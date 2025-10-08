МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music

В «МТС Музыке» теперь можно заранее сохранять треки любимых артистов ом. Пользовательский путь начинается с открытия смартлинка, размещенного артистом, и поиска плашки «МТС Музыка». При нажатии кнопки «Пресейв» ожидаемый релиз автоматически сохраняется в личную

«МТС Музыка»: за последний год россияне стали слушать музыку на работе в 2 раза чаще Сервис «МТС Музыка» выяснил, что все больше россиян предпочитают включать музыку во время работы: рост прослушиваний на 46% год к году. За последние двенадцать месяцев чаще остальных на кнопку «Слушать

Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка» ТС в области развлечений, объявляет о назначении Даниила Крючкова директором стримингового сервиса «МТС Музыка». Об этом CNews сообщили представители МТС. Даниил Крючков приступает к обязанност

В «МТС Музыке» стали доступны музыкальные клипы «МТС Музыка» запустил новую функцию — просмотр музыкальных клипов в приложении сервиса. Катало

«МТС Музыка» выяснила, какие треки чаще всего слушали летом «МТС Музыка» определила, что слушали россияне этим летом. Самый популярный артист — рэпер Maca

Аналитика «МТС Музыки»: музыкальный вкус зумеров тесно связан с выпуском контента в социальных сетях 12 августа отмечается Международный день молодежи. Специально к этой дате сервис «МТС Музыка» проанализировал количество активных пользователей разных поколений за последние семь месяцев (01.01. - 31.07.2025 г.) и составил рейтинги востребованных композиций относительно возр

Пользователи «МТС Музыки» могут слушать персональные музыкальные рекомендации без интернета В сервисе «МТС Музыка» доступна функция «Офлайн-микс» — персонализированная подборка треков, которую мож

«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер Kion под руководством генерального директора онлайн-кинотеатра Kion Алексея Иванова. Операционное объединение цифровых сервисов дост

В сервисе для артистов BandLink появилась аналитика прослушиваний из МТС Музыки нструмент доступен даже незарегистрированным пользователям BandLink. «Индустриальное партнерство с «МТС Музыкой» стало следующим важным шагом в расширении возможностей BandLink как экосистемы и

«МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС

Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной Мужчины слушают рэп (50%) при ссоре с партнером, женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (25%). 62% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** «МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобил

Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов. П

Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение