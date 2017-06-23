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Электронная очередь Электронная запись Электронная регистратура



23.06.2017 В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный каб
18.01.2016 В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы

В Ивановской области успешно стартовала электронная запись детей в школы. Одной из первых средних общеобразовательных организаций, открывших электронную запись будущих первоклассников, стала гимназия № 30 областного центра. Прием зая
13.05.2015 Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества

агруженными по итогам первого квартала стали отделения в Центральном, Северном и Юго-Западном административных округах. На московском портале госуслуг доступны более 280 услуг и сервисов, в том числе электронная запись в органы исполнительной власти — Росреестр и Кадастровую палату, а также к специалистам Пенсионного фонда России, которые ведут прием в центрах госуслуг «Мои документы». Такж
05.12.2014 Минздрав заключил контракт с «Ростехом» на развитие электронной медкарты и электронной регистратуры

исполнительный директор Ростеха Сергей Куликов. Как ранее сообщал CNews, работы по новому контракту разделены на три блока – развитие интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК), федеральной электронной регистратуры (ФЭР) и нозологических регистров. Сумма контракта между Минздравом и «Ростехом» составляет i84,134 млн, крайний срок выполнения работ – 21 декабря 2014 г.
25.09.2014 На Едином портале госуслуг заработала электронная запись на прием в органы власти

ет записаться на прием в любой удобный день в течение ближайших двух недель, начиная со дня записи. Электронная запись на прием в госучреждения — один из проектов Минкомсвязи России в рамках ре
26.03.2013 Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь»

Система электронной очереди в детские сады «Электроочередь», успешно внедренная в Челябинске в 2011 г., выпущена разработчиком под свободной лицензией GNU AGPL. Теперь установить и использовать систему можно в любом муниципалитете России
01.02.2013 Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения

нного заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более комфортные условия для пациента. «Электронная запись к специалисту, история болезни, телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, ч
24.01.2013 «Электронная регистратура» охватила 40 из 48 муниципалитетов Пермского края

жность дистанционно записываться и на первичный прием к специалистам местных ЦРБ. На данный момент «Электронная регистратура» работает во всех районах края за исключением Пермского, Горнозаводс
28.11.2012 Москва: электронная запись в первый класс начнется с 1 декабря

С 1 декабря жители Зеленоградского административного округа Москвы через столичный портал госуслуг смогут записать детей в первый класс. С 15 декабря электронная запись станет доступна для всех москвичей, сообщили представители столичного департамента информационных технологий в Twitter. По их словам, в прошлом году было около 90 тыс. первок
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей

Региональному проекту по повышению качества и доступности медицинской помощи «Электронная регистратура» исполнилось 5 лет. В сентябре 2007 г. компания «Сван» подключила к

04.09.2012 Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России

линиках было удобным и пациенту, и врачу», - комментирует Роман Ивакин. – Для этого Минздравом России подготовлены соответствующие рекомендации по организации обслуживания населения с использованием «Электронной регистратуры». Одновременно регионы должны проводить работы по организации центров телефонного обслуживания. Задачей центров является не только запись на прием, но и техническая и м
19.07.2012 «Электронная регистратура» доступна в 13 муниципалитетах Пермского края

Компания «Сван» подключила к системе дистанционной записи к врачу «Электронная регистратура» детскую и взрослую поликлиники города Чусового (Пермский край), а т
04.07.2012 В Кунгуре заработала «Электронная регистратура»

Пермская компания «Сван» провела работы по подключению к услуге «Электронная регистратура» медицинских учреждений Кунгура. Теперь жители города смогут записат
08.06.2012 «Ростелеком» завершил создание электронной регистратуры и интегрированной электронной медкарты

сеть, с общей базой историй болезни и с возможностью записи на приём к специалистам через интернет. Электронная регистратура и интегрированная электронная медкарта созданы по принципу облачных

02.04.2012 На московском портале госуслуг заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря

На московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru) заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря для детей от 7 до 15 лет. Родители смогут самостоятельно выбрать место будущего отдыха с учетом особенностей ребенка и забронировать путевку н
16.03.2012 С 1 апреля в Москве заработает электронная запись детей в летние оздоровительные лагеря

20.01.2012 К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры»

ормационные системы» (К-МИС) сообщила о подготовке к выпуску новой версии программного обеспечения «Электронная регистратура КМИС» версии 2.2. Новая версия «Электронной регистратуры КМИС» 2.2 в
18.01.2012 В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура»

В Долгопрудном осуществляется проект «Электронная регистратура». Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время регистратуры всех поликлиник, стационарные отделения МБУЗ «ДЦГБ» оснащены компьютерами, внедряется п
19.12.2011 «К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ

Компания «Комплексные медицинские информационные системы» сообщила о завершении разработки новой версии «Электронной регистратуры КМИС» 2.2, в состав которой будет включен модуль интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящее время компания наблюдает рост и
14.07.2011 В Курской области появилась «Электронная регистратура»

«Корус Консалтинг» разработал для Курской области электронную госуслугу «Запись на прием к врачу» («Электронная регистратура») – специализированный модуль в составе программного комплекса «Порт
16.11.2006 Электронные очереди появятся в Мурманске

В крупных отделениях мурманского пенсионного фонда появятся электронные очереди. Их введение направлено на улучшение работы крупных отделений, в которых поток клиентов составляет от 150 до 200 человек в день. Монтаж электронной информационной системы на

