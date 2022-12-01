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Археология Archaeology Антропология Anthropology


 

01.12.2022 Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя»
01.07.2022 Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию
27.04.2022 Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер
30.11.2020 Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов
23.08.2016 Старорязанская археологическая экспедиция собирает средства на создание виртуального музея
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись»
18.04.2011 Найдено первое свидетельство массовой резни в древней Британии
25.11.2010 Неизвестные клады: что нашли российские археологи в 2010 году
07.10.2009 Археологи обнаружили новый Стоунхендж
14.01.2009 Археологи: деятельность человека на севере Китая началась в эпоху неолита
16.12.2008 Археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка
09.12.2008 Археологи Китая обнаружили руины царского дворца 475-221 гг. до н.э.
23.06.2008 Мексиканские археологи обнаружили древний город
27.03.2008 Археологи нашли в испанских пещерах останки древнего человека
17.03.2008 В Южной Англии найдены следы таинственного древнего ритуала
12.03.2008 Археолог-любитель обнаружил склад орудий труда эпохи палеолита
13.11.2007 Неолит: эпоха моды и гламура
08.11.2007 Стоунхендж-"сити": новая археологическая сенсация
15.10.2007 Украинские археологи обнаружили уникальную усыпальницу VІ века до н.э.
29.08.2007 Самарские археологи нашли древнюю булаву
06.08.2007 Мексиканские археологи обнаружили останки императора ацтеков
26.07.2007 Осьминог помог археологам сделать открытие
05.07.2007 Болгарские археологи обнаружили следы высокоразвитой древней цивилизации
02.07.2007 Археологи обнаружили в Китае гигантское здание
22.06.2007 Археолог утверждает, что Святой Грааль находится в Риме
25.01.2007 Новгородские археологи подводят итоги летнего сезона 2006 года
15.01.2007 Японские археологи получили невиданный шанс
11.12.2006 Археологи обнаружили гробницу Святого Петра
11.12.2006 Археологи обнаружили гробницу Святого Петра
17.08.2006 Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои
17.08.2006 Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои
06.12.2002 Археологи дадут совет по захоронению радиоактивных отходов
06.12.2002 Археологи дадут совет по захоронению радиоактивных отходов
05.06.2002 Cпутник "Ikonos" помог археологам завершить многолетние раскопки

Публикаций - 345, упоминаний - 455

Археология упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9409 8
EA - Electronic Arts 1273 7
Microsoft Corporation 23470 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 898 5
Crytek 143 5
Восход ФГБУ НИИ 599 4
1С-ИжТиСи 6303 4
6986 4
КАМИС 18 3
Парус Корпорация 530 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 3
Галактика - Корпорация 1413 3
1С-Битрикс - Bitrix 502 2
GE - General Electric - Дженерал электрик 439 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1025 2
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 2
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation 122 2
Nvidia Corp 3212 2
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 83 2
Kometa - Комета 158 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 231 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10046 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 2
Yahoo! 3687 2
Yahoo! Mexico 2 2
DeLonghi 34 1
Шахты 169 1
Bioscrypt - L-1 Identity Solutions 3 1
iiko - айко 38 1
Ренова Медиа - Renova Media 82 1
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 798 1
Logitech 409 1
ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 32 1
АФК Система ПАО 1694 1
Финансист 53 1
Совзонд - Sovzond 118 1
Epicor Software Corporation 162 1
Lenovo Group 2165 1
Nikon Svenska AB 4 1
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 7
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 147 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6179 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 4
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 25 3
Россети Ленэнерго 2341 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6624 2
Точка 3794 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 75 2
Геометрия НПО 127 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 79 2
Westinghouse Savannah River 2 2
Национальный исторический музей Болгарии (НИМ) Божидара Димитрова - Музей в Софии 2 2
Почта России ПАО 1983 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 224 2
Gorenje 88 1
AeroVironment 17 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 1
РВК - Российская венчурная компания 536 1
Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 3 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 1
Gaggenau 35 1
Hadassah Medical - Хадасса Медикал 6 1
UK Historic Building and Monuments Commission for England - English Heritage - Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии - Английское наследие 1 1
Атон ИК - Инвестиционная компания 93 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 325 1
КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 36 1
РЖД - Российские железные дороги 1617 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 33 1
X5 Group 813 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 203 1
Восточный Банк 281 1
Miele - Миле 133 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 668 1
ИрНИТУ - Иркутский национальный исследовательский технический университет 20 1
Государственный историко-художественный музей Новый Иерусалим 4 1
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 1
LEGO 219 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17911 6
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 4
Минкультуры РФ - Министерство культуры 191 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3387 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4304 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 53 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3056 2
Росохранкультура - Федеральная служба по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия 45 2
Куликово поле - Музей-заповедник 10 2
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 128 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 55 2
Президент Российской Федерации 3701 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 151 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2383 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 185 1
