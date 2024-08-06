Цифровой путеводитель МТС раскроет тайны древних цивилизаций и подскажет туристам горные маршруты Южного Урала

ПАО «МТС» запустила бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Челябинской области. Виртуальный помощник для туристов, разработанный сервисом путешествий МТС Travel, подскажет, что обязательно стоит посмотреть на Южном Урале, где можно остановиться и попробовать блюда уральской кухни. Ссылка на него будет приходить в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel путешественникам, прибывающим в регион любым видом транспорта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Онлайн-путеводитель подскажет гостям Южного Урала, как организовать поездку по региону и познакомиться с его визитной карточной – национальными парками. Цифровой гид также поможет туристам построить маршрут до озера Тургояк и острова Веры, где находится пещера – ровесница археологического памятника Стоунхендж. Путеводитель расскажет об Ильменском заповеднике и одном из крупнейших в стране естественно-научных минералогических музеев.

Для путешественников с детьми цифровой гид поможет спланировать семейный досуг. Например, предложит познакомиться с обитателями челябинского зоопарка, покататься в собачей упряжке в хаски-центре, обнять пони на специальной ферме, пострелять из лука и научиться ковать гвозди в парке исторической реконструкции. Взрослые и дети смогут загадать желание с помощью метеорита, съездить на озеро, куда он упал, а также узнать тайны древних цивилизаций в историко-археологическом заповеднике «Аркаим».

Кроме природных, культурных и исторических достопримечательностей онлайн-гид уделяет особое внимание гастрономии. Путеводитель МТС Travel расскажет о традиционном киселе из пшеничных и овсяных отрубей, раскроет секрет приготовления и подачи уральских пельменей, подскажет заведения, где можно попробовать блюда традиционной русской кухни и оригинальные рецепты. Гид также сориентирует гостей Южного Урала по вариантам размещения и поможет забронировать отель.

«Ежегодно Челябинская область привлекает все больше туристов. Для знакомства с нашим регионом, отдыха на озерах и восхождения на южноуральские вершины с удовольствием приезжают не только «соседи», но и путешественники из более удаленных уголков страны. Цифровой путеводитель от МТС Travel поможет спланировать путешествие по Челябинску, а также по другим городам области, подскажет, что обязательно стоит посетить, а также поделится советами, которые помогут лучше узнать наш горный край», – отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Воспользоваться гидом МТС Travel могут абоненты всех операторов. Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Челябинской области, подборками маршрутов, материалами об истории, традициях и культуре региона.