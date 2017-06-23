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Электронная очередь Электронная запись Электронная регистратура

СОБЫТИЯ

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23.06.2017 В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный каб
18.01.2016 В Ивановской области стартовала электронная запись детей в школы

В Ивановской области успешно стартовала электронная запись детей в школы. Одной из первых средних общеобразовательных организаций, открывших электронную запись будущих первоклассников, стала гимназия № 30 областного центра. Прием зая
13.05.2015 Электронная запись на прием стала доступна для всех служб «одного окна» столичного Департамента городского имущества

агруженными по итогам первого квартала стали отделения в Центральном, Северном и Юго-Западном административных округах. На московском портале госуслуг доступны более 280 услуг и сервисов, в том числе электронная запись в органы исполнительной власти — Росреестр и Кадастровую палату, а также к специалистам Пенсионного фонда России, которые ведут прием в центрах госуслуг «Мои документы». Такж
05.12.2014 Минздрав заключил контракт с «Ростехом» на развитие электронной медкарты и электронной регистратуры

исполнительный директор Ростеха Сергей Куликов. Как ранее сообщал CNews, работы по новому контракту разделены на три блока – развитие интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК), федеральной электронной регистратуры (ФЭР) и нозологических регистров. Сумма контракта между Минздравом и «Ростехом» составляет i84,134 млн, крайний срок выполнения работ – 21 декабря 2014 г.
25.09.2014 На Едином портале госуслуг заработала электронная запись на прием в органы власти

ет записаться на прием в любой удобный день в течение ближайших двух недель, начиная со дня записи. Электронная запись на прием в госучреждения — один из проектов Минкомсвязи России в рамках ре
26.03.2013 Муниципалитеты смогут бесплатно использовать систему электронной очереди в детские сады «Электроочередь»

Система электронной очереди в детские сады «Электроочередь», успешно внедренная в Челябинске в 2011 г., выпущена разработчиком под свободной лицензией GNU AGPL. Теперь установить и использовать систему можно в любом муниципалитете России
01.02.2013 Медведев: электронная запись к врачу, история болезни и телемедицина должны стать ежедневной практикой здравоохранения

нного заседания правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что внедрение информационных технологий должно обеспечить новый уровень в работе врача и более комфортные условия для пациента. «Электронная запись к специалисту, история болезни, телемедицина – всё это есть, всё уже это применяется, но отдельные примеры должны стать ежедневной практикой здравоохранения и в городах, и, ч
24.01.2013 «Электронная регистратура» охватила 40 из 48 муниципалитетов Пермского края

жность дистанционно записываться и на первичный прием к специалистам местных ЦРБ. На данный момент «Электронная регистратура» работает во всех районах края за исключением Пермского, Горнозаводс
28.11.2012 Москва: электронная запись в первый класс начнется с 1 декабря

С 1 декабря жители Зеленоградского административного округа Москвы через столичный портал госуслуг смогут записать детей в первый класс. С 15 декабря электронная запись станет доступна для всех москвичей, сообщили представители столичного департамента информационных технологий в Twitter. По их словам, в прошлом году было около 90 тыс. первок
05.09.2012 За 5 лет «Электронная регистратура» в Пермском крае осуществила более 23,5 млн записей

Региональному проекту по повышению качества и доступности медицинской помощи «Электронная регистратура» исполнилось 5 лет. В сентябре 2007 г. компания «Сван» подключила к

04.09.2012 Электронная запись к врачу работает у 7% медицинских учреждений России

линиках было удобным и пациенту, и врачу», - комментирует Роман Ивакин. – Для этого Минздравом России подготовлены соответствующие рекомендации по организации обслуживания населения с использованием «Электронной регистратуры». Одновременно регионы должны проводить работы по организации центров телефонного обслуживания. Задачей центров является не только запись на прием, но и техническая и м
19.07.2012 «Электронная регистратура» доступна в 13 муниципалитетах Пермского края

Компания «Сван» подключила к системе дистанционной записи к врачу «Электронная регистратура» детскую и взрослую поликлиники города Чусового (Пермский край), а т
10.07.2012 В Пермском крае расширился список медучреждений, подключенных к «Электронной регистратуре»

ермского края расширился список государственных услуг, предоставляемых в электронном виде. Медицинские учреждения села Орда, поселков Куеда и Октябрьский подключены к системе интернет-записи к врачу «Электронная регистратура». Теперь жители этих населенных пунктов, а также районных деревень, получили возможность записаться на прием к врачу, не выходя из дома. Для этого необходимо зарегистри
04.07.2012 В Кунгуре заработала «Электронная регистратура»

Пермская компания «Сван» провела работы по подключению к услуге «Электронная регистратура» медицинских учреждений Кунгура. Теперь жители города смогут записат
08.06.2012 «Ростелеком» завершил создание электронной регистратуры и интегрированной электронной медкарты

сеть, с общей базой историй болезни и с возможностью записи на приём к специалистам через интернет. Электронная регистратура и интегрированная электронная медкарта созданы по принципу облачных

02.04.2012 На московском портале госуслуг заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря

