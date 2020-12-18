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Miele Миле
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 2 961 765 164 ₽*
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|18.12.2020
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Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса
Mail.ru Group и Miele заключили стратегическое партнерство в области цифровой трансформации бизнеса. Команда Mail.ru Group на базе своих технологий и наработанного опыта будет помогать Miele автоматизир
|14.10.2020
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Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам
Эксперты сервиса клиентской аналитики Predict (Mail.ru Group) составили подробные профили покупателей бытовой техники для Miele. Специалисты выяснили, что интересно и важно клиентам бренда, как с ними лучше взаимодействовать, и чем отличаются люди, которые покупают технику бренда онлайн, от тех, кто идет за ней в
|29.03.2017
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В элитной посудомоечной машине Miele найдена опасная «дыра». Производитель не реагирует уже полгода
Удаленное управлениеЭксперты по безопасности обнаружили серьезную уязвимость в программном сервере, установленном на профессиональную посудомоечную машину Miele Professional PG 8528. Производитель был уведомлен о проблеме, но никакой реакции с его стороны нет с осени 2016 г. Компания Miele производит дорогостоящую кухонную и медицинскую те
|28.11.2013
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«Делайт 2000» создал корпоративную аудиовизуальную среду в российском офисе Miele
ешения, созданного в главном московском офисе компании «Миле СНГ» – регионального представительства Miele, производителя бытовой техники класса премиум. За год работы с использованием данного р
|14.12.2012
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Пылесосы Miele. Славная история чистоты. С 20-х годов прошлого века до наших дней
Бытовая техника Miele, вообще-то, в представлениях не нуждается. Кто не знает Miele? Miele знаю
|07.12.2012
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Укрощение пыли. ZOOM.CNews обозревает пылесосы Miele
Добро пожаловать в мир пылесосов Miele. В этом материале рассказываем обо всех продаваемых в России линейках пылесосов Miele. Вы точно будете знать, чем представители разных семейств, кроме цены и внешнего вида, друг о
|30.11.2012
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Уборка по-немецки. Тест-драйв пылесоса Miele S 5981 с электрощёткой
Итак, в рамках нашего большого знакомства с пылесосами Miele (см. также материалы "Славная история чистоты..." и "Укрощение пыли..." ), представляем вашему вниманию тест-драйв пылесоса Miele S 5981, в комплект поставки которого, помимо обычн
|26.09.2012
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Новая индукционная панель от Miele
Совсем скоро в продажу поступит удивительно простая в управлении и при этом невероятно многогранная индукционная варочная панель FlexTouch от Miele. FlexTouch легко адаптируется под любые личные предпочтения и привычки пользователей при приготовлении блюд. Это позволит поварам сконцентрироваться на том, что действительно важно, и при
|25.09.2012
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Miele соприкоснется с миром моды
С 2010 года Miele уже несколько раз проводила показы модной одежды на IFA, предлагая молодым дизайнерам эксклюзивную площадку для представления своих коллекций. Этот год не стал исключением: на этот раз по
|21.09.2012
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Miele - бытовая техника будущего
В ходе выставки IFA 2012 компания Miele представила новую стиральную машинку в дизайне которой будут отсутствовать некоторые из наиболее важных элементов. Внешний вид новой модели можно назвать футуристическим и даже революцион
|19.09.2012
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Новая серия пылесосов премиум-класса: Miele S8
Новые флагманские пылесосы компании Miele сериb S8 обеспечива.т еще более качественную уборку, большее удобство в использовании и более эффективное энергопотребление, а также предлагает целый ряд уникальных технологий, получение
|25.07.2012
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Новинки бытовой техники 2012: пылесосы компании Miele
При производстве новых пылесосов серии S6 компании Miele - S 6330 Compact, S 6360 Compact Efficiency и S 6730, особое внимание было уделено разработке систем фильтрации, различным насадкам и конструктивным особенностям корпуса. Новинки серии S6
|14.05.2012
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Miele оптимизировала взаимодействие с покупателями с помощью Microsoft Dynamics CRM
Компания Miele, производитель бытовой техники премиум-класса, перешла на новую систему продаж. В соотв
|16.09.2011
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Лучшие стенды IFA 2011: умный дом от Miele и самый тонкий в мире ультрабук
