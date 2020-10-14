Predict описала портрет аудитории Miele по 400 параметрам

Эксперты сервиса клиентской аналитики Predict (Mail.ru Group) составили подробные профили покупателей бытовой техники для Miele. Специалисты выяснили, что интересно и важно клиентам бренда, как с ними лучше взаимодействовать, и чем отличаются люди, которые покупают технику бренда онлайн, от тех, кто идет за ней в магазины.

Продукт Predict Customer Insights с помощью машинного обучения вычисляет более 400 различных интересов аудитории и точно определяет, что важно для людей, какие у них ценности и привычки. Для составления портрета покупателя используются специальные алгоритмы: они анализируют обезличенные данные об аудитории и находят самые важные общие характеристики.

Специалисты Predict интерпретируют полученную информацию с учетом драйверов поведения и ценностного предложения, наиболее актуального в контексте выявленных особенностей потенциальной аудитории. В конечном итоге компания получает практические рекомендации по грамотному позиционированию бренда, разработке маркетинговой стратегии и планированию рекламных кампаний.

Анализ выборки из 138 000 записей CRM-системы показал, что среднестатистический клиент Miele – это человек в возрасте от 35 до 54 лет, состоящий в браке, имеющий высшее образование и высокий доход. Среди его главных устойчивых интересов – путешествия, обустройство и отделка дома, здоровье, коммерческая недвижимость, котировки и фондовые рынки. В топе краткосрочных интересов – страхование, покупки в интернет-магазинах, садовая мебель, хозяйственные товары и активный отдых.

Хотя онлайн- и офлайн-покупатели техники Miele похожи по возрасту, уровню дохода и образованию, их устойчивые интересы не пересекаются. Онлайн-покупателей, например, стабильно интересуют игровые приставки, фото-, видеокамеры и поиск работы, офлайн – юмор, компьютерные игры и детское здоровье. Это означает, что от одного и того же товара в разных каналах продаж покупатели ждут разных эмоций. Бренд получил рекомендации использовать более технологичный и современный образ в онлайне и более классический и «проверенный временем» в магазинах.

«На рынке бытовой техники высокая конкуренция: компаниям особенно важно понимать потребности и отличительные черты клиентовзнать клиентов в лицо, чтобы точно планировать коммуникацию с ними. Мы не только составили для Miele профили клиентских сегментов, но и дали рекомендации по привлечению: как говорить с разными представителями аудитории на их языке и учитывать инсайты при разработке маркетинговых стратегийс учетом их различий», – отметил Роман Стятюгин, директор по развитию бизнеса Predict, Mail.ru Group.

«В партнерстве с Predict мы сделали первый шаг на пути к более глубокому пониманию нашей аудитории. Теперь мы знаем, кто наш клиент, чем он живет, что для него важно и какие его потребности мы можем удовлетворить. Предиктивная модель анализа, также дает нам представление о том, как будет меняться поведение потенциальной аудитории в ближайшем будущем. Аналитику уже активно используют наши маркетологи и специалисты по продажам: при формировании коммуникационной стратегии, настройке рекламных кампаний, выборе площадок для медиабаинга. По нашим оценкам, проект позволит нам в 2021 году повысить эффективность маркетинговых инициатив на 10-14%», – сказал Сергей Моисеев-Либерман, Head of Digital & Customer Experience Management, Miele RKU.