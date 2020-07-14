«Яндекс» представил алгоритм маршрутизации для курьерских служб

«Яндекс.Маршрутизация» разработала специальное логистическое решение для курьерских служб. Оно позволяет учитывать особенности бизнеса, например, сезонность, разные виды курьерских задач, а также необходимость добавлять на маршруты новые адреса в реальном времени. В работе над алгоритмом приняли участие эксперты компании DPD в России. Они рассказали о специфике процессов планирования, первыми протестировали и начали внедрять новое решение.

Каждый день курьерские службы привозят и забирают с адресов и складов самые разные грузы — технику, документы, мебель, одежду. Заказы поступают ежеминутно, их нужно быстро обрабатывать и распределять. Новый алгоритм «Маршрутизации» позволит ускорить оборот заказов и снизить нагрузку на инфраструктуру.

«Курьерские службы перевозят до 30% всех заказов интернет-магазинов. В этой сфере комплексные процессы планирования, и мы постарались создать решение, которое учитывает большинство особенностей: от разнообразия габаритов грузов до необходимости корректировать маршруты в течение всего дня», — сказал Данил Шелехов, руководитель «Яндекс.Маршрутизации».

Курьерская маршрутизация оптимизирует схемы доставки с курьерами-посредниками. Теми, кто ездит от склада до точки встречи с курьерами, курсирующими по отдаленным районам. Посредники отдают новые заказы и забирают уже собранные грузы. Благодаря чему районным курьерам не нужно возвращаться на склад. Алгоритм подстраивает маршруты районных курьеров под время приезда посредников и помогает следить за загрузкой автомобилей.

Кроме того, теперь на маршруты можно автоматически добавлять адреса каждые 10-20 минут и даже чаще. Алгоритм распределяет их с учётом местоположения курьеров, загруженности машин и прогноза пробок. Это позволяет оперативно забирать срочные и новые заказы.

Плюс, при распределении машин алгоритм принимает в расчёт не только общий объем каждого предмета, а все измерения — длину, ширину и высоту. Когда в одном кузове перевозятся очень разные по форме грузы, это необходимо, чтобы спрогнозировать, точно ли поместится новая посылка. Кроме размеров, также можно указать — разрешается ли переворачивать предмет или нет.

«Мы синхронизировали "Яндекс.Маршрутизацию" с нашим сервисом по обеспечению доставки в двухчасовые интервалы — Predict, который утром в день получения посылки информирует клиента по SMS. Если предлагаемое время неудобно, получатель может внести изменения с помощью чат-бота DPD, потратив на это всего несколько секунд. В таких случаях новое решение позволяет в онлайн-режиме оптимизировать маршрут курьера с учетом дорожной ситуации и пожеланий клиента по времени доставки. Это даёт возможность использовать разные стратегии в зависимости от количества заказов в определенный период. В результате сотрудничество с "Яндексом" позволило сократить время на планирование маршрутов, повысить эффективность штата курьеров и, как следствие, еще точнее исполнять заявленные интервалы доставки», — отметил Алексей Мерзляков, директор по маркетингу DPD в России.

«Яндекс.Маршрутизация» — это специализированная логистическая платформа, запущенная в 2017 г. Она умеет одновременно планировать маршруты для большого количества машин и пеших курьеров, а также отслеживать, как выполняются заказы. В расчётах, помимо расстояний и загруженности дорог, могут учитываться более 50 параметров, например, габариты грузов, тип транспорта, расписание работы складов. Платформа подходит не только компаниям с собственным автопарком, но и всем, кто хочет сократить транспортные издержки: крупным торговым сетям и интернет-магазинам, производителям товаров, банкам.