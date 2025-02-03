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Мангазея ГК Мангазея Девелопмент Mangazeya Development Мангазея Золото Мангазея Майнинг

Мангазея ГК - Мангазея Девелопмент - Mangazeya Development - Мангазея Золото - Мангазея Майнинг

Компания «Мангазея» работает на рынке недвижимости Москвы с 2012 года.


03.02.2025 «Мангазея Майнинг» на пути импортозамещения: отечественное ПО SUMRA упрощает отчетность 1
02.03.2023 Рейтинг района и похожие ЖК: VK расширила возможности ИИ-сервиса для застройщиков 2
26.05.2021 «Мтех» инвестировала в проект Mind&Machine 2
23.04.2021 ГК «Мангазея» запустила технологическую компанию «Мтех» 6
25.02.2016 «МегаФон» подвел итоги развития сети связи в Забайкалье 1

Публикаций - 5, упоминаний - 12

Мангазея ГК и организации, системы, технологии, персоны:

Мангазея ГК - Мтех - Мангазея Технолоджи 2 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3922 1
Прогноз 1652 1
Armus Pro - Армус Про 5 1
МегаФон 8865 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3053 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66263 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10114 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30785 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3168 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3734 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13495 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1192 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20661 1
Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 111 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19418 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24179 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 524 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8187 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2467 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5725 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 373 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 862 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27888 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11641 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4024 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3420 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7681 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 35 1
Armus Pro - SUMRA 5 1
Кашуба Роман 1 1
Янчуков Сергей 1 1
Пшеничникова Любовь 4 1
Сергеев Михаил 108 1
Береза Антон 1 1
Стеценко Вадим 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144674 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Могочинский район - Могоча - Амазар 14 1
Канада 4887 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чита 350 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 566 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Чернышевск 15 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Петровск-Забайкальский 15 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Борзя 16 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48106 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16330 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5125 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4369 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18545 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4812 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1641 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14377 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5012 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2817 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7854 1
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1338242, в очереди разбора - 771426.
Создано именных указателей - 167448.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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