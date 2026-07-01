Индексная книга (каталог) CNews*
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Великобритания Эймсбери Стоунхендж
СОБЫТИЯ
Публикаций - 21, упоминаний - 36
Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:
|Восход ФГБУ НИИ 718 2
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15562 2
|Yandex - Яндекс 9103 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
|Google LLC 12601 1
|Darvill Tim - Дарвилл Тим 2 2
|Pearson Parker - Пирсон Паркер 3 2
|Березной Андрей 77 1
|Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 4
|Phys.org 972 3
|CNews RND - R&D.CNews 2274 3
|Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.