Президент Украины 119 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 1
Правительство Москвы - Департамент спорта города Москвы 9 1
Счётная палата РФ - КСП Москвы - Контрольно-счетная палата города Москвы 10 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 377 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1198 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 1
EFRA - Egyptian Finance Regulation Authority - Финансовый регулятор Египта - ETA - Egyptian Tax Authority - Налоговый регулятор Египта 21 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 1
Администрация Президента РФ 977 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2373 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 1
ПФР Департамент информационных технологий 184 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 248 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1793 1
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 23 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 19 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25005 24
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79093 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15991 18
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38743 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4706 18
Оцифровка - Digitization 3733 13
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - Усиление света посредством вынужденного излучения 2868 10
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 9759 9
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17069 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6318 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24936 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9073 7
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые модели 826 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9691 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11716 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53085 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22107 6
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография 3476 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14799 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21308 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25887 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4301 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12594 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15048 4
Zifferblatt - Циферблат - панель часов с делениями 127 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5980 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7935 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13564 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8724 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7810 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2285 4
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3110 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11146 3
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными данными 9017 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10899 3
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 425 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9081 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19712 3
Microsoft Windows 2000 12660 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6505 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1478 3
GeoEye IKONOS 110 3
DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 136 3
ЭЛАР ПланСкан 107 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6609 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4355 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4093 3
Microsoft Skype 1972 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2500 2
ЭОС Архивное дело 124 2
Age of Kings 3444 2
Ковчег - система резервного копирования 40 2
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 2
ЭЛАР ПауэрСкан 18 2
ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 12 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1021 2
Шахматная планета - ChessPlanet 4 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1970 2
Google Earth - Google Планета Земля 455 2
Apple iPhone 6 6167 2
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 2
Northrop Grumman - Global Hawk - американский стратегический разведывательный БПЛА 58 1
AeroVironment Global Observer 3 1
Evernote 190 1
Groupe SEB - Moulinex ME 50 1
AMD Radeon Pro - серия видеокарт 91 1
Microsoft Windows XP 2361 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 430 1
Lenovo Motorola RAZR - серия смартфонов 210 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 213 1
Lenovo Motorola StarTac 9 1
Lenovo Moto - серия смартфонов 114 1
Stafory - робот Вера 305 1
Samsung SyncThru 5 1
Microsoft Windows 14416 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 1
СКБ Контур - Контур.Эльба 73 1
Димитров Божидар 4 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 247 3
Полякова Ольга 5 3
Дук Денис 2 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 2
Лихачев Дмитрий 9 2
Христос Иисус 32 2
Китов Георгий 2 2
Овчаров Николай 3 2
Кретинин Сергей 1 1
Лысенко Евгений 1 1
Ребров Павел 4 1
Суховей Сергей 1 1
Кузнецов Виктор 10 1
Пачиков Степан 19 1
Юхин Артем 16 1
Пономарев Илья 71 1
Легезо Денис 37 1
Ян Давид 62 1
Белова Светлана 9 1
Андрюшко Валери 1 1
Третьяков Евгений 1 1
Климов Андрей 23 1
Болсуновский Михаил 11 1
Левкевич Михаил 60 1
Семенов Алексей 71 1
Потаков Станислав 1 1
Whitty Michael - Уитти Майкл 4 1
Hawks John - Хавкс Джон 1 1
Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 1
Серго Антон 41 1
La Regina Adriano - Ла Регина Адриано 1 1
Гречин Олисей 2 1
Майсак Тимур 1 1
Ривер Флоран 1 1
Прохорчук Анна 1 1
Абезгауз Евгений 1 1
Фоменко Анатолий 2 1
Гинзбург Валерий 2 1
Parisi Presicce Claudio - Паризи Пресиччи Клаудио 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 654 97
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50131 70
Россия - РФ - Российская федерация 122460 61
Земля - планета Солнечной системы 9693 59
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12805 45
Европа 21290 43
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17040 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15047 34
Германия - Федеративная Республика 12003 33
Египет - Арабская Республика 751 32
Франция - Французская Республика 7081 27
Африка - Африканский регион 3266 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39251 23
Греция - Греческая Республика 956 22
