VisionLabs разработала технологию распознавания пожаров на открытых пространствах

Компания VisionLabs представила технологию распознавания огня и дыма в режиме реального времени на основе анализа видеоданных. Решение поможет обеспечить оперативное реагирование на возникновение возгорания и остановить распространение пожара на открытых пространствах. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Система работает с поступающим с камер видеопотоком в режиме реального времени. Для этого она разбивает кадры на заданное настройками количество зон, в каждой из которых ИИ-алгоритмы проводят анализ наличия признаков возгорания. Они классифицируются и приоритизируются по следующим типам: огонь, черный дым и белый дым. При обнаружении одного из атрибутов система отображает инцидент в списке событий и выводит оповещение для оператора.

В основе технологии лежат нейронные сети, обученные на многих тысячах различных изображений, собранных командой VisionLabs. Система предназначена для работы в условиях, где классические решения противопожарной безопасности не используются или малоэффективны — например, на лесополосах или в помещениях со значительными объемами и площадью, а значит активной циркуляцией воздуха, что затрудняет быстрое срабатывание привычных физических датчиков.

Видеоаналитика VisionLabs позволяет определить очаги возгорания еще на ранних стадиях, что практически невозможно при просмотре изображения с десятков камер только оператором. Искусственный интеллект способен непрерывно обрабатывать большой поток данных, работая при этом с постоянной точностью без потери концентрации. Для сравнения, согласно исследованиям, оператор не может активно распознавать объекты, присутствующие в видеопотоках, через 20–40 минут. Кроме того, уровень ошибочной классификации увеличивается до 95% через 22 минуты.

Раннее обнаружение пожара и начало тушения позволяет быстрее локализовать горение и минимизирует его воздействие и возможный ущерб. Это делает технологию особенно востребованной для больших складов и распределительных центров, мусорных полигонов, сельскохозяйственных угодий. Также она может найти применение на транспортно-пересадочных узлах, строительных площадках и объектах нефтеперерабатывающей промышленности, где важно предупредить людей, находящихся в зоне опасности, и начать эвакуацию.

Новая технология стала частью продукта LUNA CARS — системы интеллектуальной видеоаналитики для транспорта. Комплексное решение предназначено для использования в рамках интеллектуальных транспортных систем и уже используется в ряде регионов. Система позволяет управлять транспортными потоками и в случаях нештатных ситуаций — ДТП, пожар или животное на дороге — автоматически уведомить оператора для вызова на место аварийной бригады, а также вывести предупреждение для водителей на информационные табло на трассе.

«Распознавание потенциально опасных ситуаций, таких как драки, наличие оружия, огня или дыма — сейчас одно из самых востребованных направлений компьютерного зрения для умных и безопасных городов, и команда VisionLabs активно развивает эти виды поведенческой и ситуационной видеоаналитики. Наша новая технология значительно повышает уровень безопасности на объектах. С ее помощью можно оперативно выявлять возгорания и предотвращать катастрофические последствия», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.