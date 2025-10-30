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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Адлер

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер

СОБЫТИЯ


30.10.2025 Экс-сотрудник OpenAI: ChatGPT чуть не свел пользователя с ума. Руководство только имитирует работу над безопасностью

Отсутствие работы по безопасности Бывший исследователь безопасности OpenAI Стивен Адлер (Stephen Adler) обвинил компанию в недостаточных мерах по борьбе с зависимостью пользователей от чат-ботов, пишет The New York Times. По его словам, OpenAI поддается давлению конкуренции

05.12.2024 «Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Технические специалисты установили телеком оборудование внутри тонне
08.06.2023 Власти отняли у жителей Сочи мобильный интернет. Город вернулся в эпоху 2G

ян доступа в Сеть был спущен «сверху», хотя официальная причина совсем другая. Находящихся в Сочи и Адлере россиян и гостей страны заверили, что столько массовые перебои в работе мобильного инт
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер

МТС завершила первый этап проекта по улучшению качества связи на участке железнодорожной линии Москва - Адлер, который проходит по территории Ростовской области. Новые базовые станции стандарта LTE запущены вдоль железнодорожных путей на территории Миллеровского, Чертковского, Каменского, Краснос
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера

а также поиска пропавших людей на крупнейшем транспортном узле региона — железнодорожном терминале Адлер — устанавливается система биометрического дистанционного распознавания лиц Vocord FaceC
28.11.2013 В поезде Санкт-Петербург – Адлер появился новый мультимедийный сервис

В поезде №35/36 «Северная Пальмира» формирования «ФПК», курсирующего по маршруту Санкт-Петербург – Адлер, появилась услуга предоставления развлекательного видеоконтента в режиме онлайн. Поставщиком решения выступает интернет-кинотеатр TVzavr, который разработал и внедрил этот сервис. В начал
28.10.2013 «Информсвязь» завершила техническое оснащение нового вокзального комплекса «Адлер»

28 октября 2013 г. открылся современный вокзальный комплекс «Адлер». Компания «Информсвязь» выполнила проектные, строительно-монтажные и пуско-наладочные

22.05.2013 «Информсвязь Холдинг» построил систему управления инженерными коммуникациями «Адлер Арены»

Компания «Информсвязь Холдинг» завершила проект по внедрению автоматизированной системы управления инженерными коммуникациями rрытого конькобежного центра «Адлер Арена». В задачу системы входит единый дистанционный контроль и диспетчеризация семи инженерных систем спортивного комплекса — вентиляции, кондиционирования, отопления, охлаждения, против
19.04.2013 «Информсвязь Холдинг» внедрил систему пожарной безопасности на «Адлер Арене»

Компания «Информсвязь Холдинг» завершила проект по построению системы пожарной безопасности в Крытом конькобежном центре («Адлер Арена»). Строительство крытого конькобежного центра «Адлер Арена» было завершено в конце 2012 г. Общая стоимость проекта составила более $32 млн. Высота здания — 24,7 м, длина здан
28.08.2009 «Комстар» запустил магистральную линию Сочи – Адлер

оде в эксплуатацию радиорелейной линии связи (РРЛС) в Краснодарском крае, соединяющей города Сочи и Адлер. Как отмечается, Южный филиал «Комстар-ОТС» приступил к строительству транспортной маги
15.11.2007 «МегаКом» объединил Сочи и Адлер

Компания «МегаКом» (г. Сочи) завершила ввод в эксплуатацию на оборудовании SG-17 канала передачи данных Сочи - Адлер по медному магистральному кабелю. Канал связи организован по двухпроводной медной линии протяженностью 24 км с диаметром сечения провода 1,05 мм. В качестве оконечного оборудования исполь
27.06.2001 "Кубань-GSM" расширила зону обслуживания в Адыгее, Краснодаре и Адлере

ЗАО "Кубань-GSM" объявила о запуске базовой станции в ст. Дондуковской, Гиагинского района, Республики Адыгея, а также дополнительных базовых станций в г. Краснодаре и г. Адлере. Кроме того, "Кубань-GSM" сообщила об открытии автоматического международного роуминга со вторым оператором мобильной связи в Таиланде компанией AIS.

