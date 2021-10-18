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VisionLabs
ВижнЛабс


18.10.2021 Visionlabs стала технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро 3
22.09.2021 Сбербанк хочет продать долю VisionLabs, чтобы не ссорить свои биометрические компании 2
08.09.2021 Visionlabs реализовала биометрический контроль доступа в головном офисе «МТС банка» 4
15.07.2021 Huawei представила решение Smart Campus 1
26.05.2021 Visionlabs представила новую линейку технологий компьютерного зрения 1
13.05.2021 Решения VisionLabs обеспечат эпидемиологический контроль на объектах Сибирско-Уральской энергетической компании 2
23.03.2021 «Инфосистемы джет» и VisionLabs совместно разрабатывают цифровые решения для промышленности 2
11.03.2021 Цифровые решения «Ситроникс» и Visionlabs внедрены в учебные учреждения Мурманска 2
10.03.2021 В «Пятерочках» и «Перекрестках» теперь можно оплачивать покупки взглядом 1
10.03.2021 Х5, «Сбер» и Visa внедряют технологию оплаты взглядом в «Перекрестках» и «Пятерочках» 1
04.03.2021 Gaskar Group внедрила в свои разработки технологии компьютерного зрения Visionlabs 5
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 3
15.02.2021 «Ростелеком» получит 200 руб. за любое обращение к Единой биометрической системе 1
09.02.2021 Замминистра экономического развития Оксана Тарасенко в интервью CNews — о развитии искусственного интеллекта в России 1
27.01.2021 VisionLabs и HeadPoint займутся созданием совместных решений на базе интернета вещей и компьютерного зрения 4
25.01.2021 Visionlabs и Examus представили систему для удаленной сдачи экзаменов 3
19.01.2021 Технологии VisionLabs и Smart Engines внедрены в крупнейшем в ОАЭ банке Emirates NBD 1
16.12.2020 20 цифровых решений выбрано на «прокачке» спорта и физической культуры Республики Коми 1
25.11.2020 VisionLabs поможет развитию искусственного интеллекта в ОАЭ 7
23.11.2020 Visionlabs поможет Альфа-банку создать «отделения будущего» по всей России 1
23.10.2020 В МТС назначен вице-президент по искусственному интеллекту 1
19.10.2020 VisionLabs и Huawei объявили о стратегическом партнерстве в области компьютерного зрения 3
15.10.2020 Visionlabs научила систему компьютерного зрения распознавать цвет, марку и модель автомобиля 4
13.10.2020 VisionLabs стала вендором национальной биометрической системы Казахстана 3
08.10.2020 Visionlabs получила сертификат МВД на свою биометрическую платформу 2
18.09.2020 VisionLabs и сеть автозаправок Flash запустили бесконтактную систему оплаты по лицу 5
17.07.2020 NWA Digital и VisionLabs представили биометрическую систему в Московском международном онкологическом центре 3
02.07.2020 Дмитрий Медведев встретится с руководителями стартапов «Сколково» 1
11.06.2020 Россияне научились распознавать прикрытые одеждой лица «с точностью 99,9%» 1
06.05.2020 Райффайзенбанк завершил пилот по оплате покупок с помощью селфи 1
30.04.2020 VisionLabs разработала комплекс бесконтактного измерения и мониторинга температуры тела человека 2
13.03.2020 Visionlabs выиграла международный конкурс по компьютерному зрению 1
21.01.2020 «Ростелеком» купил треть госинвестора сотен российских ИТ-стартапов 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 1
13.01.2020 В Visionlabs назначен новый генеральный директор 10
26.12.2019 Visionlabs, Corpsoft24 и Forte Bank запустили систему защиты от мошенничества Liveness 2
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 1
04.10.2019 ГК «А101» и Сбербанк будут сотрудничать в сфере технологий «умного дома» 1

