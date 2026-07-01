Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196935
ИКТ 15182
Организации 11669
Ведомства 1504
Ассоциации 1103
Технологии 3577
Системы 26921
Персоны 85870
География 3097
Статьи 1578
Пресса 1296
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2809
Мероприятия 895

Великобритания Эймсбери Стоунхендж

СОБЫТИЯ


01.07.2026 МТС ускорила мобильный интернет в «сахалинском Стоунхендже» 1
06.08.2024 Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала 1
09.02.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 горнолыжных курортов для поездок до 100 тысяч рублей на двоих 1
17.02.2012 Стоунхендж создает звуковые миражи 3
14.10.2011 В Германии найден кельтский Стоунхендж 3
22.07.2010 У Стоунхенджа обнаружен деревянный двойник 2
04.12.2009 Google продолжит виртуальные экскурсии к памятникам культурного наследия 1
07.10.2009 Археологи обнаружили новый Стоунхендж 2
16.09.2009 Спутниковую навигацию придумали 5000 лет назад 1
23.09.2008 Выявлено, возможно, истинное назначение Стоунхенджа 2
25.04.2008 В Турции найден древнейший на планете храмовый комплекс 2
01.04.2008 Начались первые за 40 лет раскопки внутри Стоунхенджа 2
08.11.2007 Стоунхендж-"сити": новая археологическая сенсация 3
29.06.2007 В Болгарии обнаружено святилище легендарного Орфея 1
21.05.2007 New7Wonders: 45 млн голосов на «выборах» 7 чудес света 1
01.02.2007 Загадок Стоунхенджа стало больше 2
01.02.2007 Вблизи Стоунхенджа обнаружен его двойник 2
17.11.2006 Стоунхендж был медицинским комплексом? 2
17.11.2006 Стоунхендж был медицинским комплексом? 2
16.08.2006 Вблизи Донецка обнаружен аналог Стоунхенджа 1
16.08.2006 Вблизи Донецка обнаружен аналог Стоунхенджа 1

Публикаций - 21, упоминаний - 36

Великобритания и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 718 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15562 2
Yandex - Яндекс 9103 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1596 1
Google LLC 12601 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 126 1
Adidas - Адидас 170 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
BMW Group 481 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 108 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс - Леви Штраусс Москва - Глобал Деним 45 1
Уральские пельмени - российское творческое объединение из Екатеринбурга 4 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
UK Historic Building and Monuments Commission for England - English Heritage - Комиссия по историческим зданиям и памятникам Англии - Английское наследие 1 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1189 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 166 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9218 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64211 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12084 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61071 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 6822 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9638 1
Лесная промышленность - Деревообработка - пиломатериалы - обработка древесины - лесозаготовка 241 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2025 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 541 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1038 1
Amazon Alexa Internet - Alexa Toolbar 34 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 706 1
Google Earth - Google Планета Земля 490 1
Google Street View 105 1
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 113 1
Darvill Tim - Дарвилл Тим 2 2
Pearson Parker - Пирсон Паркер 3 2
Березной Андрей 77 1
Gaius Iulius Caesar - Гай Юлий Цезарь 10 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13759 9
Россия - УФО - Курганская область - Курган 294 3
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 778 3
Европа 24906 2
Солнечная система - Solar system 2565 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3406 2
Великобритания - Юго-Западная Англия - Солсбери 10 2
Атлантический океан - Балтийское море - Ильмень озеро 7 1
Великобритания - Юго-Западная Англия - Бристол 57 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 46 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 61 1
Россия - РФ - Российская федерация 164608 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54450 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47278 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3312 1
Канада 5058 1
Германия - Федеративная Республика 13152 1
Италия - Итальянская Республика 4494 1
Франция - Французская Республика 8139 1
Бразилия - Федеративная Республика 2502 1
Чехия - Чешская Республика 1345 1
Украина 7906 1
Испания - Королевство 3819 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2231 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1765 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1760 1
Болгария - Республика 798 1
Нидерланды 3723 1
Россия - УФО - Челябинская область 1490 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1425 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1055 1
Египет - Арабская Республика 1085 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Португалия - Португальская Республика 949 1
Греция - Греческая Республика 1014 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 841 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1083 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 1
Кавказ - Caucasus - Кавказский регион - Кавказские горы 504 1
Великобритания - Бирмингем 101 1
Археология - Archaeology - Антропология - Anthropology 434 10
Английский язык 6998 5
Зоология - наука о животных 2867 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11643 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7405 2
Санаторно-курортное лечение - Санатории - Курорты 339 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5702 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21406 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 831 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6585 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3125 1
Аренда 2658 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 689 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2692 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1744 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 781 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3120 1
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1332 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 57 1
Спорт - Зимние виды спорта - Лыжи - лыжный спорт - сноуборд - горнолыжные курорты - Конькобежный спорт 118 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2731 4
Phys.org 972 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 3
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 160 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Bournemouth University - Борнмутский университет 6 3
University of Sheffield - Шеффилдский университет 26 2
РАН - Российская академия наук 2100 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 30 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y74: сбалансированный и надежный

Достаточно ли в смартфоне только GPS для навигации по городу?

Обзор DEMIAND HARRINGTON DK-5100: аэрогриль, который готовит сам

Показать еще

Наука

Новый пернатый динозавр оказался четырехкрылым драконом, который охотился на добычу с деревьев 120 млн лет назад

Как змеи эволюционировали и утратили ноги? Современные технологии позволили это отследить

Астрономы наконец нашли границу у Млечного пути и нанесли ее на карту
Показать еще