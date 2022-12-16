МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи

ПАО «МТС», ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, объявила о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных цифровых аудиогидов по черноморскому побережью страны. Маршрут аудиогидов начинается из Сочи и проходит до курортов Краснодарского края, в том числе до Красной Поляны и Туапсе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

«Мы создаем цифровые аудиогиды таким образом, чтобы помочь как взрослым, так и семья с детьми грамотно спланировать автопоезду и раскрыть колорит и неповторимость нашей малой родины. Курортные направления Сочи традиционно являются туристическими точками притяжения в новогодние каникулы, а с помощью мобильных аудиоэкскурсий МТС каждый сможет бесплатно и интересно провести увлекательное путешествие на машине», – сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

Аудиогид до курортов Красной поляны стартует от аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова и включает порядка тридцати трех интересных локаций. На протяжении почти семидесяти тысяч километров пользователи узнают об истории Олимпийского парка, увидят стилизованный под замок отель Богатырь и символ олимпиады – факел олимпийского огня. По пути маршрута автомобилисты насладятся видом заснеженных гор, узнают откуда можно увидеть жилые резиденции Газпромовского курорта и светодиодный глобус, а также доберутся до смотровой площадки под Горной Олимпийской деревней на Розе Хуторе, с которой видится вся красота и мощь дикой природы Кавказа.

Маршрут аудиоэкскурсии до Туапсе начинается также в аэропорту Адлера и составляет более ста тысяч километров. Слушателей ждут около тридцати рассказов про культурные достопримечательности: про знаменитый Сочинский дендрарий и заброшенный санаторий Орджоникидзе, узнают, откуда пошло забавное название района «Мамайка» и какую легенду хранят местные жители про уникальность Волконского дольмена. Также из гида можно узнать почему аэропорт в Адлере называется сочинским, а вокзал адлеровским, какой каньон считается одним из красивейших объектов Сочи и другие факты, которые не найти в традиционных путеводителях.

Прослушать аудиогиды можно в мобильном приложении МТС Music. Достаточно авторизоваться по номеру телефона или войти в уже созданный аккаунт, в разделе Digital-контент скачать аудиогид и запустить аудиоэкскурсии. В частности, пользователи приложения могут прослушать аудиогиды через сервис CarPlay на экране автомобиля.

В озвучивании гида принимали участие автор проекта «Заброшенная Россия», исследователь и фотограф-документалист Анна Короб и радиожурналист и авто-путешественник Георгий Хачатуров.

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«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.

МТС запускает бесплатные цифровые аудиогиды по туристическим маршрутам в регионах России в рамках своей федеральной социальной программы, направленной на цифровизацию инфраструктуры регионов Рлссии, в том числе для повышения их туристической привлекательности. Привлекая к созданию контента для цифровых гидов представителей локальных культурных и научных учреждений, историков, краеведов, дендрологов, журналистов, городских активистов и волонтеров, МТС за три года запустила свыше 50 интерактивных мобильных гидов по маршрутам крупных и малых городов, национальным паркам, заповедникам и городским пространствам. Аудиоэкскурсии размещены в мобильных приложениях МТС Music и МТС Live в свободном доступе.

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.