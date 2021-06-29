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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер


29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
11.01.2021 Покупаемый ВТБ строитель «Гособлака» ищет серверы на Intel за 2,5 миллиарда 1
02.11.2020 «ДОК» завершила второй этап испытаний системы связи «поезд-земля» на Октябрьской железной дороге 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
03.03.2020 Выручка «Ростелекома» за 2019 год достигла 337,4 млрд рублей 1
13.02.2020 «Ростелеком» запустил «Виртуальный ЦОД» в Екатеринбурге 2
25.11.2019 Блокчейн обогреет здания 1
12.02.2019 На Российском инвестиционном форуме Аналитический центр при Правительстве проведет панельную сессию «Большие данные как новая форма государственного управления» 1
29.01.2019 «Ростелеком» и «Ай-теко» одолжили «Почте России» ЦОДы за 2,6 миллиарда 2
29.01.2019 «Почта России» завершила создание объединенного центра обработки данных 2
28.02.2018 «Транстелеком»: летом Wi-Fi на вокзалах используют активнее, чем зимой 3
01.02.2018 «Электронные очереди» начали работать во всех кассах дальнего следования вокзалов Москвы 1
06.07.2017 «Мегафон» расширил Wi-Fi-покрытие в Сочи 1
07.06.2017 Владельцам FAN ID открыт безвизовый въезд в Россию 1
05.12.2016 «Транстелеком» обеспечил доступ к беспроводному интернету на 107 ж/д-вокзалах 1
21.11.2016 «Ростелеком» представил специальный тариф услуги «Виртуальный ЦОД» через VPN 1
27.10.2016 Биометрическая система распознавания лиц Vocord FaceControl обеспечит безопасность Адлера 2
20.10.2016 «Ростелеком» запустил две новых площадки «Виртуальных ЦОДов» 1
23.06.2016 Количество пользователей Wi-Fi от «ТрансТелеКома» на ЖД-вокзалах превысило 1 млн человек 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 2
08.09.2015 «Ростелеком» обеспечил видеотрансляции КХЛ в ледовом дворце «Большой» в Сочи 1
21.08.2015 Сервис «Яндекс.Такси» заработал в Сочи 1
22.06.2015 Интеграторам нужен гол 1
23.03.2015 МТС запустила сети 4G в Краснодарском крае 1
18.07.2014 «Росэлектроника» оснастила ж/д-вокзалы России автоматизированными камерами хранения 1
26.06.2014 Как телекоммуникации выиграли Олимпиаду-2014 1
06.02.2014 «Ростелеком» запустил сеть LTE в Сочи 1
16.01.2014 2ГИС выпустил приложение для тех, кто будет в Сочи 1
16.12.2013 «Компьюлинк» закончил строительство сетей связи специального назначения на олимпийских объектах 1
28.11.2013 В поезде Санкт-Петербург – Адлер появился новый мультимедийный сервис 2
28.10.2013 «Информсвязь» завершила техническое оснащение нового вокзального комплекса «Адлер» 2
09.10.2013 «Мегафон» обслужит на Олимпиаде абонентов «Билайна» и МТС 1
27.09.2013 Техника Олимпиады. ZOOM.CNews побывал в предолимпийском Сочи 2
02.10.2012 Maykor открывает филиал в Сочи 1
16.01.2012 РЖД протестировала услуги доступа к интернету, ТВ и сотовой связи в поездах 2
14.10.2011 НИИАС моделирует пассажиропоток на вокзалах Сочи для Олимпиады-2014 1
01.07.2011 Проводников научили продавать SIM-карты в поездах 1
16.06.2011 МТС улучшила качество связи в популярных зонах отдыха по всей России 1
28.02.2011 Александр Молдаванов: TETRA и ГЛОНАСС — оружие экстренных служб 1