или DLNA. Кроме того, этот смартфон можно было использовать и для игр, поскольку он оснащен запатентованным конвертором LG 3D Game Converter, преобразующим существующие двухмерные игры в трехмерные. Miele Инновации в потребительской технике затрагивают не только производителей электроники, но и домашней бытовой техники. Общие тренды времени – ставка на соблюдение экологических нормативов,
|17.03.2011
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Посудомоечная машина Miele G 5500 SCi. Первый тест в России
Мы тестировали модель среднего уровня (среднего внутри премиальной линейки G 5000) — Miele G 5500 SCi. Это полноразмерная (ширина — 60 см, высота — 81 см) встраиваемая посудомоечная машина с открытой панелью управления. В Miele нас заверили, что все главные преимущества
|14.09.2010
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Управление бытовой техникой с iPhone: новинки Miele и факты из истории
В этом году многие компании – производители бытовой техники, представили свои новые продукты, за несколько дней до открытия выставки IFA-2010. Это и Siemens, и LG, и Liebherr. Компания Miele подготовила свой стенд заранее, и провела пресс конференцию 1-го сентября. Журналисты, втягивая голову в плечи и зажимая уши от воя болгарок, шуруповертов и уворачиваясь от картов, набиты
|26.03.2008
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Сухой остаток: сушильная машина Miele Т 8685 C
Miele T 8685 C Navitronic — агрегат не из дешёвых. В московских магазинах за эту модель просят около 50 тысяч рублей. Такая высокая цена не удивительна, ведь немецкая фирма Miele давно и прочно заняла нишу производителя техники премиум-класса. А значит, мы вправе ожидать от Т 8685 C безупречного качества работы. Оправдает ли она наши ожидания? Вот что предстояло в
|24.01.2008
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Компания Miele: с XIX века до наших дней
История компании Miele началась более века назад — 1 июля 1899 года. В этот день в торговом реестре небол
|21.12.2007
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Стирка как искусство: Miele Navitronic W 3985 WPS
Для того чтобы все понимали с каким именно прибором столкнула нас судьба, в начале несколько штрихов к портрету «Miele» Navitronic W 3985 WPS. Эта автоматическая стиральная машина вмещает в себя до 6 килограммов белья. Она имеет электронное управление, естественно систему Fuzzy Logic: «нечёткая, многознач
|12.12.2007
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Выбор ZOOM.CNews: лучшие посудомоечные машины
удобства в начале материала мы приводим основные характеристики выбранных нами моделей. Модель Возможность встраивания Габариты (В × Ш × Г) Вместимость (кол-во комплектов посуды) Цена (тысяч рублей) «Miele» G 1732 SCI встраиваемая,с открытой панелью 81 × 60 × 57см 12 57-61 «AEG» F 60870 M под столешницу 82 × 60 × 60 см 12 30-33 «Bosch» SRI 45T25 EU встраиваемая,с открытой панель
|19.11.2007
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Выбор ZOOM.CNews: полноразмерные стиральные машины с фронтальной загрузкой
ыми характеристиками выбранных нами моделей: Название модели Класс энергопотребления Класс отжима Максимальное число оборотов барабана при отжиме (в минуту) Вместимость (кг) Стоимость (тыс. рублей) «MIELE» W 3821 WPS А А 1400 6 38-42 «HOTPOINT-ARISTON» «Agualtis» AQGD 149 S А+ В 1400 8 20-23 «BOSCH WAS» 20440 OE А+ С 1000 8 19-23 «CANDY» С2 095 А+ D 900 5 9-11 «GORENJE» WA 50100 А С 10
|14.10.2002
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"Промт" поставил крупный пакет решений компании Miele в России
Компания "Промт", разработчик технологий автоматизированного перевода, сообщает об успешном завершении работ по контракту с компанией Miele в России, производителем промышленной и бытовой техники. При выходе на зарубежные рынки компании-производители неизбежно сталкиваются с необходимостью перевода объемных описаний и техниче
Miele и организации, системы, технологии, персоны:
|Головин Даниил 34 6
|Miele Carl - Миле Карл 6 6
|Михина Наталья 7 4
|Старикова Евгения 11 4
|Кульченко Роман 14 3
|Агуреева Ольга 9 3
|Dyson James - Дайсон Джеймс 29 2
|Толстобров Михаил 10 2
|Измайлов Максим 8 2
|Гончарова Эльвира 7 2
|Архипова Светлана 3 2
|Моисеев-Либерман Сергей 2 2
|Рашид Карим 8 2
|Zinkann Reinhard - Цинканн Рейнхард 2 2
|Пивоваров Дмитрий 5 2
|Захаров Максим 13 2
|Рубцова Ольга 33 1
|Гуров Александр 8 1
|Воробьев Ярослав 2 1
|Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 1
|Стятюгин Роман 44 1
|Попов Олег 57 1
|Киркоров Филипп 10 1
|Пшеничникова Любовь 5 1
|Бедеров Игорь 103 1
|Саяпина Елена 46 1
|Паленов Олег 21 1
|Криницкий Игорь 26 1
|Никулин Дмитрий 11 1
|Лебедев Олег 16 1
|Марфин Алексей 13 1
|Тихонова Виктория 14 1
|Вараксина Ольга 9 1
|Шувалова Анастасия 9 1
|Плетнев Александр 8 1
|Водоватов Алексей 2 1
|Ширвиндт Александр 2 1
|Черепковский Сергей 1 1
|Петрунин Сергей 2 1
|Доценко Надежда 1 1
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