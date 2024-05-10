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Археология Archaeology Антропология Anthropology

 

СОБЫТИЯ


10.05.2024 Как принимали ванны фараоны: российские археологи нашли уникальный СПА-комплекс

анства, потому, с учетом местоположения, можно сделать вывод, что бани не были общественными. Также археологи пришли к мнению, что фараоны активно пользовались банями, а каждый правитель привно
08.03.2024 Лидар помог археологам найти затерянные города в тропических лесах Амазонки

чными стоками в долине Упано. Находка подчеркивает разнообразие древних амазонских культур, которое археологи только начинают реконструировать. Лидарная карта города Кунгуинтс в эквадорской Ама
23.01.2024 Действительно ли арктическое древнее кладбище — самое северное захоронение каменного века?

ной охры — природного пигмента железа, который является ключевой характеристикой многих захоронений каменного века. Однако без доказательств в виде скелетов, которые быстро разлагаются в кислой
08.08.2023 МТС втрое ускорила интернет на территории средневековой столицы Золотой Орды

ь территорию Красного Яра и в будущем, уверен, нас ждет множество открытий», - отметил астраханский археолог и кандидат исторических наук Сергей Котеньков. «Астраханская область имеет очень инт
04.06.2023 Археологи обнаружили самые древние чертежи — им около 8000 лет

Охотники периода каменного века на Ближнем Востоке и в Центральной Азии использовали гигантские каменные соору
16.03.2023 Археологи нашли в Африке интересную систему сохранения воды

оло 18 000 человек. Однако никто точно не знает, почему сейчас он оказался в руинах.Упадок когда-то процветающего средневекового мегаполиса ученые иногда объясняют засухой и сухим климатом, но теперь археологи обнаружили среди обломков свидетельства того, что вода в городе тщательно сохранялась.Авторы исследования, опубликованного в Anthropocene, утверждают, что ряд больших круглых и закрыт
15.03.2023 Новые санкции США «отбросят ИТ-отрасль Китая в каменный век»

могут сильно навредить ИТ-сфере этой страны. Как пишет портал Tom’s Hardware, им вполне по силам вернуть ее, по меньшей мере, на десятилетие назад. Эксперты портала утверждают, что это сопоставимо с каменным веком. К настоящему времени Штаты ввели немало санкций, в том числе, против китайского производства микросхем. Это, помимо прочего, запрет на поставки современного оборудования для вып
01.12.2022 Забайкальские археологи могут в «цифре» изучать самую древнюю мастерскую Азии и «Толбагинского медведя»

в Забайкальском крае Дмитрий Смагин. Многие из подключенных сел являются памятниками природы и археологии под открытым небом. В Толбаге находится древнее поселение начала позднего палеолита, которое археологи изучают с 70-х годов прошлого века. Теперь работа ученых может продвигаться быстрее: не выезжая с раскопа, можно оцифровывать артефакты, загружать в электронные сетевые хранилища для

01.07.2022 Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

ней цивилизации Шу – государства, которое доминировало на территории современной провинции Сычуань. Археологи осматривают жертвенную яму на стоянке Саньсиндуй в Гуанхане, провинция Сычуань. Изо
27.04.2022 Археологи выяснили, когда был запущен первый древний компьютер

щики за губками еще в 1900 году — он находился вместе с затонувшим кораблем римской эпохи недалеко от греческого острова Антикитера. Самая большая часть Антикитерского механизма, которая выставлена в Национальном археологическом музее в Афинах, Греция Антикитерский механизм иногда называют «древним калькулятором», но в нем сокрыто гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Устройство раз
29.10.2021 Найдено древнейшее средство невербального общения людей

ун в Западном Марокко нашла во время раскопок 33 бусины, относящиеся к атерийской культуре среднего каменного века. Изображение: Steven L. Kuhn Ученые предполагают, что с помощью бусин древние

30.11.2020 Археологи узнали, что побудило человека отказаться от старых инструментов

стности, начался ранний этап эволюции. Восточно-африканская рифтовая долина в наши дни. Изображение: CNN Ученые и раньше связывали долину и начало эволюции человеческой ветви гоминидов. Сейчас выводы археологам помог сделать первый анализ нового керна осадочного бурения (образца горной породы). По нему ученые смогли изучить отрезок из истории окружающей среды в Восточно-Африканской рифтовой
23.08.2016 Старорязанская археологическая экспедиция собирает средства на создание виртуального музея

