Получите все материалы CNews по ключевому слову
Газпром Поляна горно-туристический центр курорт
Газпром Поляна и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13058 6
|Cisco Systems 5145 1
|Yandex - Яндекс 7616 1
|HP Inc. 5710 1
|Oracle Corporation 6750 1
|Элемент ГК - Микрон - Micron 1490 1
|Telegram Group 2139 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4084 1
|Штрих-М НТЦ 60 1
|Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1327 1
|Russian Robotics - Рашн Роботикс 3 1
|Пахомов Александр 71 1
|Козакевич Сергей 1 1
|Юркова Ольга 15 1
|Короб Анна 3 1
|Хачатуров Георгий 3 1
|Груша Георгий 5 1
|РАН - Российская академия наук 1917 1
|ЮФУ - Южный федеральный университет 67 1
|КубГТУ - Кубанский государственный технологический университет 10 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354792, в очереди разбора - 759443.
Создано именных указателей - 173248.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.