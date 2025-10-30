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Россия ЮФО Краснодарский край Адлер
СОБЫТИЯ
|30.10.2025
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Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью
Отсутствие работы по безопасности Бывший исследователь безопасности OpenAI Стивен Адлер (Stephen Adler) обвинил компанию в недостаточных мерах по борьбе с зависимостью пользователей от чат-ботов, пишет The New York Times. По его словам, OpenAI поддается давлению конкуренции
|05.12.2024
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«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны
«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Технические специалисты установили телеком оборудование внутри тонне
|08.06.2023
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Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G
ян доступа в Сеть был спущен «сверху», хотя официальная причина совсем другая. Находящихся в Сочи и Адлере россиян и гостей страны заверили, что столько массовые перебои в работе мобильного инт
|29.06.2021
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МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер
МТС завершила первый этап проекта по улучшению качества связи на участке железнодорожной линии Москва - Адлер, который проходит по территории Ростовской области. Новые базовые станции стандарта LTE запущены вдоль железнодорожных путей на территории Миллеровского, Чертковского, Каменского, Краснос
|27.10.2016
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Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера
а также поиска пропавших людей на крупнейшем транспортном узле региона — железнодорожном терминале Адлер — устанавливается система биометрического дистанционного распознавания лиц Vocord FaceC
|28.11.2013
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В поезде Санкт-Петербург – Адлер появился новый мультимедийный сервис
В поезде №35/36 «Северная Пальмира» формирования «ФПК», курсирующего по маршруту Санкт-Петербург – Адлер, появилась услуга предоставления развлекательного видеоконтента в режиме онлайн. Поставщиком решения выступает интернет-кинотеатр TVzavr, который разработал и внедрил этот сервис. В начал
|28.10.2013
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«Информсвязь» завершила техническое оснащение нового вокзального комплекса «Адлер»
28 октября 2013 г. открылся современный вокзальный комплекс «Адлер». Компания «Информсвязь» выполнила проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные
|22.05.2013
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«Информсвязь Холдинг» построил систему управления инженерными коммуникациями «Адлер Арены»
Компания «Информсвязь Холдинг» завершила проект по внедрению автоматизированной системы управления инженерными коммуникациями rрытого конькобежного центра «Адлер Арена». В задачу системы входит единый дистанционный контроль и диспетчеризация семи инженерных систем спортивного комплекса — вентиляции, кондиционирования, отопления, охлаждения, против
|19.04.2013
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«Информсвязь Холдинг» внедрил систему пожарной безопасности на «Адлер Арене»
Компания «Информсвязь Холдинг» завершила проект по построению системы пожарной безопасности в Крытом конькобежном центре («Адлер Арена»). Строительство крытого конькобежного центра «Адлер Арена» было завершено в конце 2012 г. Общая стоимость проекта составила более $32 млн. Высота здания — 24,7 м, длина здан
|28.08.2009
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«Комстар» запустил магистральную линию Сочи – Адлер
оде в эксплуатацию радиорелейной линии связи (РРЛС) в Краснодарском крае, соединяющей города Сочи и Адлер. Как отмечается, Южный филиал «Комстар-ОТС» приступил к строительству транспортной маги
|15.11.2007
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«МегаКом» объединил Сочи и Адлер
Компания «МегаКом» (г. Сочи) завершила ввод в эксплуатацию на оборудовании SG-17 канала передачи данных Сочи - Адлер по медному магистральному кабелю. Канал связи организован по двухпроводной медной линии протяженностью 24 км с диаметром сечения провода 1,05 мм. В качестве оконечного оборудования исполь
|27.06.2001
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"Кубань-GSM" расширила зону обслуживания в Адыгее, Краснодаре и Адлере
ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске базовой станции в ст. Дондуковской, Гиагинского района, Республики Адыгея, а также дополнительных базовых станций в г. Краснодаре и г. Адлере. Кроме того, "Кубань-GSM" сообщила об открытии автоматического международного роуминга со вторым оператором мобильной связи в Таиланде компанией AIS.
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