Публикаций - 101, упоминаний - 205

VisionLabs упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 9
Yandex - Яндекс 4101 9
Google LLC 7154 7
АФК Система ПАО 995 7
Nvidia Corp 2024 5
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Vocord - Вокорд 99 4
Intel Corporation 4180 4
NtechLab - НтехЛаб 78 3
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 54 3
Samsung Electronics 5677 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 3
Abbyy 795 3
Facebook 3766 3
SAP SE 3215 3
Cisco Systems 2040 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 29 2
SWiP - Swipglobal Ltd (Кипр) - Умный кошелек 7 2
Microsoft Corporation 11095 2
Крок 1220 2
ITV Group - AxxonSoft - Ай Ти Ви групп 73 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 2
Huawei EBG - Huawei Enterprise BG - Huawei Enterprise Business Group 118 2
GoldenSIM 3 2
Nokia Corporation 2439 2
Broadcom Inc 197 2
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 2
Орбита 23 1
Сбербанк Технологии - СберТех 203 1
Promobot - Промобот 49 1
Болид НВП - Bolid 26 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Сбербанк Телеком 18 1
Oracle Siebel 130 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 96 1
Cinemood - МультиКубик 27 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 22
Почта Банк 289 12
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 7
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 6
Почта России ПАО 1574 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 3
S7 Airlines 80 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 2
ВТБ24 583 2
Альфа-Банк 1125 2
Cofix - Кофейни 2 1
Национальный банк Республики Казахстан КЦМР - Казахстанский центр межбанковских расчетов 1 1
Сбербанк Уральский территориальный банк 18 1
Москвариум - Центр океанографии и морской биологии 2 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Бином 16 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
СКБ-банк 86 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Papa John’s - Папа Джонс 5 1
А101 Группа Компаний 30 1
FARШ 4 1
Visa International 1346 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Газпром ПАО 521 1
Открытие ФК 538 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Digital Horizon - Диджитал Горизонт 8 1
Яндекс.Такси 271 1
СберЗдоровье - DocDoc 37 1
Роснефть НК 367 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Правительство РФ 2205 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
DIC - Dubai Internet City 2 1
Минспорта РФ - Министерство спорта Российской Федерации 37 1
Электронная Москва АО 13 1
ФРИИ Инвест 3 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Министерство торговли США - the United States Department of Commerce 62 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1434 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 2
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 3
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 3
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
FRT - Facial recognition technology - Технология распознавания лиц 11 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 1
FOD - Fingerprint-On Display - Биометрический сканер отпечатка пальца, встроенный в дисплей 10 1
Сервер - Серверные платформы 169 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 145 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 363 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 253 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
Flash 475 1
Субтехнологии 8 1
SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО 7 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
MRZ - MachineReadableZone - машинно-читаемая зона - машиносчитываемая часть документа 18 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 1
TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи 32 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
Big Data - Большие данные 1136 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 17
Oz Liveness 18 8
Google Android 10751 6
Nvidia GeForce GTX 2067 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 3
Apple iOS 5742 3
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 3
Nvidia Tesla GPU 117 2
Intel Xeon Silver 6 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 2
Intel Xeon Scalable - Intel Xeon Gold 38 2
Abbyy PassportReader 10 2
VisionLabs SelfieToPay (Selfie2Pay) 2 2
Nvidia Drive 6 1
Vocord FaceControl 36 1
VisionLabs TERMO 1 1
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 1
ПромАвтоматика Sigur СКУД 2 1
HTC Vive VR - шлем виртуальной реальности 49 1
ЕЦХД ДИТ Москвы - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 30 1
АПК Минсельхоза России 2 1
Яндекс.Толока 12 1
Acronis True Image 38 1
Nvidia Drive AGX 2 1
Intel One API - Intel oneAPI Project 12 1
Yandex Signal Q1 - Мониторинг скорости и умная камера 1 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
IPsoft Amelia - агент контакт-центра с искусственным интеллектом 4 1
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 1
Yandex Object Storage 4 1
Vocord Traffic - Вокорд Трафик - Интеллектуальная система контроля дорожного движения - Система автоматического контроля нарушений ПДД 17 1
NtechLab FaceN 3 1
ЦРТ VoiceKey Platform 6 1
Flash FlashID - бесконтактная система оплаты 1 1
ЦРТ SmartTracker 3 1
GoldenSIM ID.Terminal 1 1
Google Cardboard - шлем виртуальной реальности 12 1
Nvidia Metropolis - аналитическая платформа для работы с видео 1 1
NetApp ONTAP 34 1
Ханин Александр 42 35
Марков Дмитрий 21 8
Медведев Дмитрий 1434 3
Колокольцев Владимир 8 3
Путин Владимир 1826 3
Собянин Сергей 211 3
Дворкович Аркадий 169 3
Шурыгин Андрей 5 2
Нехаев Алексей 2 2
Карасов Равиль 4 2
Катков Алексей 26 2
Бондаренко Михаил 52 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Ведяхин Александр 43 2
Корня Алексей 73 2
Акимов Максим 167 1
Устюжанин Вячеслав 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Тарасенко Оксана 10 1
Майнина Кристина 2 1
Кулюкина Светлана 2 1
Трубников Григорий 2 1
Жолобов Андрей 2 1
Воронин Павел 9 1
Попова Алена 1 1
Павленко Анастасия 1 1
Секиринский Денис 1 1
Гаричев Сергей 1 1
Браверман Анатолий 4 1
Лавринец Виталий 6 1
Войнов Юрий 2 1
Ваксман Олег 2 1
Беспалов Дмитрий 1 1
Евдокимов Алексей 2 1
Фролов Алексей 11 1
Барсегян Алексей 4 1
Алябьев Андрей 27 1
Нуйкин Александр 1 1
Криницин Александр 3 1
Надежин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 46
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Германия - Федеративная Республика 3643 4
Казахстан - Республика 2632 3
Россия - СФО - Новосибирск 1969 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 3
Европа 3759 3
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Ближний Восток 1473 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 2
Россия - ПФО - Казань 1518 2
Индия - Республика 2173 2
Сингапур - Республика 808 2
Япония 2788 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Ульяновская область 349 1
Россия - Ростовская область 863 1
Евразия 160 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 516 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
Россия - Пензенская область 347 1
Россия - Воронежская область 397 1
Россия - Саранск 197 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1058 1
Словакия - Словацкая Республика 213 1
Персидский залив 45 1
Испания - Королевство 1255 1
Украина 3372 1
Россия - Республика Коми 411 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
АЗС - Автомобильная заправочная станция 83 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ЕСН - Единый социальный налог 66 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 1
IRR - Internal Rate of Return - Валовая внутренняя норма доходности 19 1
Цифровой Казахстан - Государственная программа 8 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
The Bell - Издание 34 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 1
Thomson Reuters - Рейтер 1735 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews Analytics 1990 3
Markets&Markets Research 78 1
FRVT - Face Recognition Vendor Test 11 1
Tractica 7 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 192 1
ChaLearn Face Anti-spoofing Attack Detection Challenge 2 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 4 2
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Цифровая прокачка региона 22 1
МТТ Премия 2 1
PR in IT Award - премия 2 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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