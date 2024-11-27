Разделы

Телеком
|

Интернет-провайдеры смогут оценить качество услуг с помощью сервиса VK

VK расширила функциональность сервиса «Телеком Радар» — решения для телеком-операторов, позволяющего анализировать качество связи и на основе этого принимать решения по модернизации инфраструктуры. Решение доступно операторам широкополосного доступа: они смогут оценить долю на рынке проводного интернета в конкретном регионе и городе, сравнить уровень услуг с конкурентами, выявить проблемы с интернетом и повысить качество услуг для абонентов.

Сервис «Телеком Радар» от VK Predict использует крупнейшие сотовые операторы для анализа качества связи в привязке к геолокации и сравнения с конкурентами, а также для определения доли рынка в регионе. Анализ качества связи формируется на основе потребления видео — одного из самых популярных и тяжелых видов контента, который предъявляет высокие требования к качеству сети.

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами
ИТ в банках

«Телеком Радар» учитывает среднее время старта видео, среднюю скорость скачивания, разрешение и зависания контента. На основе этих данных оператор может оценить пользовательский опыт абонентов, реальное покрытие сети в разных регионах, провести конкурентный анализ и при необходимости модернизировать инфраструктуру. Это позволит повысить уровень удовлетворенности и лояльности абонентов и уменьшить риск их оттока.

«Благодаря высокой точности геопозиционирования «Телеком Радара» операторы смогут оценить, в каких населенных пунктах и районах есть проблемы с покрытием, провести проверку и при необходимости спланировать модернизацию инфраструктуры, после чего оценить эффект от ее проведения. Сервис позволяет операторам проводного интернета увидеть аномальные проблемы с качеством интернет-связи, например в многоквартирных домах, когда один пользователь перегружает сеть. А еще проанализировать динамику числа абонентов и оценить, как маркетинговые кампании сказались на доле рынка, сравнить себя с конкурентами и оценить перспективы расширения в новые локации», — сказал директор центра аналитических сервисов VK Predict Роман Стятюгин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Российский бизнес заявил о неготовности к расчетам в цифровом рубле. Торговля просит два года отсрочки

В России появилась новая схема мошенничества, при которой iPhone жертвы превращается в «кирпич»

ФСБ проверит искусственные интеллекты на благонадежность

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще