Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Адлер
Публикаций - 45, упоминаний - 58
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 21 2
|FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 132 1
|Осеевский Михаил 234 2
|Емельченков Сергей 84 2
|Анохин Сергей 41 2
|Кравцов Роман 77 2
|Бойцов Петр 4 1
|Кореш Виктор 76 1
|Мутко Виталий 5 1
|Горбунов Анатолий 18 1
|Кармишин Дмитрий 2 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Романков Андрей 15 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Спинул Артем 3 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Полуянов Евгений 4 1
|Векилов Тимур 28 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Красов Алексей 4 1
|Зверев Андрей 52 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Акимов Максим 167 1
|Ермаков Валерий 72 1
|Лысенко Эдуард 210 1
|Эмдин Сергей 67 1
|Подгузов Николай 27 1
|Крамаренко Александр 1 1
|Кириенко Владимир 39 1
|Онищенко Владислав 41 1
|Путин Владимир 1961 1
|Никифоров Николай 1127 1
|Дроздов Антон 5 1
|Каплунов Павел 31 1
|Бобровников Борис 89 1
|Калугин Сергей 163 1
|Ушацкий Андрей 102 1
|Морозов Михаил 15 1
|Обухов Александр 17 1
|Кусков Денис 184 1
|Изотов Михаил 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 4122 1
|Bloomberg 793 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
|TelecomDaily ИАА 112 2
|CNews Analytics 2304 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 644 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 47 1
|НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858361, в очереди разбора - 761540.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858361, в очереди разбора - 761540.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru