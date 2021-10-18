Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 3

Huawei представила решение Smart Campus 1

Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения 1

Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 5

Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 3

VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 4

Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов 3

Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD 1

VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 7

VisionLabs и Huawei объявили о стратегическом партнерстве в области компьютерного зрения 3

VisionLabs стала вендором национальной биометрической системы Казахстана 3

Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу 2

VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 5

NWA Digital и VisionLabs представили биометрическую систему в Московском международном онкологическом центре 3

Райффайзенбанк завершил пилот по оплате покупок с помощью селфи 1

VisionLabs разработала комплекс бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека 2

Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1