Публикаций - 45, упоминаний - 58

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 4
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1655 3
NVision Group - Энвижн Груп 571 2
Восход ФГБУ НИИ 384 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 1446 2
Yandex - Яндекс 4236 2
iTeco - Ай-Теко 763 2
Астерос - Asteros 531 2
ТрастИнфо 70 2
Tionix - Тионикс 48 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 2
Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 149 1
Галактика - Корпорация 324 1
Онланта 75 1
Ланит Интеграция 101 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Yota - Скартел 623 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1179 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 1
NEC 564 1
Прометей - Prometey 10 1
ЦРТ Сервис 74 1
Nvidia Corp 2288 1
Ростелеком ММТС-9 - Московская междугородная телефонная станция №9 43 1
Инфолинк 3 1
AnyLogic 18 1
NICE Systems 46 1
АльянсТелеком 8 1
ISTIMA-Systems - ИСТА-Системс 2 1
ДОК 42 1
Sochi Digital Valley - Цифровая долина Сочи (ЦДС) 2 1
РЖД ЦСС - Центральная станция связи 2 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 243 1
Комстар Регионы 89 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 10
Почта России ПАО 1655 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 2
О2О Холдинг 43 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 2
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Лидер-инновации 27 1
AIZ 1 1
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Открытие Арена - стадион 17 1
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 93 1
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 193 1
Яндекс.Такси 271 1
Связной ГК 969 1
РВК - Российская венчурная компания 496 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 1
Алроса АК 83 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 257 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 158 1
ПСБ - Промсвязьбанк 614 1
Русагро Группа Компаний 152 1
Газпромбанк - ГПБ 712 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 3
Правительство РФ 2279 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 971 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
Федеральное казначейство России 793 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1521 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 97 1
Минцифры РФ - Департамент реализации стратегических проектов 8 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
World Bank Group - Всемирный банк 151 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
Президент Российской Федерации 1489 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 98 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 383 1
Правительство Москвы 699 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 344 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 289 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 385 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1097 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 95 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 132 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 5
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 4
3G - Стандарт мобильной связи 4037 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 810 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 3
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 119 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 976 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 2
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 170 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 532 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 309 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 27 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 213 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1370 2
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3395 1
Website - Вебсайт 149 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 727 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 596 1
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 93 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 1
Мультиварки с функцией Мультиповар 13 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 146 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 1
Безопасный город 355 1
Сервер - Серверные платформы 192 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
IGA - Identity Governance and Administration - Система управления доступом и её администрирования 19 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 252 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 1452 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 495 1
Google Android 10774 3
Apple iOS 5751 3
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 2
Ростелеком-Солар - Solar appScreener 34 2
Apple - App Store 2205 2
Ростелеком-Солар - Solar webProxy Шлюз веб-безопасности 10 2
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Vocord FaceControl 38 1
ГЕОП РФ - Государственная единая облачная платформа - Гособлако - УГЕОП - Управление государственной единой облачной платформой 80 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 20 1
Nvidia GFN.RU - Облачный игровой сервис - Nvidia Games 13 1
Мамба - Mamba - Служба знакомств 93 1
Wargaming World of Warships 31 1
Чемпионат мира по футболу - Fan ID 15 1
Microsoft Skype 1657 1
Yandex.Store - Яндекс.Store 40 1
Tionix VDI - Tionix Virtual Desktop 16 1
Nvidia GeForce NOW 15 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Ростелеком Игровой Маркет 3 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
МТС 3G-сеть 87 1
ДОК PPC-10G - радиорелейная станция 3 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 42 1
Nvidia GeForce GTX 2331 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 1
Microsoft Azure 1171 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 531 1
VK - Mail.ru MyGames 25 1
Ростелеком-Солар - Solar MSS - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 21 1
Google Android TV 173 1
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 257 1
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 93 1
Ростелеком-Солар - Solar Dozor - DLP-система 50 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 153 1
Linux OS 4745 1
Осеевский Михаил 234 2
Емельченков Сергей 84 2
Анохин Сергей 41 2
Кравцов Роман 77 2
Бойцов Петр 4 1
Кореш Виктор 76 1
Мутко Виталий 5 1
Горбунов Анатолий 18 1
Кармишин Дмитрий 2 1
Медведев Дмитрий 1469 1
Романков Андрей 15 1
Литвинов Игорь 7 1
Спинул Артем 3 1
Марьясов Игорь 18 1
Полуянов Евгений 4 1
Векилов Тимур 28 1
Ласкавый Сергей 17 1
Красов Алексей 4 1
Зверев Андрей 52 1
Кузьменко Валерия 58 1
Акимов Максим 167 1
Ермаков Валерий 72 1
Лысенко Эдуард 210 1
Эмдин Сергей 67 1
Подгузов Николай 27 1
Крамаренко Александр 1 1
Кириенко Владимир 39 1
Онищенко Владислав 41 1
Путин Владимир 1961 1
Никифоров Николай 1127 1
Дроздов Антон 5 1
Каплунов Павел 31 1
Бобровников Борис 89 1
Калугин Сергей 163 1
Ушацкий Андрей 102 1
Морозов Михаил 15 1
Обухов Александр 17 1
Кусков Денис 184 1
Изотов Михаил 4 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 979 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 22
Россия - Российская федерация - РФ 63740 19
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 13
Россия - УФО - Екатеринбург 2301 12
Москва - Красная Роза - бизнес-центр 49 9
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1001 8
Россия - СФО - Новосибирск 2230 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1249 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 153 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1154 6
Россия - ЦФО - Ярославская область 365 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 524 5
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 659 4
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Туапсе 33 4
Россия - ПФО - Казань 1634 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 91 4
Беларусь - Белоруссия 2314 4
Россия - Красная Поляна 18 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 3
Россия - СФО - Омская область - Омск 695 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 3
Европа 4351 3
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 379 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 64 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Удомля 42 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 287 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 768 2
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 676 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 297 2
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 272 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 723 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 548 2
Россия СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 254 2
Япония 3550 2
Азия - Азиатский регион 1756 2
Россия - ЦФО - Тульская область 789 2
Казахстан - Республика 2988 2
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 375 2
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1063 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 433 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 588 1
КХЛ - Континентальная хоккейная лига 28 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 35 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 58 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
СAPEX - Capital expenditure - Капитальные затраты 7 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3520 1
Капиталовложения - Капвложения - Капитальные вложения 2 1
Русский язык 1142 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
Bloomberg 793 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
TelecomDaily ИАА 112 2
CNews Analytics 2304 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 47 1
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 331 8
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 336 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 237 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 1
Паралимпиада - Паралимпийские игры - Paralympic Games 7 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858361, в очереди разбора - 761540.
Создано именных указателей - 46783.
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