Старорязанская археологическая экспедиция Института археологии РАН объявила о сборе средств на создание собственного виртуального музея
10.12.2015 В Московском музее-заповеднике переведены в электронный вид коллекции фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд» и «Древнерусская живопись»

В Московском государственном объединенном музее-заповеднике завершен проект по переводу в электронный вид коллекций фондов «Археология», «Фото-фоно-видео фонд», «Древнерусская живопись» и предметов декоративно-прикладного искусства. Цифровыми копиями экспонатов наполнят информационно-аналитическую систему «КАМИС», ч
18.04.2011 Найдено первое свидетельство массовой резни в древней Британии

Британские археологи нашли следы массовой резни в Фин Коп, одной из горных крепостей Железного века в Де
25.11.2010 Неизвестные клады: что нашли российские археологи в 2010 году

и, они очень важны для реконструкции подробностей битвы. Картины из фрагментов и исчезающее прошлое Археология способствует формированию более глубокого взгляда на прошлое, меняет представление
07.10.2009 Археологи обнаружили новый Стоунхендж

й Стоунхендж» (Blue Stonehenge), сообщает PhysOrg. «Голубой Стоунхендж» представлял собой круг из голубых камней диаметром около 10 м и располагался на расстоянии около 2 км от Стоунхенджа. По мнению археологов, возраст Blue Stonehenge составляет порядка 5 тыс. Предполагается, что его камни были использованы для строительства Стоунхенджа – от них осталось около 9 углублений. Весь комплекс н
14.01.2009 Археологи: деятельность человека на севере Китая началась в эпоху неолита

Как сообщает агентство Синьхуа, археологи Цзилиньского университета на основе тщательного изучения и анализа пришли к выводу,
16.12.2008 Археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка

Как сообщает агентство БЕЛТА, археологи вновь находят подтверждения более ранней даты основания Полоцка. Из 8 тыс. найденных в этом археологическом сезоне артефактов почти 200 датируются концом VIII века. Возраст находок по
09.12.2008 Археологи Китая обнаружили руины царского дворца 475-221 гг. до н.э.

царского дворца, построенного в период Воюющих царств (475-221 гг. до н.э.). По итогам исследований археологи сделали вывод о том, что более 2000 лет тому назад дворец служил временной резиденц
23.06.2008 Мексиканские археологи обнаружили древний город

ак сообщает Spiegel со ссылкой на мексиканский Национальный институт антропологии и истории (INAH), археологи обнаружили на юге полуострова Юкатан руины древнего города, возраст которого состав
21.04.2008 Утюг: от каменного века до наших дней

Как история парохода немыслима без упоминания плота, так и история утюга будет неполной без краткого рассказа о его предках. Самым давним их них археологи признают плоский, тяжелый камень. На его относительно ровной поверхности расстилали чуть влажную еще одежду, сверху придавливали другим камнем и оставляли до полного высыхания. В резу
27.03.2008 Археологи нашли в испанских пещерах останки древнего человека

эрка ранее уже были найдены многочисленные стоянки древних людей. В середине 1990-х годов испанские антропологи обнаружили в регионе череп возрастом 780 тыс. лет. По результатам этой находки уч
17.03.2008 В Южной Англии найдены следы таинственного древнего ритуала

В глинистом грунте русла ручья археолог обнаружила ряд из 35 ямок, диаметром около 35-40 см и глубиной 17 см, пишет Spiegel. Некоторые из них были выложены лебединой кожей - белыми перьями наружу. В стороне лежали останки дв
12.03.2008 Археолог-любитель обнаружил склад орудий труда эпохи палеолита

Как сообщает die Welt, археолог-любитель из Нидерландов обнаружил в морской гальке, вычерпанной со дна в 13 км от британского побережья Северного моря, 28 орудий труда эпохи среднего палеолита. Каменные рубила, возра
13.11.2007 Неолит: эпоха моды и гламура

роткие юбки и топы, с браслетами на руках. Сходство с нашими юными современницами, считает сербский археолог Юлка Кузманович-Цветкович (Julka Kuzmanovic-Cvetkovic), просто разительное. Как сооб
08.11.2007 Стоунхендж-"сити": новая археологическая сенсация

оселения. Особенно когда дело касается мусорных куч. «Посмотрите, - Паркер Пирсон (Parker Pearson), археолог из Шеффилдского университета, указывает на останки бычьей ноги. – Кости целы и не от
15.10.2007 Украинские археологи обнаружили уникальную усыпальницу VІ века до н.э.

