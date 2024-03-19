VisionLabs и «Группа Астра» представят решение для цифровизации транспортной инфраструктуры

Компания VisionLabs, российский разработчик систем компьютерного зрения, и «Группа Астра» объявили об успешном завершении испытаний в рамках программы технологического партнерства Ready for Astra. Результаты тестирования показали, что видеоаналитика для транспорта Luna Cars совместима с операционной системой Astra Linux Special Edition. Корректная работа программного обеспечения в защищенной среде ОС подтверждена сертификатом. Оба продукта внесены в «Реестр российского программного обеспечения» Минцифры России. Об этом CNews сообщили представители VisionLabs.

Система интеллектуальной видеоаналитики Luna Cars определяет большинство атрибутов транспортного средства: государственный номер, марку, модель, цвет, тип и принадлежность к экстренным и специальным службам. В системе доступны порядка 1,75 тыс. пар марка-модель и классификация ТС по более чем 35 видам, точность распознавания которых 95% и выше. В Luna Cars также доступна ситуационная видеоаналитика: детекция возгораний и определение животных на дорогах.

Astra Linux Special Edition — российская операционная система специального назначения со встроенными средствами защиты информации для стабильной и безопасной работы ИТ-инфраструктур любого масштаба, имеет полный набор сертификатов всех регуляторов рынка. ОС позволяет обрабатывать информацию различной степени конфиденциальности: от персональных данных до государственной тайны «особой важности» — и является стандартом для многих коммерческих и государственных организаций, включая объекты КИИ.

Использование Luna Cars в безопасной среде ОС Astra Linux позволит реализовать сложные решения по управлению транспортными потоками: регистрацию транзитного трафика, навигацию по территории без использования систем глобального позиционирования, электронные очереди, мониторинг дорожно-транспортной ситуации и защиту периметра. Программный стек найдет своё применение в таких сферах, как интеллектуальные транспортные системы, безопасность, управление движением автотранспорта.

«Партнерство VisionLabs и «Группы Астра» направлено на создание полностью отечественных решений, которые можно использовать в рамках проектов по импортозамещению. Система видеоаналитики Luna Cars от VisionLabs повышает комфорт и безопасность на дорогах, а также автоматизирует управление транспортными потоками. Её совместимость с ОС Astra Linux дает возможность предоставлять полностью отечественные решения для цифровизации транспортных систем, в том числе на объектах критической инфраструктуры», — сказал Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs.

«ОС Astra Linux позволяет закрыть инфраструктурные потребности всех отраслей промышленности, в том числе и транспортной. Это говорит о высоком уровне технологичности и универсальности нашей операционной системы. Мы уже работали с подобными проектами и рады, что границы использования продуктов «Группы Астра» продолжают расширяться. Это значит, что еще больше конечных заказчиков из транспортной сети может получить пользовательский опыт при работе с решением VisionLabs, внедрив в свою ИТ-инфраструктуру видеоаналитику Luna Cars на базе ОС Astra Linux», — сказал Алексей Трубочев, директор департамента сопровождения «Группы Астра».