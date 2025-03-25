VK запустила ИИ-сервис для маркетологов

VK Predict представил AI Persona. Сервис на основе больших языковых моделей и больших данных подходит средним и крупным компаниям и помогает повышать эффективность CRM-маркетинга и улучшать клиентский опыт. Об этом CNews сообщили представители VK.

AI Persona работает на основе больших языковых моделей, сочетая данные заказчика с обезличенными данными сервисов VK. Решение может описать конкретный сегмент аудитории, сравнить сегменты между собой, выделить ключевые отличия в интересах, социально-демографических параметрах, психографике, а также эксклюзивные признаки той или иной аудитории. На базе этой информации заказчик сможет решать маркетинговые задачи: от выделения инсайтов об аудитории до автоматической генерации персонализированных креативов для коммуникаций с разными целевыми сегментами — например, текстов для email или SMS рассылок.

Использовать AI Persona можно без специальных знаний. В интерфейсе в формате дэшбордов доступна информация о том, как клиентская база компании распределяется по сегментам, построенным с учетом знаний об аудитории сервисов VK. Сервис позволяет отобрать наиболее перспективные сегменты и сравнить с профилем среднестатистического пользователя рунета. Для того, чтобы получить более глубокие инсайты по сегментам аудитории, достаточно сформулировать вопрос простыми словами — например «опиши представителя данного сегмента аудитории» или «какие интересы, свойственные сегменту, можно использовать для продвижения продукта». Система с помощью больших языковых моделей проанализирует базу и предоставит заказчику ответ в режиме диалога в чат-боте. Далее для каждого сегмента система сгенерирует рекламные сообщения, персонализированные на основе признаков каждого сегмента, включая соцдем, интересы и психографику.

На основе признаков, используемых в сервисе, формируются расширенные портреты сегментов — это позволяет компаниям персонализировать коммуникации со своей клиентской базой и за счет этого улучшать конверсионные метрики и клиентский опыт.

Директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин: «Бизнес любого масштаба понимает, что накопленные данные можно и нужно использовать для повышения эффективности процессов и усиления клиентоориентированности. Сочетание data-driven подхода и генеративного ИИ в AI Persona поможет эффективно анализировать массивы данных, лучше узнавать свою аудиторию и находить общий язык с отдельными ее сегментами, одновременно снижая нагрузку на аналитиков».