рядов или поминок покойного. При этом центральная часть конструкции размером около 25 кв.м не была засыпана, и в случае необходимости в усыпальницу можно было попасть через галереи. За время раскопок археологи уже обнаружили два боевых топора, панцирь, состоящий из 5-7 тыс. стальных чешуек. По словам ученых, такой панцирь невозможно было пробить стрелой и даже копьем, разве что специальным

29.08.2007 Самарские археологи нашли древнюю булаву

Во время археологических раскопок в районе Муромского средневекового поселения самарские археологи нашли уникальный предмет, сообщает болгарский новостной сайт actualno. Это железный, полый восьмисантиметровый шар, который, вероятно, представляет собой голову булавы. Как заявила за
06.08.2007 Мексиканские археологи обнаружили останки императора ацтеков

Как сообщает болгарский сайт Darik news, археологи в Мексике обнаружили при помощи радара подземные полости, в которых, как они предпо
26.07.2007 Осьминог помог археологам сделать открытие

Рыбак поймал у западного побережья Южной Кореи осьминога, вместе с которым выловил осколок древней глиняной посуды, сообщает BBC. Археологи заинтересовались находкой и обследовали морское дно. Там, в месте крушения древнего судна, была сделана крупнейшая находка фарфора XII века. Более 500 осколков фарфоровой посуды были

05.07.2007 Болгарские археологи обнаружили следы высокоразвитой древней цивилизации

Ученые из болгарского Национального археологического института (НАИ) обнаружили золотые украшения возрастом около 5
02.07.2007 Археологи обнаружили в Китае гигантское здание

Китайские археологи подтвердили факт обнаружения в Китае, в месте захоронения императора Цинь Ши Хуанди, охранявшегося знаменитой "терракотовой армией", здания 30-метровой высоты - с 10-этажный дом. Об э
22.06.2007 Археолог утверждает, что Святой Грааль находится в Риме

Итальянский археолог Альфредо Барбагалло (Alfredo Barbagallo) заявил, что старинные записи свидетельствуют о том, что Святой Грааль – чаша, из которой причащались ученики Иисуса Христа на Тайной Вечери, -

25.01.2007 Новгородские археологи подводят итоги летнего сезона 2006 года

ь традиционная зимняя XXI научно-практическая конференция "Новгород и Новгородская земля. История и археология", на которой учёные подводят итоги летнего археологического сезона 2006 года. В ко
15.01.2007 Японские археологи получили невиданный шанс

ибо захоронение, если сочтет это необходимым. Тем не менее, несмотря на все эти строгости, японские археологи восприняли решение с большим воодушевлением. Особые надежды они связывают с могилой
11.12.2006 Археологи обнаружили гробницу Святого Петра
11.12.2006 Археологи обнаружили гробницу Святого Петра
17.08.2006 Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои

редметов подобной исторической ценности не открывали даже в легендарной Трое. Кинжал прекрасно сохранился и острый как лезвие. Раскопки в районе деревни Дабене начались два года назад, после того как археологи НИМ случайно встретили супругу местного фермера, которая носила изящно сделанное ожерелье из золота. Женщина поделилась, что ее супруг нашел это украшение, когда распахивал поле. Посл
17.08.2006 Находка болгарских археологов затмила артефакты из Трои

редметов подобной исторической ценности не открывали даже в легендарной Трое. Кинжал прекрасно сохранился и острый как лезвие. Раскопки в районе деревни Дабене начались два года назад, после того как археологи НИМ случайно встретили супругу местного фермера, которая носила изящно сделанное ожерелье из золота. Женщина поделилась, что ее супруг нашел это украшение, когда распахивал поле. Посл

