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Электронная очередь Электронная запись Электронная регистратура
- ФЭР - Федеральная электронная регистратура
- Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|23.06.2017
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В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный каб
|18.01.2016
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В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы
В Ивановской области успешно стартовала электронная запись детей в школы. Одной из первых средних общеобразовательных организаций, открывших электронную запись будущих первоклассников, стала гимназия № 30 областного центра. Прием зая
|13.05.2015
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Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества
агруженными по итогам первого квартала стали отделения в Центральном, Северном и Юго-Западном административных округах. На московском портале госуслуг доступны более 280 услуг и сервисов, в том числе электронная запись в органы исполнительной власти — Росреестр и Кадастровую палату, а также к специалистам Пенсионного фонда России, которые ведут прием в центрах госуслуг «Мои документы». Такж
|05.12.2014
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Минздрав заключил контракт с «Ростехом» на развитие электронной медкарты и электронной регистратуры
исполнительный директор Ростеха Сергей Куликов. Как ранее сообщал CNews, работы по новому контракту разделены на три блока – развитие интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК), федеральной электронной регистратуры (ФЭР) и нозологических регистров. Сумма контракта между Минздравом и «Ростехом» составляет i84,134 млн, крайний срок выполнения работ – 21 декабря 2014 г.
|25.09.2014
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На Едином портале госуслуг заработала электронная запись на прием в органы власти
ет записаться на прием в любой удобный день в течение ближайших двух недель, начиная со дня записи. Электронная запись на прием в госучреждения — один из проектов Минкомсвязи России в рамках ре
|26.03.2013
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Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь»
Система электронной очереди в детские сады «Электроочередь», успешно внедренная в Челябинске в 2011 г., выпущена разработчиком под свободной лицензией GNU AGPL. Теперь установить и использовать систему можно в любом муниципалитете России
|01.02.2013
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Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения
нного заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более комфортные условия для пациента. «Электронная запись к специалисту, история болезни, телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, ч
|24.01.2013
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«Электронная регистратура» охватила 40 из 48 муниципалитетов Пермского края
жность дистанционно записываться и на первичный прием к специалистам местных ЦРБ. На данный момент «Электронная регистратура» работает во всех районах края за исключением Пермского, Горнозаводс
|28.11.2012
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Москва: электронная запись в первый класс начнется с 1 декабря
С 1 декабря жители Зеленоградского административного округа Москвы через столичный портал госуслуг смогут записать детей в первый класс. С 15 декабря электронная запись станет доступна для всех москвичей, сообщили представители столичного департамента информационных технологий в Twitter. По их словам, в прошлом году было около 90 тыс. первок
|05.09.2012
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За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей
Региональному проекту по повышению качества и доступности медицинской помощи «Электронная регистратура» исполнилось 5 лет. В сентябре 2007 г. компания «Сван» подключила к
|04.09.2012
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Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России
линиках было удобным и пациенту, и врачу», - комментирует Роман Ивакин. – Для этого Минздравом России подготовлены соответствующие рекомендации по организации обслуживания населения с использованием «Электронной регистратуры». Одновременно регионы должны проводить работы по организации центров телефонного обслуживания. Задачей центров является не только запись на прием, но и техническая и м
|19.07.2012
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«Электронная регистратура» доступна в 13 муниципалитетах Пермского края
Компания «Сван» подключила к системе дистанционной записи к врачу «Электронная регистратура» детскую и взрослую поликлиники города Чусового (Пермский край), а т
|10.07.2012
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В Пермском крае расширился список медучреждений, подключенных к «Электронной регистратуре»
ермского края расширился список государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Медицинские учреждения села Орда, поселков Куеда и Октябрьский подключены к системе интернет-записи к врачу «Электронная регистратура». Теперь жители этих населенных пунктов, а также районных деревень, получили возможность записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистри
|04.07.2012
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В Кунгуре заработала «Электронная регистратура»
Пермская компания «Сван» провела работы по подключению к услуге «Электронная регистратура» медицинских учреждений Кунгура. Теперь жители города смогут записат
|08.06.2012
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«Ростелеком» завершил создание электронной регистратуры и интегрированной электронной медкарты
сеть, с общей базой историй болезни и с возможностью записи на приём к специалистам через интернет. Электронная регистратура и интегрированная электронная медкарта созданы по принципу облачных
|02.04.2012
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На московском портале госуслуг заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря
На московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru) заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря для детей от 7 до 15 лет. Родители смогут самостоятельно выбрать место будущего отдыха с учетом особенностей ребенка и забронировать путевку н
|16.03.2012
|С 1 апреля в Москве заработает электронная запись детей в летние оздоровительные лагеря
|20.01.2012
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К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры»
ормационные системы» (К-МИС) сообщила о подготовке к выпуску новой версии программного обеспечения «Электронная регистратура КМИС» версии 2.2. Новая версия «Электронной регистратуры КМИС» 2.2 в
|18.01.2012
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В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура»
В Долгопрудном осуществляется проект «Электронная регистратура». Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время регистратуры всех поликлиник, стационарные отделения МБУЗ «ДЦГБ» оснащены компьютерами, внедряется п
|19.12.2011
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«К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ
Компания «Комплексные медицинские информационные системы» сообщила о завершении разработки новой версии «Электронной регистратуры КМИС» 2.2, в состав которой будет включен модуль интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящее время компания наблюдает рост и
|14.07.2011
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В Курской области появилась «Электронная регистратура»
«Корус Консалтинг» разработал для Курской области электронную госуслугу «Запись на прием к врачу» («Электронная регистратура») – специализированный модуль в составе программного комплекса «Порт
|16.11.2006
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Электронные очереди появятся в Мурманске
В крупных отделениях мурманского пенсионного фонда появятся электронные очереди. Их введение направлено на улучшение работы крупных отделений, в которых поток клиентов составляет от 150 до 200 человек в день. Монтаж электронной информационной системы на
Электронная очередь и организации, системы, технологии, персоны:
|Никифоров Николай 1138 17
|Скворцова Вероника 69 16
|Путин Владимир 3454 13
|Гаттаров Руслан 144 12
|Сафронов Роман 36 9
|Симаков Олег 113 8
|Бойко Елена 152 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Козырев Алексей 328 6
|Ивакин Роман 57 6
|Голикова Татьяна 57 5
|Ермолаев Артем 379 5
|Лебедев Георгий 57 5
|Макаров Владимир 78 5
|Островский Владимир 25 5
|Лысенко Эдуард 317 4
|Нащекин Алексей 118 4
|Пугачев Павел 63 4
|Гайдуков Алексей 23 4
|Гусев Александр 46 4
|Ашенбреннер Инна 15 4
|Эльянов Михаил 14 4
|Рейман Леонид 1065 3
|Щеголев Игорь 699 3
|Орловский Виктор 408 3
|Собянин Сергей 538 3
|Касперский Евгений 337 3
|Ахмеров Тимур 91 3
|Лебеденко Степан 10 3
|Зингерман Борис 39 3
|Семенов Александр 166 3
|Захаров Павел 60 3
|Лукошков Дмитрий 61 3
|Карпинский Алексей 42 3
|Дюков Андрей 21 3
|Калинин Денис 70 3
|Чумаков Денис 21 3
|Орлов Геннадий 16 3
|Газизов Камиль 68 3
|Дегтерева Мария 28 3
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