Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
VisionLabs
ВижнЛабс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 205
VisionLabs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
|RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
|Ханин Александр 42 35
|Марков Дмитрий 21 8
|Медведев Дмитрий 1434 3
|Колокольцев Владимир 8 3
|Путин Владимир 1826 3
|Собянин Сергей 211 3
|Дворкович Аркадий 169 3
|Шурыгин Андрей 5 2
|Нехаев Алексей 2 2
|Карасов Равиль 4 2
|Катков Алексей 26 2
|Бондаренко Михаил 52 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Ведяхин Александр 43 2
|Корня Алексей 73 2
|Акимов Максим 167 1
|Устюжанин Вячеслав 1 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Тарасенко Оксана 10 1
|Майнина Кристина 2 1
|Кулюкина Светлана 2 1
|Трубников Григорий 2 1
|Жолобов Андрей 2 1
|Воронин Павел 9 1
|Попова Алена 1 1
|Павленко Анастасия 1 1
|Секиринский Денис 1 1
|Гаричев Сергей 1 1
|Браверман Анатолий 4 1
|Лавринец Виталий 6 1
|Войнов Юрий 2 1
|Ваксман Олег 2 1
|Беспалов Дмитрий 1 1
|Евдокимов Алексей 2 1
|Фролов Алексей 11 1
|Барсегян Алексей 4 1
|Алябьев Андрей 27 1
|Нуйкин Александр 1 1
|Криницин Александр 3 1
|Надежин Алексей 1 1
|The Bell - Издание 34 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
|Ведомости 259 1
|РИА Новости 654 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews Analytics 1990 3
|Markets&Markets Research 78 1
|FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
|Tractica 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763373, в очереди разбора - 667060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763373, в очереди разбора - 667060.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru