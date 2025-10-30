Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер

Отсутствие работы по безопасности Бывший исследователь безопасности OpenAI Стивен Адлер (Stephen Adler) обвинил компанию в недостаточных мерах по борьбе с зависимостью пользователей от чат-ботов, пишет The New York Times. По его словам, OpenAI поддается давлению конкуренции

«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны «Билайн» запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна». Технические специалисты установили телеком оборудование внутри тонне