 6 6
Михина Наталья 7 4
Старикова Евгения 11 4
Кульченко Роман 14 3
Агуреева Ольга 9 3
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
Толстобров Михаил 10 2
Измайлов Максим 8 2
Гончарова Эльвира 7 2
Архипова Светлана 3 2
Моисеев-Либерман Сергей 2 2
Рашид Карим 8 2
Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 2
Пивоваров Дмитрий 5 2
Захаров Максим 13 2
Рубцова Ольга 33 1
Гуров Александр 8 1
Воробьев Ярослав 2 1
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
Стятюгин Роман 44 1
Попов Олег 57 1
Киркоров Филипп 10 1
Пшеничникова Любовь 5 1
Бедеров Игорь 103 1
Саяпина Елена 46 1
Паленов Олег 21 1
Криницкий Игорь 26 1
Никулин Дмитрий 11 1
Лебедев Олег 16 1
Марфин Алексей 13 1
Тихонова Виктория 14 1
Вараксина Ольга 9 1
Шувалова Анастасия 9 1
Плетнев Александр 8 1
Водоватов Алексей 2 1
Ширвиндт Александр 2 1
Черепковский Сергей 1 1
Петрунин Сергей 2 1
Доценко Надежда 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 100
Германия - Федеративная Республика 13221 71
Европа 24964 56
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Южная Корея - Республика 7052 31
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 26
Швеция - Королевство 3782 24
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 22
Япония 13807 14
Германия - Берлин 732 14
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 192 12
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Франция - Французская Республика 8177 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 7
Азия - Азиатский регион 5920 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 7
Земля - планета Солнечной системы 10865 6
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Словения - Республика 255 6
Америка - Американский регион 2206 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Украина 7928 5
Испания - Королевство 3840 5
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 519 5
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 42 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 4
Польша - Республика 2031 4
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 4
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 3
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 3
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Билефельд 4 3
Европа - Апеннинский полуостров - Апеннины 20 3
Казахстан - Республика 6048 3
Дания - Королевство 1337 3
Румыния 753 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 102
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 43
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 40
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 38
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 35
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 30
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 632 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 20
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 20
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Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 562 17
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 16
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1459 16
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 15
Зоология - наука о животных 2887 15
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 15
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Английский язык 7030 11
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 238 11
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 10
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Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 477 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 9
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 8
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
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Gartner - Dataquest 353 2
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