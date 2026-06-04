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Пшеничникова Любовь

СОБЫТИЯ


04.06.2026 VK и «Абрау-Дюрсо» договорились о стратегическом партнерстве в сфере маркетинговых технологий и работы с данными 1
17.05.2024 VK разрабатывает технологии для безопасной совместной работы с данными 1
02.03.2023 Рейтинг района и похожие ЖК: VK расширила возможности ИИ-сервиса для застройщиков 1
18.03.2021 MR Group и Mail.ru Group стали партнерами по цифровой трансформации 1
18.12.2020 Mail.ru Group стала партнером Miele по цифровой трансформации бизнеса 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Пшеничникова Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4816 3
VK - Mail.ru Group 3581 2
Абрау-Дюрсо 24 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 70 1
Miele - Миле 139 1
MR Group - МР Групп - MR Office 42 1
Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг 7 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60423 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21148 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23919 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 77385 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7739 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35419 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8452 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6366 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 770 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9191 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4304 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5290 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7509 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1079 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3723 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 795 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 165 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 1
Умные платформы 1956 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11973 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 40 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1946 1
VK Customer Experience Hub 5 1
VK квартирография 1 1
VK Tech - VK AI Space 7 1
Янчуков Сергей 1 1
Моисеев-Либерман Сергей 2 1
Старкова Евгения 1 1
Шабанов Эдгар 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 163468 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5501 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5482 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4911 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21220 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6079 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52706 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8698 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7253 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1683 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1612 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1110 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 731 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5936 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447271, в очереди разбора - 728634.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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