Разделы

Интеграция Внедрения
|

МТС начала обслуживать клиентов в салонах с помощью биометрических технологий VisionLabs

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявляет о запуске в салонах МТС технологии компьютерного зрения VisionLabs для обслуживания клиентов без предъявления удостоверения личности. Биометрическая аутентификация по лицам, которая внедрена в российском сотовом ритейле впервые, повысит безопасность обслуживания, сделает его быстрее и удобнее. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

В основе нового сервиса задействована платформа компьютерного зрения LUNA, разработанная VisionLabs. Для подтверждения личности клиенту достаточно посмотреть в web-камеру в салоне МТС. Система фиксирует лицо, выбирает лучший кадр и извлекает из изображения биометрический шаблон, после чего сравнивает его с имеющейся базой данных. Если совпадение найдено, операция будет одобрена.

Чтобы пользоваться беспаспортным обслуживанием, абонент после предоставления своего письменного согласия должен сфотографироваться в салоне МТС — занести цифровой «слепок» своего лица в Платформу биометрической идентификации МТС. После этого клиент без предъявления документа, удостоверяющего личность, может безопасно и быстро воспользоваться всеми доступными сервисами: менять номер, SIM-карту, тарифные планы, подключать и отключать услуги, проводить другие операции.

«У VisionLabs накоплена большая экспертиза по внедрению инноваций в бизнес-процессы заказчиков, — сказал генеральный директор VisionLabs Дмитрий Марков. — Мы реализовали целый ряд проектов с обслуживанием клиентов по биометрии в ритейле, а также финансовой, транспортной, промышленной отраслях. Подобные решения уже не раз доказывали свою эффективность: они помогают повысить клиентскую лояльность и вывести обслуживание на принципиально новый уровень. Сейчас один из главных запросов рынка – обеспечить наиболее простой и понятный процесс получения услуг, при этом не теряя в их качестве и безопасности. Внедрение технологий компьютерного зрения позволяет это реализовать и повысить удовлетворенность клиентов».

«Запуск платформы компьютерного зрения в нашей рознице – еще один шаг для обеспечения комфортной, безопасной и бесшовной идентификации клиентов в рамках экосистемных сервисов МТС, — отметила первый вице-президент по телекоммуникационному бизнесу МТС Инесса Галактионова. — Уже сейчас это позволит экономить время наших клиентов, а в дальнейшем — реализовать возможность удаленного обслуживания из любой точки мира».

Виктор Корсаков, «Рэйдикс»: Переход на SDS — лучший способ оптимизации СХД в условиях дефицита «железа»
Цифровизация

***

VisionLabs — компания в сфере создания продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики LUNA и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.). В феврале 2022 г. МТС закрыла сделку по приобретению через свою дочернюю компанию ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI) 100% акций VisionLabs B.V.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи Группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские тюрьмы остались «аналоговыми». Остановлена цифровизация ФСИН ценой десятки миллиардов

Хранение данных видеонаблюдения: что важно знать?

Какие задачи роботы RPA решают уже сегодня

Ингушетия разрывает договор с московской ИТ-компанией, которая три года проработала на республику бесплатно

В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта

«Гостех» станет обязательным с 2024 года

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Бесплатные облачные сервисы из России: лучшие альтернативы Google Диску и iCloud

Российские аналоги Booking и Airbnb: 10 лучших сайтов для путешественников

Показать еще

Наука

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город

У нашей Вселенной есть двойник, который движется назад во времени

ИИ ограничен в возможностях из-за математического парадокса
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»