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«Сбер» и Visionlabs внедрили сервис оплаты взглядом в кассы самообслуживания Smartix

В кассах самообслуживания Smartix станет доступна оплата взглядом — сервис «Сбера» и Visionlabs на основе компьютерного зрения. Для совершения платежа достаточно просто посмотреть в камеру — оплата занимает несколько секунд, и покупателю даже не нужно доставать карту или смартфон. Smartix внедряют коммерческие предприятия различных отраслей, среди которых сеть кинотеатров «Каро», ЭТМ, сеть строительных товаров «Петрович», сеть стоматологических клиник «Белая радуга», современный амбулаторно-госпитальный центр «Ильинская больница» и другие.

Подключить сервис сможет любой клиент «Сбера». Для этого в мобильном приложении «Сбербанк онлайн» необходимо зайти в настройки карты, выбрать пункт «Оплата одним взглядом» и сделать селфи. После чего на кассе самообслуживания Smartix покупателю останется только выбрать соответствующий способ оплаты и взглянуть в камеру.

Распознавание лица реализовано на базе технологий Visionlabs. С помощью компьютерного зрения система в видеопотоке с камеры обнаруживает лицо человека, выбирает наилучший кадр и извлекает из него биометрический шаблон, который затем сравнивается с имеющейся базой данных банка. Если совпадение по биометрическому шаблону и привязанной к нему карте найдено, транзакция одобряется.

Особое внимание уделено безопасности платежей. Система защищена от спуфинг-атак с использованием распечатанных фотографий, видео с экрана мобильных устройств или 3D-масок. Алгоритмы liveness от Visionlabs в сочетании с камерами глубины обеспечивают надёжную защиту от подмены изображения.

Интеграция сервиса оплаты одним взглядом с кассами самообслуживания Smartix позволит использовать новый способ оплаты в различных отраслях сферы услуг — от ритейла до event-индустрии. Кроме того, клиенты Smartix могут модернизировать установленные у них решения.

Илья Романов, коммерческий директор Visionlabs, сказал: «Последние несколько лет бесконтактные сервисы всё больше набирают популярность, поэтому Visionlabs активно развивает решения для оплаты взглядом. Они могут использоваться не только в розничных сетях, но и в кинотеатрах, медицинских учреждениях, игровых и фитнес-клубах. Технологии Visionlabs на основе нейронных сетей признаны одними из самых быстрых и точных в мире, что помогает обеспечить высокое качество нового способа оплаты».

Александр Воробьёв, учредитель компании Smartix, сказал: «Увеличивающийся спрос на бесконтактные биометрические платежи приводит к активному внедрению технологии в устройствах самообслуживания. Оплата одним взглядом от «Сбера» в решениях Smartix в качестве быстрого, удобного и безопасного способа платежа предоставляет пользователям современные платёжные форматы на основе биометрии».

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