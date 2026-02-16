Разделы

ЗабГУ Забайкальский государственный университет


СОБЫТИЯ


16.02.2026 Восемь вузов России внедрят образовательные модули Университета Иннополис по искусственному интеллекту 1
18.11.2022 В Забайкалье оцифрован средневековый Вал Чингисхана 1
15.08.2022 В сфере образования стремительно растет спрос на российское ПО 1
12.01.2016 ТТК предоставил доступ в интернет Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 1
30.10.2014 Константин Мотлях назначен генеральным директором макрорегиона «Центр» Tele2 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

ЗабГУ и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14649 2
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 731 1
Т2 - Т2 Мобайл - БВК - Байкалвестком 105 1
Ростелеком 10420 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3158 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2602 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2092 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 165 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57527 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1513 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11601 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22018 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25566 1
Освещение - яркость источника света 722 1
Электронная очередь - Электронная запись - Электронная регистратура 236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18796 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9464 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6936 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73864 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1484 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27183 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3566 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13405 1
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 818 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8944 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9614 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23252 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2059 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28954 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3755 1
MedTech - СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений - CDSS - Clinical decision support system 29 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8820 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1102 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2251 1
Linux OS 11026 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5928 1
Мотлях Константин 22 1
Лобан Евгений 1 1
Смагин Дмитрий 38 1
Крадин Николай 1 1
Галиханова Екатерина 4 1
Орловский Виктор 401 1
Соловьев Дмитрий 82 1
Сивцев Илья 166 1
Россия - РФ - Российская федерация 158508 4
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 674 3
Россия - ЦФО - Смоленская область 527 2
Россия - ДФО - Забайкальский край - Краснокаменск 48 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Кайластуй 4 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Оловяннинский район - пгт Оловянная 19 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18372 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1108 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3265 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1312 1
Россия - УФО - Свердловская область 1796 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 626 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2948 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2997 1
Россия - ЦФО - Курская область 706 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1679 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1036 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 565 1
Россия - УФО - Челябинская область 1423 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 613 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 659 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 872 1
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1274 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 938 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 704 1
Россия - ДФО - Амурская область 863 1
Монголия 368 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 896 1
Россия - СФО - Республика Тыва 377 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 634 1
Россия - ЦФО - Костромская область 445 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1011 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 370 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 387 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 772 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31978 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55095 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9703 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 455 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2181 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6996 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 231 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10764 1
Средневековье - Средние века - Middle Ages 150 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1468 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 428 1
Образование в России 2571 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10469 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3778 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4772 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20423 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2270 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 322 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 492 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11454 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10539 1
БГУ - Байкальский Государственный университет - БГУЭП - Байкальский государственный университет экономики и права 6 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 32 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет - Иркутский политех 30 1
РАН ДВО - ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 1
ТОГУ ВО ФГБОУ - Тихоокеанский государственный университет - Хабаровский Государственный технический университет - Хабаровский государственный педагогический университет 19 1
СахГУ - Сахалинский государственный университет 14 1
Минздрав РФ - ТГМУ ФГБОУ ВО - Тихоокеанский государственный медицинский университет 5 1
ЧТОТиБ ГПОУ - Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса 1 1
РАН ДВО - Дальневосточное отделение Российской академии наук 29 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 268 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 230 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1117 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2036 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 202 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 299 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 448 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 261 1
