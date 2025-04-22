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Газпром Поляна горно-туристический центр курорт



22.04.2025 «МегаФон» развернул высокоскоростной Wi-Fi в горном кластере Сочи 1
19.09.2024 Аналитика МТС: гора Соболиная вошла в топ-7 популярных горнолыжных курортов летом 2024 года 1
18.09.2024 Аналитика МТС: Белокуриха этим летом вошла в топ-10 популярных горнолыжных курортов России 1
17.09.2024 Аналитика МТС: туристы со всей России стали чаще приезжать в красноярский Фанпарк «Бобровый лог» 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
17.04.2024 Алтай и Шерегеш вместо Красной поляны выбирали новосибирцы зимой — аналитика МТС Travel 1
09.02.2024 «Яндекс Путешествия» назвали 5 горнолыжных курортов для поездок до 100 тысяч рублей на двоих 1
05.10.2023 В Сочи пройдёт IV Международная конференция по информационной безопасности Kuban CSC 2023 1
16.12.2022 МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи 1
26.12.2011 Олимпиада в Сочи: горнолыжную трассу оборудовали электронными картами за 100 млн рублей 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Газпром Поляна и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 6
Cisco Systems 5145 1
Yandex - Яндекс 7616 1
HP Inc. 5710 1
Oracle Corporation 6750 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1490 1
Telegram Group 2139 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1327 1
Russian Robotics - Рашн Роботикс 3 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 5
МТС Трэвел - MTS Travel 287 5
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 55 3
Газпром ПАО 1359 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 92 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 1
Carlson Rezidor Hotel Group - Park Inn by Radisson - Парк Инн 16 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2741 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3191 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 328 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 322 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 711 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5544 1
Администрация Краснодарского края 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68117 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6782 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52122 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20291 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16257 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5399 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21639 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28163 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2566 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11411 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14457 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1293 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11634 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28578 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16303 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1438 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1105 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2995 1
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 580 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30311 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7883 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4768 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24606 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12926 1
Podcasts - Подкастинг 265 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1565 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 773 1
Пропускная способность - Bandwidth 1768 1
АРМ кассира - Автоматизированное рабочее место кассира 40 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2957 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2838 1
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 504 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1242 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3801 1
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VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1845 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 941 5
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Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2451 2
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5878 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1317 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11076 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 820 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5276 1
Аренда 2467 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 607 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1109 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1126 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 933 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8173 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1099 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Национальный проект 323 1
Автомагистраль Р-256 (М-52) Чуйский тракт - Федеральная автомобильная дорога по маршруту Новосибирск-Новоалтайск-Бийск-Майма-государственная граница с Монголией 20 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5986 1
РАН - Российская академия наук 1917 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 67 1
КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 10 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1227 3
Kuban CSC - Kuban CyberSecurity Conference 2 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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