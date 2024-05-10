Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс анства, потому, с учетом местоположения, можно сделать вывод, что бани не были общественными. Также археологи пришли к мнению, что фараоны активно пользовались банями, а каждый правитель привно

Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки чными стоками в долине Упано. Находка подчеркивает разнообразие древних амазонских культур, которое археологи только начинают реконструировать. Лидарная карта города Кунгуинтс в эквадорской Ама

Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века? ной охры — природного пигмента железа, который является ключевой характеристикой многих захоронений каменного века. Однако без доказательств в виде скелетов, которые быстро разлагаются в кислой

МТС втрое ускорила интернет на территории средневековой столицы Золотой Орды ь территорию Красного Яра и в будущем, уверен, нас ждет множество открытий», - отметил астраханский археолог и кандидат исторических наук Сергей Котеньков. «Астраханская область имеет очень инт

Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет Охотники периода каменного века на Ближнем Востоке и в Центральной Азии использовали гигантские каменные соору

Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды оло 18 000 человек. Однако никто точно не знает, почему сейчас он оказался в руинах.Упадок когда-то процветающего средневекового мегаполиса ученые иногда объясняют засухой и сухим климатом, но теперь археологи обнаружили среди обломков свидетельства того, что вода в городе тщательно сохранялась.Авторы исследования, опубликованного в Anthropocene, утверждают, что ряд больших круглых и закрыт

Новые санкции США «отбросят ИТ-отрасль Китая в каменный век» могут сильно навредить ИТ-сфере этой страны. Как пишет портал Tom’s Hardware, им вполне по силам вернуть ее, по меньшей мере, на десятилетие назад. Эксперты портала утверждают, что это сопоставимо с каменным веком. К настоящему времени Штаты ввели немало санкций, в том числе, против китайского производства микросхем. Это, помимо прочего, запрет на поставки современного оборудования для вып

Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя» в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Многие из подключенных сел являются памятниками природы и археологии под открытым небом. В Толбаге находится древнее поселение начала позднего палеолита, которое археологи изучают с 70-х годов прошлого века. Теперь работа ученых может продвигаться быстрее: не выезжая с раскопа, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию ней цивилизации Шу – государства, которое доминировало на территории современной провинции Сычуань. Археологи осматривают жертвенную яму на стоянке Саньсиндуй в Гуанхане, провинция Сычуань. Изо

Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер щики за губками еще в 1900 году — он находился вместе с затонувшим кораблем римской эпохи недалеко от греческого острова Антикитера. Самая большая часть Антикитерского механизма, которая выставлена в Национальном археологическом музее в Афинах, Греция Антикитерский механизм иногда называют «древним калькулятором», но в нем сокрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Устройство раз

Найдено древнейшее средство невербального общения людей ун в Западном Марокко нашла во время раскопок 33 бусины, относящиеся к атерийской культуре среднего каменного века. Изображение: Steven L. Kuhn Ученые предполагают, что с помощью бусин древние

Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов стности, начался ранний этап эволюции. Восточно-африканская рифтовая долина в наши дни. Изображение: CNN Ученые и раньше связывали долину и начало эволюции человеческой ветви гоминидов. Сейчас выводы археологам помог сделать первый анализ нового керна осадочного бурения (образца горной породы). По нему ученые смогли изучить отрезок из истории окружающей среды в Восточно-Африканской рифтовой

Старорязанская археологическая экспедиция собирает средства на создание виртуального музея Старорязанская археологическая экспедиция Института археологии РАН объявила о сборе средств на создание собственного виртуального музея

В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись» В Московском государственном объединенном музее-заповеднике завершен проект по переводу в электронный вид коллекций фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд», «Древнерусская живопись» и предметов декоративно-прикладного искусства. Цифровыми копиями экспонатов наполнят информационно-аналитическую систему «КАМИС», ч

Найдено первое свидетельство массовой резни в древней Британии Британские археологи нашли следы массовой резни в Фин Коп, одной из горных крепостей Железного века в Де

Неизвестные клады: что нашли российские археологи в 2010 году и, они очень важны для реконструкции подробностей битвы. Картины из фрагментов и исчезающее прошлое Археология способствует формированию более глубокого взгляда на прошлое, меняет представление

Археологи обнаружили новый Стоунхендж й Стоунхендж» (Blue Stonehenge), сообщает PhysOrg. «Голубой Стоунхендж» представлял собой круг из голубых камней диаметром около 10 м и располагался на расстоянии около 2 км от Стоунхенджа. По мнению археологов, возраст Blue Stonehenge составляет порядка 5 тыс. Предполагается, что его камни были использованы для строительства Стоунхенджа – от них осталось около 9 углублений. Весь комплекс н

Археологи: деятельность человека на севере Китая началась в эпоху неолита Как сообщает агентство Синьхуа, археологи Цзилиньского университета на основе тщательного изучения и анализа пришли к выводу,

Археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка Как сообщает агентство БЕЛТА, археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка. Из 8 тыс. найденных в этом археологическом сезоне артефактов почти 200 датируются концом VIII века. Возраст находок по

