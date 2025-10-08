МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Музыка - МТС Музыка - MTS Music

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«МТС Music» – мобильное приложение, которое позволяет прослушивать музыку, подкасты и радио, составлять собственные плейлисты и слушать подборки от музыкальных редакторов. Приложение доступно абонентам любого оператора связи.

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08.10.2025 В «МТС Музыке» теперь можно заранее сохранять треки любимых артистов

ом. Пользовательский путь начинается с открытия смартлинка, размещенного артистом, и поиска плашки «МТС Музыка». При нажатии кнопки «Пресейв» ожидаемый релиз автоматически сохраняется в личную

16.09.2025 «МТС Музыка»: за последний год россияне стали слушать музыку на работе в 2 раза чаще

Сервис «МТС Музыка» выяснил, что все больше россиян предпочитают включать музыку во время работы: рост прослушиваний на 46% год к году. За последние двенадцать месяцев чаще остальных на кнопку «Слушать
12.09.2025 Даниил Крючков назначен директором сервиса «МТС Музыка»

ТС в области развлечений, объявляет о назначении Даниила Крючкова директором стримингового сервиса «МТС Музыка». Об этом CNews сообщили представители МТС. Даниил Крючков приступает к обязанност
11.09.2025 В «МТС Музыке» стали доступны музыкальные клипы

«МТС Музыка» запустил новую функцию — просмотр музыкальных клипов в приложении сервиса. Катало
28.08.2025 «МТС Музыка» выяснила, какие треки чаще всего слушали летом

«МТС Музыка» определила, что слушали россияне этим летом. Самый популярный артист — рэпер Maca
12.08.2025 Аналитика «МТС Музыки»: музыкальный вкус зумеров тесно связан с выпуском контента в социальных сетях

12 августа отмечается Международный день молодежи. Специально к этой дате сервис «МТС Музыка» проанализировал количество активных пользователей разных поколений за последние семь месяцев (01.01. - 31.07.2025 г.) и составил рейтинги востребованных композиций относительно возр
31.07.2025 Пользователи «МТС Музыки» могут слушать персональные музыкальные рекомендации без интернета

В сервисе «МТС Музыка» доступна функция «Офлайн-микс» — персонализированная подборка треков, которую мож
18.04.2025 «МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами «Строки» и «МТС Музыка» в контентном кластере Kion

«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-кинотеатром Kion, стримингом «МТС Музыка» и книжным сервисом «Строки» в контентный кластер Kion под руководством генерального директора онлайн-кинотеатра Kion Алексея Иванова. Операционное объединение цифровых сервисов дост
28.03.2025 В сервисе для артистов BandLink появилась аналитика прослушиваний из МТС Музыки

нструмент доступен даже незарегистрированным пользователям BandLink. «Индустриальное партнерство с «МТС Музыкой» стало следующим важным шагом в расширении возможностей BandLink как экосистемы и
04.09.2024 «МТС Музыка»: новосибирцы этим летом часто слушали «Руки Вверх!» и Михаила Круга

Цифровая экосистема МТС проанализировала, что было в топах у слушателей «МТС Музыки» из Новосибирска этим летом. Разбег в музыкальных предпочтениях жителей столицы Сибири получился большой: от Михаила Круга до Люси Чеботиной. Об этом CNews сообщили представители МТС
14.02.2024 Исследование «МТС Музыки»: кировчане считают классическую музыку самой романтичной

Мужчины слушают рэп (50%) при ссоре с партнером, женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (25%). 62% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** «МТС Музыка» – это мобильное приложение для прослушивания музыки с большой коллекцией треков и удобным интерфейсом. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобил
14.02.2024 Исследование «МТС Музыки»: пермяки считают классическую музыку самой романтичной

Женщины при ссоре предпочитают также слушать поп-музыку (16%), но помимо этих направлений выбирают шансон (5%). 42% опрошенных признались, что им не нравится музыка, которую слушают их партнеры. *** МТС Музыка – это мобильное приложение для прослушивания музыки с коллекцией треков. Сервис доступен любому пользователю – как абонентам МТС, так и абонентам мобильной связи других операторов. П
25.10.2022 Пользователям систем Apple CarPlay и Android Auto стало доступно приложение МТС Music

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о том, что приложение МТС Music доступно пользователям автомобильных систем Apple CarPlay и Android Auto. Об этом CNews сообщили представители МТС. Пользователи МТС Music теперь могут использовать приложение

26.08.2022 МТС Music и BelkaCar запустили цифровые аудиогиды для автопутешественников

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, и каршеринговый сервис BelkaCar объявили о запуске на платформе МТС Music серии бесплатных аудиогидов для автомобилистов. Маршрут первого аудиогида пройдет из Москвы до музея-усадьбы «Ясная Поляна» Тульской области. Ближе к осени коллекция МТС Music


Публикаций - 118, упоминаний - 146

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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11641 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52984 10
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5984 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7394 9
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 712 9
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3119 9
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1916 8
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2685 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6964 6
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 607 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6670 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21388 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27013 5
Web design - Веб-дизайн 119 4
Дача - Дачный сезон - Дачники 1112 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2639 4
GMV - Gross Merchandise Volume - Gross Merchandise Value - Общий объём оборота товаров - Общая стоимость того, что было продано в определенный промежуток времени 138 3
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 313 3
Английский язык 6996 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5077 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3285 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1473 3
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 866 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1269 3
Поколение Y - Поколение "Игрек" - поколение Миллениума - поколение миллениалов, «некст», сетевое поколение - поколение людей, родившихся с начала 1980-х до середины 1990-х годов 165 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5696 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5076 3
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 403 3
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 229 2
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1222 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57121 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10810 2
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1321 2
Спин - собственный момент импульса элементарных частиц, имеющий как квантовую, так и классическую природу 121 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8731 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 7
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 165 7
Газпром ГПМ - Радио - Газпром-Медиа Радио - Like FM - Радио Балтика 17 1
Zigmund.Online - Зигмунд Онлайн 11 1
РМГ - Русское радио 15 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11537 1
Ведомости 1432 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 511 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2345 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 188 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 599 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 330 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 7 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 9
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 4
День молодёжи - 27 июня 1066 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1281 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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