Публикаций - 436, упоминаний - 581

Археология и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 28
Microsoft Corporation 25774 11
9594 7
EA - Electronic Arts 1317 7
МегаФон 10742 6
Новый диск 963 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 5
Crytek 146 5
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 5
Восход ФГБУ НИИ 721 4
2K Games 215 4
Firaxis Games 36 4
Samsung Electronics 11064 3
Ростелеком 10948 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
IBM - International Business Machines Corp 9699 3
Oracle Corporation 7074 3
Philips 2099 3
Sony 6739 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
Галактика - Корпорация 1545 3
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
КАМИС 21 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 3
GDTeam - CyberCrew 46 2
SAP SE 5601 2
LG Electronics 3735 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Telegram Group 2940 2
Valve Software 254 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 2
Yahoo! 3726 2
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 2
InterTrust - ИнтерТраст 336 2
CSIS Group - Center for Strategic and International Studies - Cyber Security Agency - Центр стратегических и международных исследований 24 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 8
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 6
British Museum - Британский музей 14 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Россети Ленэнерго 1699 3
МГОМЗ - Музей-заповедник Коломенское - Коломенский парк 23 3
Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова 5 2
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
Государственный Дарвиновский музей 13 2
Токийский метрополитен 2 2
Почта России ПАО 2370 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 2
МХАТ имени Горького - Московский художественный академический театр имени М. Горького 77 2
Геометрия НПО 165 2
Национальный исторический музей Болгарии (НИМ) Божидара Димитрова - Музей в Софии 2 2
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 2
Westinghouse Savannah River 2 2
Азот ГК - Аммоний АО - Мелеузовские минеральные удобрения - Ангарский азотно-туковый завод - Промышленные технологии - Волгоград Полимер 23 2
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Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева 4 1
Росбизнесбанк АРКБ 3 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Norbit Subsea 1 1
Carnegie Museums 1 1
Черемушки 62 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
НЭО - НЭО Центр - НЭО Эксперт - NEO 8 1
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 1
Motorola Ventures 6 1
Crompton & Co 3 1
The Beatles 11 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 1
eBay Inc 1640 1
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АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 12
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 242 12
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 11
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 10
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 9
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 9
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1219 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 9
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12943 8
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 8
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 429 8
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 7
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 7
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1401 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12241 6
Microsoft Windows 2000 8678 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 5
Антикитерский механизм - Antikythera mechanism - андикитирский, антикифирский, антикиферский 7 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 4
Microsoft Windows 16882 4
Microsoft Windows SID - Microsoft Windows Security Identifier - Идентификатор безопасности 68 4
Google Android 15243 3
Apple iOS 8583 3
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 3
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 3
Apple iPhone 6 4861 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 3
Минкультуры РФ - ГК МФ РФ - Госкатолог РФ - Государственный каталог Музейного фонда Российской федерации 34 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 124 3
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 146 3
GeoEye IKONOS 127 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Microsoft Windows XP Professional 235 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 2
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 294 2
Ковчег - система резервного копирования 49 2
МТС Big Data 324 2
Google Earth - Google Планета Земля 490 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
ЭЛАР ПауэрСкан 19 2
OpenText Content Server - OpenText Content Analytics - OpenText LiveLink - Hummingbird 66 2
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 2
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 2
ГАЗ Группа - ГАЗель 44 2
ЭЛАР ОРТЕРИ 9 2
Димитров Божидар 4 4
Смагин Дмитрий 38 3
Христова Мартина 3 3
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 3
Trinkaus Erik - Тринкаус Эрик 5 3
de Solla Price Derek - де Солла Прайс Дерек 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Полякова Ольга 7 3
Матвиенко Андрей 47 3
Овчаров Николай 3 2
Дук Денис 2 2
Pearson Parker - Пирсон Паркер 3 2
Романов Пётр Алексеевич - Пётр I 62 2
Sloane Hans - Слоан Ханс 2 2
Шевкомуд Игорь 2 2
Николов Васила 2 2
Mazzanti Manuel - Маззанти Мануэль 2 2
Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 2
Brender Mark - Брендер Марк 2 2
Thompson Sarah - Томпсон Сара 2 2
Stringer Chris - Стрингер Крис 3 2
Taylor Porcher - Тэйлор Поршер 2 2
Darvill Tim - Дарвилл Тим 2 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 2
Кашников Артемий 32 2
Лихачев Дмитрий 9 2
Назарук Станислав 3 2
Китов Георгий 2 2
Ривер Флоран 1 1
Майсак Тимур 1 1
Гречин Олисей 2 1
La Regina Adriano - Ла Регина Адриано 1 1
Прохорчук Анна 1 1
Абезгауз Евгений 1 1
Тимофеев Владимир 3 1
Белорыбкин Геннадий 1 1
Милек Татьяна 10 1
Carandini Andrea - Карандини Андреа 1 1
Прокопович Феофан 1 1
Artzy Michal - Арци Михала 1 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 109
Россия - РФ - Российская федерация 166163 96
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 77
Земля - планета Солнечной системы 10865 70
Европа 24962 66
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 48
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 42
Германия - Федеративная Республика 13220 42
Египет - Арабская Республика 1100 41
Франция - Французская Республика 8176 33
Африка - Африканский регион 3640 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 28