Публикаций - 211, упоминаний - 242

Электронная очередь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10406 50
БАРС Груп 523 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2937 17
7357 10
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1554 10
Восход ФГБУ НИИ 610 9
NVision Group - Энвижн Груп 674 9
Корус Консалтинг ГК 1126 9
Сван 25 9
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 45 9
Oracle Corporation 6422 9
СевенПро - 7Pro - Регионком 40 8
Microsoft Corporation 23859 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10071 8
Компьюлинк ГК - Compulink 418 7
Открытые технологии 691 7
InterSystems - ИнтерСистемз 135 7
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 348 7
ФОРС - Центр разработки 581 7
N3 Group - Netrika - Нетрика 126 7
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 33 7
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 387 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7364 6
АйТи 1321 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 5
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 218 5
Хост ГК 37 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 969 4
AMT Group - АМТ-Груп 320 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6492 4
IBM - International Business Machines Corp 9280 4
СП.АРМ 30 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 329 4
Agfa Gevaert 65 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 320 3
SAP SE 5016 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1156 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 807 3
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 9 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1925 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6194 9
Почта России ПАО 2060 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 640 7
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 167 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6361 4
Барс груп - БАРС Медицина 12 3
Лента - Сеть розничной торговли 1809 3
Альфа-Банк 1641 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 3
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 9 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 481 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2533 2
Евромед 4 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 231 2
101Hotels.com 717 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2849 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 2
Ак Барс Банк 254 2
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 2
РЖД - Российские железные дороги 1695 2
Лаборатория ПО - Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 31 2
Газпром ПАО 1194 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 436 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 14 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 1 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 21 1
USM Holdings - Металлоинвест ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 24 1
Максима Лигал - Maxima Legal 9 1
Stada 21 1
Царицын капитал 22 1
Пепеляев Групп 27 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 175 1
Возрождение - Коммерческий банк 333 1
Ренессанс Страхование 129 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 218 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 621 1
General Atlantic - GA 27 1
Ингосстрах СПАО 360 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - ММЗ - Марийский машиностроительный завод 4 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 88 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1235 70
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9828 42
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4764 42
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5423 25
Правительство Москвы 2144 18
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 144 18
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1226 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1625 17
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 13
Президент Российской Федерации 3874 13
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 105 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3121 12
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1588 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1086 11
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 318 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2832 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3140 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1717 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 994 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2497 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4716 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2564 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2073 8
Федеральное казначейство России 1620 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1282 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1267 6
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 6
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2585 5
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 62 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 728 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 444 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2459 4
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 85 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 139 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 2006 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1089 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2076 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 558 3
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1817 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6163 1
Единая Россия - Политическая партия 275 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 166 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 8 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56260 138
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41810 63
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27139 57
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9885 50
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 286 48
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10586 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11369 34
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13917 31
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10466 30
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией - сервис дистанционного (удалённого) мониторинга и сопровождения пациентов 1056 29
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6160 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18385 27
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1181 27
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 9613 26
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8905 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26802 24
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 333 21
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11956 21
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 6537 21
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11330 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13798 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15366 20
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17849 20
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3532 19
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1372 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22923 17
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 482 16
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8702 15
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 666 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3387 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9700 15
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11540 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26064 13
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5420 13
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7754 13
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9337 12
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22136 11
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8866 11
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8427 11
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18582 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4369 92
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 484 60
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 344 41
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 922 20
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1141 20
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 35 19
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2995 18
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 649 16
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 213 12
ЕМИАС Электронный рецепт 78 11
Google Android 13034 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1149 9
Apple iOS 7109 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 405 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 43 8
Электронный дневник - Цифровой дневник 138 7
Apple iPhone 6 6331 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2559 6
Microsoft Windows 2000 12893 6
Linux OS 8673 6
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 83 6
Правительство Москвы - Наш город 89 5
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 24 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 151 5
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 288 5
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 882 4
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 4
Apple iPad 3777 4
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 35 4
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 63 4
Microsoft SQL Server 1504 3
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 230 3
Администрация Санкт-Петербурга - Наш Санкт-Петербург 12 3
1С:Медицина 38 3
Oracle Java - язык программирования 2828 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 103 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 202 3
РИСАР - Региональная информационная система мониторинга родовспоможения 10 3
РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 13 3
InterSystems Cache 126 3
Скворцова Вероника 68 14
Никифоров Николай 1172 13
Путин Владимир 2840 13
Гаттаров Руслан 143 9
Сафронов Роман 36 7
Симаков Олег 113 7
Бойко Елена 152 6
Медведев Дмитрий 1637 6
Ивакин Роман 57 6
Лебедев Георгий 50 5
Голикова Татьяна 53 5
Гусев Александр 31 5
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Щеголев Игорь 692 3
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Антипов Александр 17 3
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Эльянов Михаил 14 3
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Gartner - Гартнер 3503 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 358 2
Juniper Research 510 1
Forrester Research 815 1
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РАН - Российская академия наук 1826 4
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 40 3
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 620 2
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 30 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 927 2
РАМН Гематологический научный центр - НМИЦ гематологии Минздрава России ФГБУ 28 2
НМИЦПН ФГБУ имени В.П. Сербского - ФМИЦПН имени Сербского - Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Министерства здравоохранения Российской Федерации 4 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 141 2
РАН ДВО ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 11 1
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РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 17 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
ЗабГУ - Забайкальский государственный университет 2 1
КГУ - Костромской государственный университет 4 1
Минздрав РФ - ФГБУ НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина - Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина 9 1
БГУ - Белорусский государственный университет 28 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 41 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 9 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 42 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 175 1
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 24 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 102 1
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