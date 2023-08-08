МТС втрое ускорила интернет на территории средневековой столицы Золотой Орды

Цифровая экосистема МТС завершила очередной этап строительства сети 4G в населенных пунктах Астраханской области. В результате дооборудования и обновления базовых станций скорость интернета выросла в три раза на территории села Красный Яр, расположенного на руинах первой столицы Золотой Орды – Сарай-аль-Махруса. Это позволит местным жителям, а также археологам и туристам, которых привлекают многочисленные археологические памятники, с большим комфортом пользоваться современными цифровыми сервисами. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Красный Яр имеет большое значение для историков и археологов. Здесь найдены десятки древних захоронений, в том числе хазарского и золотоордынского периода. Так, раскопки рядом с селом помогли воссоздать наряд монгольской принцессы – археологи обнаружили погребальный наряд богатой жительницы Золотой Орды: халаты из китайской парчи, вышитые нитями из сусального золота, сапоги из кожи, кисет с монетами, сумочка – амулетница, костяные спицы с изображёнными на них соколами, деревянная ложка и редкая расписная чаша. Кроме того, здесь были найдены редкие золотые и серебряные монеты, например – византийский солид императора Тиберия Третьего, украшения из золота и серебра, глиняная посуда и много предметов быта и одежды. В планах исследовать территорию Красного Яра и в будущем, уверен, нас ждет множество открытий», - отметил астраханский археолог и кандидат исторических наук Сергей Котеньков.

«Астраханская область имеет очень интересную историю и богатое археологическое наследие. Ученые регулярно делают новые открытия на территории региона, которые позволяют изучать древние цивилизации. Например, прямо сейчас археологи работают на месте средневекового города Сарай Ал-Джедит в Астраханской области, где обследуют загородный дворец, в котором уже насчитали 24 комнаты. Мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети, чтобы каждый гость и житель региона мог пользоваться высокоскоростным интернетом. Уверен, что развитая ИТ-инфраструктура и высокая скорость интернета поможет создать комфортные условия для жизни и работы в регионе», — отметил директор филиала МТС в Астраханской области Андрей Матвиенко.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются около 88 млн абонентов.