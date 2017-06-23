Электронная очередь Электронная запись Электронная регистратура

В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный каб

В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы В Ивановской области успешно стартовала электронная запись детей в школы. Одной из первых средних общеобразовательных организаций, открывших электронную запись будущих первоклассников, стала гимназия № 30 областного центра. Прием зая

Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества агруженными по итогам первого квартала стали отделения в Центральном, Северном и Юго-Западном административных округах. На московском портале госуслуг доступны более 280 услуг и сервисов, в том числе электронная запись в органы исполнительной власти — Росреестр и Кадастровую палату, а также к специалистам Пенсионного фонда России, которые ведут прием в центрах госуслуг «Мои документы». Такж

Минздрав заключил контракт с «Ростехом» на развитие электронной медкарты и электронной регистратуры исполнительный директор Ростеха Сергей Куликов. Как ранее сообщал CNews, работы по новому контракту разделены на три блока – развитие интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК), федеральной электронной регистратуры (ФЭР) и нозологических регистров. Сумма контракта между Минздравом и «Ростехом» составляет i84,134 млн, крайний срок выполнения работ – 21 декабря 2014 г.

На Едином портале госуслуг заработала электронная запись на прием в органы власти ет записаться на прием в любой удобный день в течение ближайших двух недель, начиная со дня записи. Электронная запись на прием в госучреждения — один из проектов Минкомсвязи России в рамках ре

Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь» Система электронной очереди в детские сады «Электроочередь», успешно внедренная в Челябинске в 2011 г., выпущена разработчиком под свободной лицензией GNU AGPL. Теперь установить и использовать систему можно в любом муниципалитете России

Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения нного заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более комфортные условия для пациента. «Электронная запись к специалисту, история болезни, телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, ч

«Электронная регистратура» охватила 40 из 48 муниципалитетов Пермского края жность дистанционно записываться и на первичный прием к специалистам местных ЦРБ. На данный момент «Электронная регистратура» работает во всех районах края за исключением Пермского, Горнозаводс

Москва: электронная запись в первый класс начнется с 1 декабря С 1 декабря жители Зеленоградского административного округа Москвы через столичный портал госуслуг смогут записать детей в первый класс. С 15 декабря электронная запись станет доступна для всех москвичей, сообщили представители столичного департамента информационных технологий в Twitter. По их словам, в прошлом году было около 90 тыс. первок

За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей Региональному проекту по повышению качества и доступности медицинской помощи «Электронная регистратура» исполнилось 5 лет. В сентябре 2007 г. компания «Сван» подключила к

Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России линиках было удобным и пациенту, и врачу», - комментирует Роман Ивакин. – Для этого Минздравом России подготовлены соответствующие рекомендации по организации обслуживания населения с использованием «Электронной регистратуры». Одновременно регионы должны проводить работы по организации центров телефонного обслуживания. Задачей центров является не только запись на прием, но и техническая и м

«Электронная регистратура» доступна в 13 муниципалитетах Пермского края Компания «Сван» подключила к системе дистанционной записи к врачу «Электронная регистратура» детскую и взрослую поликлиники города Чусового (Пермский край), а т

В Пермском крае расширился список медучреждений, подключенных к «Электронной регистратуре» ермского края расширился список государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Медицинские учреждения села Орда, поселков Куеда и Октябрьский подключены к системе интернет-записи к врачу «Электронная регистратура». Теперь жители этих населенных пунктов, а также районных деревень, получили возможность записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистри

В Кунгуре заработала «Электронная регистратура» Пермская компания «Сван» провела работы по подключению к услуге «Электронная регистратура» медицинских учреждений Кунгура. Теперь жители города смогут записат

«Ростелеком» завершил создание электронной регистратуры и интегрированной электронной медкарты сеть, с общей базой историй болезни и с возможностью записи на приём к специалистам через интернет. Электронная регистратура и интегрированная электронная медкарта созданы по принципу облачных

На московском портале госуслуг заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря На московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru) заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря для детей от 7 до 15 лет. Родители смогут самостоятельно выбрать место будущего отдыха с учетом особенностей ребенка и забронировать путевку н

К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры» ормационные системы» (К-МИС) сообщила о подготовке к выпуску новой версии программного обеспечения «Электронная регистратура КМИС» версии 2.2. Новая версия «Электронной регистратуры КМИС» 2.2 в

В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура» В Долгопрудном осуществляется проект «Электронная регистратура». Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время регистратуры всех поликлиник, стационарные отделения МБУЗ «ДЦГБ» оснащены компьютерами, внедряется п

«К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ Компания «Комплексные медицинские информационные системы» сообщила о завершении разработки новой версии «Электронной регистратуры КМИС» 2.2, в состав которой будет включен модуль интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящее время компания наблюдает рост и

В Курской области появилась «Электронная регистратура» «Корус Консалтинг» разработал для Курской области электронную госуслугу «Запись на прием к врачу» («Электронная регистратура») – специализированный модуль в составе программного комплекса «Порт