Археологи Китая обнаружили руины царского дворца 475-221 гг. до н.э. царского дворца, построенного в период Воюющих царств (475-221 гг. до н.э.). По итогам исследований археологи сделали вывод о том, что более 2000 лет тому назад дворец служил временной резиденц

Мексиканские археологи обнаружили древний город ак сообщает Spiegel со ссылкой на мексиканский Национальный институт антропологии и истории (INAH), археологи обнаружили на юге полуострова Юкатан руины древнего города, возраст которого состав

Утюг: от каменного века до наших дней Как история парохода немыслима без упоминания плота, так и история утюга будет неполной без краткого рассказа о его предках. Самым давним их них археологи признают плоский, тяжелый камень. На его относительно ровной поверхности расстилали чуть влажную еще одежду, сверху придавливали другим камнем и оставляли до полного высыхания. В резу

Археологи нашли в испанских пещерах останки древнего человека эрка ранее уже были найдены многочисленные стоянки древних людей. В середине 1990-х годов испанские антропологи обнаружили в регионе череп возрастом 780 тыс. лет. По результатам этой находки уч

В Южной Англии найдены следы таинственного древнего ритуала В глинистом грунте русла ручья археолог обнаружила ряд из 35 ямок, диаметром около 35-40 см и глубиной 17 см, пишет Spiegel. Некоторые из них были выложены лебединой кожей - белыми перьями наружу. В стороне лежали останки дв

Археолог-любитель обнаружил склад орудий труда эпохи палеолита Как сообщает die Welt, археолог-любитель из Нидерландов обнаружил в морской гальке, вычерпанной со дна в 13 км от британского побережья Северного моря, 28 орудий труда эпохи среднего палеолита. Каменные рубила, возра

Неолит: эпоха моды и гламура роткие юбки и топы, с браслетами на руках. Сходство с нашими юными современницами, считает сербский археолог Юлка Кузманович-Цветкович (Julka Kuzmanovic-Cvetkovic), просто разительное. Как сооб

Стоунхендж-"сити": новая археологическая сенсация оселения. Особенно когда дело касается мусорных куч. «Посмотрите, - Паркер Пирсон (Parker Pearson), археолог из Шеффилдского университета, указывает на останки бычьей ноги. – Кости целы и не от

Украинские археологи обнаружили уникальную усыпальницу VІ века до н.э. рядов или поминок покойного. При этом центральная часть конструкции размером около 25 кв.м не была засыпана, и в случае необходимости в усыпальницу можно было попасть через галереи. За время раскопок археологи уже обнаружили два боевых топора, панцирь, состоящий из 5-7 тыс. стальных чешуек. По словам ученых, такой панцирь невозможно было пробить стрелой и даже копьем, разве что специальным

Самарские археологи нашли древнюю булаву Во время археологических раскопок в районе Муромского средневекового поселения самарские археологи нашли уникальный предмет, сообщает болгарский новостной сайт actualno. Это железный, полый восьмисантиметровый шар, который, вероятно, представляет собой голову булавы. Как заявила за

Мексиканские археологи обнаружили останки императора ацтеков Как сообщает болгарский сайт Darik news, археологи в Мексике обнаружили при помощи радара подземные полости, в которых, как они предпо

Осьминог помог археологам сделать открытие Рыбак поймал у западного побережья Южной Кореи осьминога, вместе с которым выловил осколок древней глиняной посуды, сообщает BBC. Археологи заинтересовались находкой и обследовали морское дно. Там, в месте крушения древнего судна, была сделана крупнейшая находка фарфора XII века. Более 500 осколков фарфоровой посуды были

Болгарские археологи обнаружили следы высокоразвитой древней цивилизации Ученые из болгарского Национального археологического института (НАИ) обнаружили золотые украшения возрастом около 5

Археологи обнаружили в Китае гигантское здание Китайские археологи подтвердили факт обнаружения в Китае, в месте захоронения императора Цинь Ши Хуанди, охранявшегося знаменитой "терракотовой армией", здания 30-метровой высоты - с 10-этажный дом. Об э

Археолог утверждает, что Святой Грааль находится в Риме Итальянский археолог Альфредо Барбагалло (Alfredo Barbagallo) заявил, что старинные записи свидетельствуют о том, что Святой Грааль – чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа на Тайной Вечери, -

Новгородские археологи подводят итоги летнего сезона 2006 года ь традиционная зимняя XXI научно-практическая конференция "Новгород и Новгородская земля. История и археология", на которой учёные подводят итоги летнего археологического сезона 2006 года. В ко

Японские археологи получили невиданный шанс ибо захоронение, если сочтет это необходимым. Тем не менее, несмотря на все эти строгости, японские археологи восприняли решение с большим воодушевлением. Особые надежды они связывают с могилой

Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои редметов подобной исторической ценности не открывали даже в легендарной Трое. Кинжал прекрасно сохранился и острый как лезвие. Раскопки в районе деревни Дабене начались два года назад, после того как археологи НИМ случайно встретили супругу местного фермера, которая носила изящно сделанное ожерелье из золота. Женщина поделилась, что ее супруг нашел это украшение, когда распахивал поле. Посл