На московском портале государственных услуг (pgu.mos.ru) заработала электронная запись в летние оздоровительные лагеря для детей от 7 до 15 лет. Родители смогут самостоятельно выбрать место будущего отдыха с учетом особенностей ребенка и забронировать путевку н
16.03.2012 С 1 апреля в Москве заработает электронная запись детей в летние оздоровительные лагеря
20.01.2012 К-МИС выпускает новую версию «Электронной регистратуры»

ормационные системы» (К-МИС) сообщила о подготовке к выпуску новой версии программного обеспечения «Электронная регистратура КМИС» версии 2.2. Новая версия «Электронной регистратуры КМИС» 2.2 в
18.01.2012 В Долгопрудном развивают проект «Электронная регистратура»

В Долгопрудном осуществляется проект «Электронная регистратура». Как сообщает пресс-служба администрации города, в настоящее время регистратуры всех поликлиник, стационарные отделения МБУЗ «ДЦГБ» оснащены компьютерами, внедряется п
19.12.2011 «К-МИС» выполнила интеграцию «Электронной регистратуры» со СМЭВ

Компания «Комплексные медицинские информационные системы» сообщила о завершении разработки новой версии «Электронной регистратуры КМИС» 2.2, в состав которой будет включен модуль интеграции с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В настоящее время компания наблюдает рост и
14.07.2011 В Курской области появилась «Электронная регистратура»

«Корус Консалтинг» разработал для Курской области электронную госуслугу «Запись на прием к врачу» («Электронная регистратура») – специализированный модуль в составе программного комплекса «Порт
16.11.2006 Электронные очереди появятся в Мурманске

В крупных отделениях мурманского пенсионного фонда появятся электронные очереди. Их введение направлено на улучшение работы крупных отделений, в которых поток клиентов составляет от 150 до 200 человек в день. Монтаж электронной информационной системы на

Публикаций - 239, упоминаний - 283

Электронная очередь и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 53
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 19
БАРС Груп 579 17
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
9594 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
К-МИС - КМИС - Комплексные медицинские информационные системы 52 10
Восход ФГБУ НИИ 721 9
Oracle Corporation 7074 9
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 9
NVision Group - Энвижн Груп 699 9
InterSystems - ИнтерСистемз 137 9
Сван 30 9
Microsoft Corporation 25775 8
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 8
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 8
Севен Груп - 7Tech - СевенПро - 7тек - 7Pro - Севентек - Регионком 47 8
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - П.М.Т. - Пост Модерн Текнолоджи 30 7
Компьюлинк ГК - Compulink 456 7
ФОРС - Центр разработки 703 7
Открытые технологии 732 7
МегаФон 10742 6
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 6
АйТи 1519 6
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 34 6
Yandex - Яндекс 9216 5
Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 278 5
SofTrust - СофТраст 15 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 4
SAP SE 5601 4
IBM - International Business Machines Corp 9699 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 4
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 4
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 4
Хост ГК 39 4
Интерин - Интерин технологии - Интерин сервис 8 3
Системы документооборота 522 3
Broadcom - VMware 2610 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
Почта России ПАО 2370 9
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 8
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 5
Барс груп - БАРС Медицина 12 4
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
Евромед 4 2
Бион - Bion 9 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Газпром ПАО 1493 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 2
Ак Барс Банк 283 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Ренессанс Страхование - Ренессанс жизнь - Спутник–управление капиталом УК 224 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Лаборатория программного обеспечения - Helix - Хеликс - Лабораторная служба 37 2
Авиценна - многопрофильный клинико-диагностический центр 4 2
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 2
Спортивные Лотереи - Национальная лотерея 19 2
Доктор на работе 17 1
DenizBank - Денизбанк 6 1
Юков и партнеры Коллегия адвокатов 5 1
Daewoo Motors 8 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 1
Visa International 1993 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 78
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 50
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 47
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 27
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 19
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 18
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 18
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 16
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 15
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 15
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 162 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 12
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 8
Федеральное казначейство России 1949 7
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 92 7
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 7
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 5
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 224 4
Минтруд РФ - ФГБУ ФБ МСЭ - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 75 4
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 474 4
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 4
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
ГосИнформСистемы 160 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Национальная Ассоциация Здравоохранения 2 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
HIMSS - Healthcare Information and Management Systems Society 11 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 145
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 57
MedTech - EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - Электронная история болезни - Электронная амбулаторная история болезни - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта - протоколы и планы лечения 479 54
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 47
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 35
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 35
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 32
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1429 31
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 31
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 30
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 27
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 27
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 22
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 21
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 21
Электронная очередь - Системы управления очередью (СУО) - Smart Queue 367 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 20
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 20
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 428 20
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 18
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 511 18
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 971 15
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 15
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 190 15
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 15
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 14
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 97
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 63
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 47
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 21
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 20
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 16
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 14
Google Android 15244 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 11
ЕМИАС Электронный рецепт 90 11
ЕГИСЗ МЗ РФ - РЭМД - Федеральный реестр электронных медицинских документов 47 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 9
Apple iOS 8583 8
Linux OS 11533 8
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 51 8
Электронный дневник - Цифровой дневник 176 7
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 6
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 6
InterSystems HealthShare 28 6
ФГИС ДДО - Федеральная информационная система доступности дошкольного образования - ГИС НСО - Электронный детский сад Государственная информационная система - Запись детей в школу и детский сад 179 6
Ростелеком - Ростелеком Здоровье - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 29 5
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