Испания - Королевство 3839 25
Италия - Итальянская Республика 4508 24
Греция - Греческая Республика 1017 22
Азия - Азиатский регион 5920 18
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 18
Болгария - Республика 799 17
Япония 13807 16
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 15
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 15
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 14
Израиль 2856 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 13
Средиземное море - Средиземноморье 204 13
Беларусь - Белоруссия 6289 12
Америка - Американский регион 2205 12
Солнечная система - Solar system 2569 12
Монголия 382 11
Египет - Каир 76 11
Ближний Восток - Месопотамия 23 10
Великобритания - Эймсбери - Стоунхендж 21 10
Америка Южная 884 10
Ближний Восток 3154 10
Турция - Турецкая республика 2620 10
Евразия - Евразийский континент 643 10
Италия - Рим 208 10
Канада 5081 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 82
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 53
Зоология - наука о животных 2887 52
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 45
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 34
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 31
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1711 28
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Английский язык 7030 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 22
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1324 22
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 22
Металлы - Золото - Gold 1251 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 19
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 19
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 18
Античность - Древний Рим - Древнеримское государство - Римская империя 93 18
Ботаника - Растения - Plantae 1167 17
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 14
Античность - Древняя Греция - Эллада - эллинистический мир 116 14
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10343 13
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 13
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1486 13
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 13
Средневековье - Средние века - Middle Ages 152 13
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 12
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 12
Металлы - Серебро - Silver 827 12
Физика - Physics - область естествознания 2940 11
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1289 11
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5619 10
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11322 10
Христианство - Христианская церковь - Библия - Священное Писание - Евангелие - Благая весть 171 10
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 9
CNews RND - R&D.CNews 2274 25
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 19
Nature 832 19
AP - Associated Press 2007 17
Phys.org 972 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 12
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 12
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 12
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 138 8
New Scientist 1448 5
Science Advances 35 4
Die Welt 80 4
Times 661 4
Journal of Archaeological Science 4 4
Public Library of Science - PLOS 71 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 3
NEWSru.com 229 3
LiveScience 154 3
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 97 3
Новосибирск ИА МКУ - Новосибирское информационное агентство 7 2
Scientific Reports - Nature Scientific Reports 32 2
ScienceDaily 399 2
Казахстан Сегодня 310 2
TerraDaily 141 2
The Times 75 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 2
Independent 111 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
Nature Genetics 5 1
e4 Engineering 107 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
Bloomberg 1627 1
Tom’s Hardware 600 1
23ABC News 183 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
PC Magazine - PCMag 104 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 7
Gartner - Гартнер 3658 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 90 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
РАН - Российская академия наук 2122 20
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 5
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 4
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 4
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 4
РАН ИИМК - Институт истории материальной культуры Российской Академии наук 4 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 3
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 3
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 14 3
РАН ДВО - ИИАЭ - Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока Дальневосточного Отделения Российской Академии Наук 2 2
University of the Witwatersrand - Wits University - Витватерсрандский университет - Университет Витватерсранда 8 2
British Library - Британская библиотека 30 2
ПГУ имени Евфросинии Полоцкой - Полоцкий государственный университет имени Евфросинии Полоцкой 3 2
University of Oxford - Оксфордский университет 211 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 2
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 185 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
FAS - Federation of American Scientists - Федерация американских ученых 59 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
University of Manchester - Манчестерский университет 77 2
University of Exeter - Эксетерский университет - Экологический университет в Экзетере 28 2
BIU - Bar-Ilan University - Университет имени Бар-Илана - Бар-Иланский университет 13 2
University of Haifa - Хайфский университет 8 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
ВНИИСМИ - Всесоюзный научно-исследовательский институт строительного механизированного инструмента 2 2
Sapienza University of Rome - Sapienza Università di Roma - Римский университет Ла Сапиенца 21 1
НАН Беларуси - Национальная академия наук Беларуси 59 1
Univerzitet u Saraĵevu - University of Sarajevo - Сараевский университет 1 1
AAS - American Astronomical Society - Американское астрономическое общество 17 1
СурГУ - Сургутский государственный университет 6 1
Dartmouth College - Дартмутский колледж - Tuck School of Business - Dartmouth Business School 29 1
BU - Boston University - Бостонский университет 63 1
MSU, MO State - Missouri Western State University - Миссурийский университет - Университет Миссури-Колумбия 46 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
МТС - Телеком Идея 51 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
Docflow 148 2
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Битва роботов 14 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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