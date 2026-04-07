Геоаналитика VK Predict — это сервисы клиентской геоаналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Среди ключевых сервисов: ГеоКурсор для анализа локаций, Телеком Радар для оценки качества связи телеком-операторов и Девелопер — для определения оптимальной квартирографии жилых комплексов.

Развивать бизнес в офлайне помогут алгоритмы нового ML-сервиса геоаналитики VK Predict — ГеоКурсор. Ритейлеры, банки, сети аптек, ресторанов, салонов красоты и другие компании могут с высокой точностью решать задачи, связанные с оценкой локаций своих точек. Сервис помогает искать целевую аудиторию, анализировать факторы, влияющие на выручку, прогнозировать товарооборот, оценивать конкурентную среду, развивать территории и выбирать оптимальные локации для развития бизнеса.

«Телеком Радар» — геоаналитический сервис от VK Predict оценки качества телекоммуникационных услуг на базе реального пользовательского опыта. Сервис исследует взаимодействие пользователей с продуктами VK, в частности метрики просмотров видеороликов ВКонтакте и VK Видео, и предоставляет расширенную аналитику на основе агрегированных, обезличенных данных.