Испания - Королевство 3599 21
Италия - Итальянская Республика 4218 20
Япония 12871 15
Азия - Азиатский регион 4652 14
Солнце - звезда Солнечной системы 4903 13
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3425 13
Россия - УФО - Курганская область - Курган 210 13
Болгария - Республика 682 13
Израиль 2603 12
Турция - Турецкая республика 2063 10
Америка 2155 10
Солнечная система - Solar system 2450 10
Италия - Рим 200 10
Израиль - Иерусалим 106 9
Канада 4708 9
Америка Южная 712 9
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 512 9
Египет - Каир 67 9
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1133 9
Россия - Сибирь 2009 9
Сирия - Сирийская Арабская Республика 223 9
Великобритания - Лондон 2364 9
Америка Северная 2832 9
Тихий океан - Южно-Китайское море 25 9
Греция - Афины 119 8
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1106 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23887 65
Зоология - наука о животных 2307 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41578 39
Homo Sapiens - Человек разумный 2720 37
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7588 25
Английский язык 6155 24
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1529 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 22
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1404 22
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 478 18
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4545 17
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3126 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9913 17
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1184 16
Металлы - Золото - Gold 1014 16
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9381 16
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4045 15
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 79 15
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1124 13
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1235 12
Античность - Древняя Греция 89 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9091 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1142 11
Средневековье - Средние века - Middle Ages 140 11
Физика - Physics - область естествознания 2431 10
Ботаника - Растения - Plantae 864 10
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3932 9
Зоология - Животные - Птицы - Birds 656 9
Металлы - Серебро - Silver 679 9
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 981 8
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Погода 1485 8
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 318 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3403 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8261 7
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3889 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19964 7
Христианство - Христианская церковь 80 7
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Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1205 6
CNews RND - R&D.CNews 2274 24
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2635 19
Nature 795 19
AP - Associated Press 1994 17
Phys.org 973 14
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 12
Thomson Reuters - Рейтер 5771 12
Der Spiegel 145 11
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 134 8
New Scientist 1447 5
Times 646 4
Die Welt 80 4
Journal of Archaeological Science 3 3
NEWSru.com 229 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 3
LiveScience 153 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 3
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 3
Independent 114 2
Science Advances 22 2
ScienceDaily 400 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Казахстан Сегодня 308 2
TerraDaily 141 2
The Times 74 2
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Gamespot 37 1
Wissenschaft 35 1
Scientific American 80 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
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Стрим-ТВ - телекомпания 157 1
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National Geographic 84 1
Telegraph 205 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 250 1
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500 Startups 14300 24
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CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 30 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 33 1
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РАН - Российская академия наук 1795 17
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1286 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 4
University of Sheffield - Шеффилдский университет 25 4
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 12 4
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 312 3
РАН ДВО ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 2
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CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 188 2
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University of Toronto - Университет Торонто 95 2
University of Oxford - Оксфордский университет 192 2
ВНИИСМИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт строительного механизированного инструмента 2 2
CAS UCAS - University of the Chinese Academy of Sciences - Университет Китайской академии наук 1 1
МГУ НИИ ФХБ имени А.Н.Белозерского - НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского 3 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
Государственный Русский музей 29 1
РАМН НЦЗД - Национальный медицинский иссле­довательский центр здоровья детей Минздрава России ФГАУ 4 1
Sapienza University of Rome - Римский университет Ла Сапиенца 8 1
Ohio State University - Университет штата Огайо 58 1
Югорская шахматная академия АУ 2 1
Flinders University - Университет Флиндерса 3 1
University of New England - Университет Новой Англии 2 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 1
НАН РА - Национальная академия наук Республики Армения 5 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 55 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 652 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 289 1
KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven - Лёвенский католический университет 6 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
UC Berkeley - Berkeley Lab - Lawrence Berkeley National Laboratory - Национальная лаборатория имени Лоуренса в Беркли 78 1
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МТС Телеком Идея 52 3
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