Публикаций - 164, упоминаний - 193

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 49
Ростелеком 10948 21
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 19
МегаФон 10742 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 9
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 7
Yandex - Яндекс 9216 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 3
Информсвязь 47 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 3
NVision Group - Энвижн Груп 699 3
Basis - Tionix - Тионикс - Basis Technology - Базис Технологии 88 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 2
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 2
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 14 2
МТС - Комстар ОТС Регионы 166 2
МТС - Кубань GSM 118 2
Siemens AG - Siemens Group 2673 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
X Corp - Twitter 2938 2
Восход ФГБУ НИИ 721 2
Microsoft Corporation 25775 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
9594 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 305 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 2
Vocord - Вокорд 185 2
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 1
Ланит Интеграция 219 1
Ланит - Онланта - Onlanta 135 1
Google DeepMind 82 1
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 1
Sennheiser electronic GmbH & Co. KG 75 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 26
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 20
МТС Трэвел - MTS Travel 292 20
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 19
РЖД МЖД - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 71 14
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 10
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 68 8
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 7
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 6
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 6
Талант и успех - Сириус-Арена Развлекательный спортивный центр - Адлер-Арена - Олимпийский овал - Конькобежный центр 8 4
Газпром - Газпром Курорт - Газпром Поляна - горно-туристический центр 13 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
РВК С-Групп Венчурс - S-Group Ventures (SGV) 34 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
РЖД ДЖВ - Дирекция железнодорожных вокзалов 24 2
РЖД МЖД - Ярославский вокзал 8 2
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 2
Лидер-инновации - венчурный фонд 34 2
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 68 2
РВК - Российская венчурная компания 571 2
Газпром ПАО 1493 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
О2О Холдинг 61 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 140 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 1
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 7
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 2
Администрация Краснодарского края 64 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 402 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Федеральное казначейство России 1949 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 161 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Минэкономразвития РФ - Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 77 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
ГФС РФ - Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации 43 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Администрация Президента РФ - ГНИВЦ УДП РФ - Управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи 29 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 130 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
РЖД З-СибЖД - Западно-Сибирская железная дорога 11 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Капустин Яр ГЦМП - государственный центральный межвидовой ракетный полигон в Астраханской области России 18 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 1
МОК - Олимпийский комитет России - Russian Olympic Committee, ROC 18 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 27 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 11
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 9
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 25
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 23
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 22
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 21
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Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 7
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Google Android 15243 6
Apple iOS 8583 6
Апартмент системс - RealtyCalendar 16 5
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 46 3
Ростелеком - ВЦОД - Виртуальный ЦОД 3 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 3
Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 3
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 63 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 187 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 241 2
Vocord FaceControl 39 2
Яндекс.Путешествия - Яндекс.Авиабилеты 115 2
РЖД Сапсан 28 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 2
Segway Ninebot 39 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 2
Linux OS 11533 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 2
Apple - App Store 3109 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 180 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 204 2
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 20 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 145 1
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Visual Studio 429 1
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ключ - комплекс цифровых услуг 42 1
Google - Flutter 64 1
МТС M2M-NB-IoT-сеть - MTS IoT HUВ - МТС IoT Connected Car - платформа интернета вещей - Цельсиум Интеллектуальная система - Энергосбыт-сервис 90 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Ростелеком Экраны 7 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Яндекс.Погода - Yandex.Weather - Метеум 63 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 53 1
Nvidia Jetson 47 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Телемост - Yandex Telemost 275 1
Болтрукевич Константин 39 7
Гончаренко Марина 35 3
Осеевский Михаил 350 3
Поляков Сергей 75 3
Кравцов Роман 89 3
Анищенко Андрей 12 2
Бочкарев Сергей 72 2
Емельченков Сергей 141 2
Крутов Дмитрий 19 2
Коропов Игорь 3 2
Мартиросов Давид 123 2
Ласкавый Сергей 23 2
Яковлева Елена 20 2
Погосян Тигран 26 2
Копылов Александр 6 2
Вотолевский Виталий 2 2
Холодов Андрей 55 2
Копайгородский Алексей 4 2
Митькин Максим 35 2
Формальский Илья 6 2
Романько Максим 4 2
Путин Владимир 3454 2
Анохин Сергей 121 2
Каплунов Павел 46 1
Таврин Иван 120 1
Бобровников Борис 104 1
Калугин Сергей 169 1
Ушацкий Андрей 105 1
Солдатенков Сергей 162 1
Морозов Михаил 18 1
Обухов Александр 77 1
Кусков Денис 221 1
Branson Richard - Брэнсон Ричард - Бренсон Ричард 65 1
Чуб Александр 44 1
Кадейшвили Алексей 16 1
Изотов Михаил 7 1
Кузьмичев Владимир 2 1
Дроздов Антон 7 1
Бойцов Петр 4 1
Мутко Виталий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166167 102
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 89
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 67
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 50
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 46
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 40
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 34
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 30
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 30
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Красная Поляна - Горки Город - Горная карусель 98 29
Россия - СФО - Новосибирск 4876 27
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 21
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