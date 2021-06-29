МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер

МТС завершила первый этап проекта по улучшению качества связи на участке железнодорожной линии Москва - Адлер, который проходит по территории Ростовской области.

Новые базовые станции стандарта LTE запущены вдоль железнодорожных путей на территории Миллеровского, Чертковского, Каменского, Красносулинского, Октябрьского районов. Благодаря этому пассажиры поездов смогут пользоваться на всем пути привычными мобильными сервисами: общаться в мессенджерах, просматривать ленты социальных сетей, загружать видео, совершать онлай-покупки и управлять умным домом даже во время путешествия.

Кроме того, проведенные работы позволили повысить надежность сети и обеспечить доступ к высокоскоростному мобильному интернету в 11 малых населённых пунктах, в каждом их которых проживает около 1500 жителей.

Всего до конца года МТС запустит 65 новых базовых станций вдоль главной артерии, ведущей на курорты Черного моря. На территории Ростовской области ковровое LTE-покрытие охватит железнодорожные пути общей протяженностью более 500 км.

«Масштабный проект по развитию телеком-инфраструктуры вдоль железнодорожной линии включает несколько этапов. В прошлом году мы улучшили качество связи вдоль линии Журавка (Воронежская область) — Миллерово (Ростовская область) общей протяженностью около 75 километров. На сегодня LTE-покрытием обеспечено уже почти 45% железнодорожных путей в донском регионе, по которым следуют «курортные» поезда. Повышая уровень комфорта пассажиров, мы также обеспечиваем доступ в сеть и устойчивую голосовую связь для жителей малонаселенных хуторов и поселков», — отметил директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

«Региональные власти уделяют особое внимание вопросу обеспечения качественными услугами связи жителей и гостей Ростовской области. На особом контроле у главы региона обеспечение услугами связи отдаленных и малонаселенных пунктов. Благодаря совместной работе правительства Ростовской области и операторов сотовой связи, удается успешно справляться с поставленной задачей – обеспечивать максимальное покрытие территории Ростовской области качественной голосовой связью и интернетом», — добавил министр цифрового развития, информационных технологий и связи Ростовской области Евгений Полуянов.

Проект реализуется в рамках соглашения, подписанного ПАО «МТС» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на ПМЭФ в июне 2019 года. По его условиям до конца 2021 года МТС запустит около 400 дополнительных базовых станций вдоль девяти федеральных железнодорожных трасс, а РЖД предоставит для этого площадки и обеспечит подключение оборудования к электрическим сетям. Общий объем инвестиций компании МТС в проект - около двух миллиардов рублей.