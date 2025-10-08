МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music

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«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|08.10.2025
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В «МТС Музыке» теперь можно заранее сохранять треки любимых артистов
ом. Пользовательский путь начинается с открытия смартлинка, размещенного артистом, и поиска плашки «МТС Музыка». При нажатии кнопки «Пресейв» ожидаемый релиз автоматически сохраняется в личную
|16.09.2025
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«МТС Музыка»: за последний год россияне стали слушать музыку на работе в 2 раза чаще
Сервис «МТС Музыка» выяснил, что все больше россиян предпочитают включать музыку во время работы: рост прослушиваний на 46% год к году. За последние двенадцать месяцев чаще остальных на кнопку «Слушать
|12.09.2025
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Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка»
ТС в области развлечений, объявляет о назначении Даниила Крючкова директором стримингового сервиса «МТС Музыка». Об этом CNews сообщили представители МТС. Даниил Крючков приступает к обязанност
|11.09.2025
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В «МТС Музыке» стали доступны музыкальные клипы
«МТС Музыка» запустил новую функцию — просмотр музыкальных клипов в приложении сервиса. Катало
|28.08.2025
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«МТС Музыка» выяснила, какие треки чаще всего слушали летом
«МТС Музыка» определила, что слушали россияне этим летом. Самый популярный артист — рэпер Maca
|12.08.2025
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Аналитика «МТС Музыки»: музыкальный вкус зумеров тесно связан с выпуском контента в социальных сетях
12 августа отмечается Международный день молодежи. Специально к этой дате сервис «МТС Музыка» проанализировал количество активных пользователей разных поколений за последние семь месяцев (01.01. - 31.07.2025 г.) и составил рейтинги востребованных композиций относительно возр
|31.07.2025
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Пользователи «МТС Музыки» могут слушать персональные музыкальные рекомендации без интернета
В сервисе «МТС Музыка» доступна функция «Офлайн-микс» — персонализированная подборка треков, которую мож
|18.04.2025
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«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер Kion под руководством генерального директора онлайн-кинотеатра Kion Алексея Иванова. Операционное объединение цифровых сервисов дост
|28.03.2025
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В сервисе для артистов BandLink появилась аналитика прослушиваний из МТС Музыки
нструмент доступен даже незарегистрированным пользователям BandLink. «Индустриальное партнерство с «МТС Музыкой» стало следующим важным шагом в расширении возможностей BandLink как экосистемы и
|04.09.2024
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«МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга
Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС
|14.02.2024
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Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной
Мужчины слушают рэп (50%) при ссоре с партнером, женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (25%). 62% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** «МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобил
|14.02.2024
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Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной
Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов. П
|25.10.2022
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Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение
|26.08.2022
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МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников
ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области. Ближе к осени коллекция МТС Music
МТС и организации, системы, технологии, персоны:
|Митрофанова Софья 18 9
|Чеботарев Дмитрий 14 8
|Чурсин Юрий 9 8
|Стоянов Максим 9 8
|Иванов Алексей 160 8
|Прилучный Павел 16 6
|Шведов Денис 6 6
|Акиньшина Оксана 9 6
|Булгаков Михаил 25 5
|Козловский Данила 5 5
|Андреева Екатерина 54 5
|Зиборова Ольга 18 5
|Волкова Екатерина 13 4
|Дюма Александр 16 4
|Моряк Елизавета 4 4
|Янковский Филипп 4 4
|Вакуленко Василий 14 4
|Петровский Максим 3 3
|Короб Анна 3 3
|Круг Михаил 6 3
|Хачатуров Георгий 3 3
|Лапенко Антон 4 3
|Rand Ayn - Рэнд Айн 11 3
|Крючков Даниил 3 3
|Деревянко Павел 4 3
|Тото Артем 3 3
|Губанов Андрей 115 3
|Климова Екатерина 3 2
|Ярмольник Леонид 5 2
|Юркова Ольга 17 2
|Стоянов Юрий 7 2
|Besson Luc - Бессон Люк 15 2
|Козин Алексей 55 2
|Синюгин Михаил 54 2
|Кабанов Марат 87 2
|Бальмонт Елена 5 2
|Цыганов Евгений 6 2
|Скотникова Яна 6 2
|Кологривый Никита 4 2
|Поселягин Владимир 3 2
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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