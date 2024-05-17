VK разрабатывает технологии для безопасной совместной работы с данными

VK тестирует Data Clean Room для работы бизнеса с данными партнеров в безопасной среде и сохранения их конфиденциальности. Решение позволяет компаниям делиться обезличенными параметрами, совместно обучать ML-модели без обмена информацией и использовать результаты аналитики в своих задачах. Первой новые технологии протестировала премиальная сеть парфюмерии и косметики «Рив Гош».

«Средний и крупный бизнес работает с большим количеством партнеров: поставщиков, дистрибьюторов, дочерних компаний. У них общие клиенты и задачи в развитии продаж, при этом высокие и понятные требования к безопасности и надежности конфиденциальных данных. Data Clean Room — востребованный класс решений, который уже зарекомендовал себя на глобальном рынке как безопасная среда для совместной работы партнеров с данными. А применение федеративного обучения ML-моделей помогает прогнозировать бизнес-метрики, определять аудиторные инсайты и разрабатывать актуальные предложения — без обмена данными между компаниями», — сказал директор направления консолидированных цифровых решений для бизнеса VK Любовь Пшеничникова.

«Современный маркетинг требует от ритейлеров проактивной работы с данными — важно учитывать потребительские привычки своей аудитории и внедрять персонализированный подход в коммуникациях. Релевантность рекламного сообщения определена точностью и объемом данных, поэтому мы понимаем значимость совместной с брендами работы с данными. Такие подходы невозможны без соответствующей технологической инфраструктуры, обеспечивающей сбор, обработку данных и их безопасное применение в построении аналитики», — отметил президент группы компаний «Рив Гош» Эдгар Шабанов.

На базе решения VK была развернута среда для поставщиков. С ее помощью бренды совместно с «Рив Гош» могут без обмена данными обучать алгоритмы и составлять расширенный портрет покупателей разных групп товаров. Сегменты на базе аналитики используются для тестирования продуктовых гипотез, исследования рынка, маркетинговых коммуникаций и роста продаж.

«Рив Гош» вместе с партнерами тестируют аудиторные сегменты на базе технологий ИИ для комплексных рекламных задач. На первом этапе они помогают увеличить знание о новой продукции поставщиков и формируют спрос на них. На втором этапе — мотивируют на покупку пользователей, уже знакомых с предложениями. Механика персонализированных коммуникаций построена на платформе VK Customer Experience Hub с привлечением Data Science команды VK Predict для построения сегментов и аналитики.