Контроль доступа с ИИ от «Итриум» и VisionLabs поможет Enterprise-сегменту в проектах импортозамещения

Компании VisionLabs и «Итриум» представили интеллектуальное решение по биометрическому контролю доступа, отвечающее всем стандартам импортозамещения. Решение поможет дополнить функциональность систем комплексной безопасности для крупных корпораций, которым особенно важны кроссплатформенность и быстрая масштабируемость технологий. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs

В основе решения – новейшее программное обеспечение, платформа «Нейросс» от компании «Итриум», позволяющее создавать системы управления физической безопасностью на объектах любого масштаба и назначения. «Нейросс» может работать на практически любых компьютерных платформах под управлением различных операционных систем, в том числе российских операционных систем Astra Linux общего и специального назначения.

Для идентификации по биометрии лица в систему встроена платформа компьютерного зрения Luna от VisionLabs. Она обеспечивает точное и быстрое распознавание человека вне зависимости от наличия маски, очков, головных уборов и других атрибутов. Весь процесс занимает доли секунды. Также в решение встроены алгоритмы liveness от VisionLabs, которые создают надежную защиту от подмены изображения.

Программная часть решения построена только на российских технологиях, которые являются собственными разработками компаний «Итриум» и VisionLabs. Интегрированные продукты включены в реестр отечественного ПО и полностью соответствуют современным стандартам импортозамещения. За счет использования стандартизированных протоколов и прямого взаимодействия контроллеров «Борей» и Luna Platform добавление распознавания лиц в текущие решения СКУД для клиентов «Итриум» не требует остановки работы системы и замены ее ключевых элементов.

Модернизация контроля доступа с помощью компьютерного зрения расширяет функциональность систем безопасности и повышает защищенность объекта, используя при этом передовые технологии. Решение также можно дополнить интеграцией с учетом рабочего времени, термометрии, «1С» для создания удобной платформы управления персоналом.

«Архитектурные принципы и подходы, реализованные в наших технических и программных продуктах “Нейросс”, позволили специалистам VisionLabs оперативно решить задачу интеграции системы распознавания лиц в состав наших решений для комплексных систем безопасности. Практика первых внедрений показала, что результат совместной работы можно успешно применять в уже существующих системах с минимальным вмешательством в их работоспособность на этапе пуско-наладки», — сказал Денис Иванов, директор по развитию «Итриум».

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«Наше сотрудничество с компанией «Итриум» позволит усилить компетенции в создании комплексных систем безопасности с использованием компьютерного зрения. VisionLabs продолжает расширять партнерскую экосистему, чтобы предоставлять клиентам наиболее инновационные и востребованные технологии, и нам особенно важно работать с лидерами рынка. Совместное решение с «Итриум» поможет Enterprise-сегменту реализовывать системы контроля доступа любого масштаба и сложности, используя при этом только российские разработки», — отметил Илья Романов, коммерческий директор VisionLabs.

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VisionLabs — разработчик продуктов на базе компьютерного зрения и машинного обучения. Клиенты компании — это финансовые и транспортные компании, ретейлеры и международные технологические корпорации. Основные продукты компании — платформа компьютерного зрения и видеоаналитики Luna и линейка девайсов на базе собственных технологий (Luna Ace, Luna Pos, Luna Thermo и др.).

ООО «Итриум СПб» — российский разработчик и производитель технических и программных средств для комплексных систем безопасности объектов любого масштаба. Основной продукт компании — Единое решение для комплексных систем безопасности «Нейросс», включающее полный набор кроссплатформенных средств, работающих на любых вычислительных платформах под управлением Российских операционных систем.