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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Ростовская область Миллерово

Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово

СОБЫТИЯ


20.08.2026 T2 с начала 2026 г. усилил покрытие в 25 районах Ростовской области 1
03.06.2025 В Ростове-на-Дону провели апгрейд сотовой сети 1
07.05.2025 В казачьем районе Дона удвоили скорость мобильного интернета 1
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 2
27.11.2017 МТС расширяет покрытие сотовой сети в сельских районах Ростовской области 1
30.06.2016 «Мегафон» запустил самую северную станцию связи в Ростовской области 1
18.02.2016 «МегаФон» наращивает 3G-покрытие в Ростовской области 1
24.12.2015 «МегаФон» устраняет цифровое неравенство в Ростовской области 1
22.10.2015 Услуги сотовой связи станут доступны жителям Миллеровского района Ростовской области 2
14.04.2015 Ростовская область и ЭОС: от электронного управления бумагой к электронным подлинникам 2
18.09.2014 МФЦ Ростовской области приступили к выдаче электронных подписей 1
15.12.2011 ТТК организовал каналы связи для Южного таможенного управления 1
18.03.2011 «Билайн» расширил покрытие 3G-сети в Ростовской области 1
26.03.2010 «МегаФон» запустил в коммерческую эксплуатацию сеть 3G в Ростовской области 1
17.08.2009 Администрация Волгодонска внедрит систему автоматизации документооборота «Дело» 1
09.06.2006 Лицензионное ПО в "Астоне": шаг к IPO 1
31.05.2006 "Гэндальф" автоматизировал Расчетный центр образования в Ростовской области 2
13.02.2004 Объем услуг предприятий связи Ростовской области вырос на 35,6% 1

Публикаций - 18, упоминаний - 22

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10780 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15811 2
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 2
Шахты 0 2
Космос-2 НПЦ 31 1
Microsoft Corporation 25793 1
9611 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2148 1
Fujitsu 2105 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9514 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1
Canon 1442 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 1
KPMG 278 1
Гэндальф - Gendalf 95 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1107 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
Seiko Epson Corporation 909 1
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 1
Eastman Kodak - Кодак 509 1
Бизнес ИТ 47 1
Eastman Kodak Alaris - Кодак Аларис Рус 1 1
NeuHaus Group - NeuHaus DG - NeuHaus Distributor Group - НойХаус 63 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
РЖД - Российские железные дороги 2098 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2435 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13912 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2133 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1443 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6562 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2884 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4959 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1601 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 785 1
Правительство КБР - Администрация Кабардино-Балкарской Республики - Администрация Главы КБР - Парламент КБР 48 1
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 1
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 44 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 264 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10196 6
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7548 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29734 5
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4458 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26359 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22980 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13167 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4997 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36335 3
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9539 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54068 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26367 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1759 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17005 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13995 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9327 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1156 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16323 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 4045 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1696 2
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 443 1
VCS - Revision Control System - СУВ - Система управления версиями - СКВ - Система контроля версий 45 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10705 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35160 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7894 1
Оцифровка - Digitization 5200 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4344 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18083 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1906 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7232 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5208 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9803 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5160 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2230 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9400 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33570 1
Microsoft License Subscription - Лицензионная политика - Microsoft VLSC - Microsoft Volume Licensing Service Center 111 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2264 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5878 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11842 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6297 2
Apple iOS 8599 1
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 1
ЭОС Дело-web 209 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1013 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 1
ЭОС АРМ руководителя 79 1
МегаФон 3G-сеть 23 1
Лопаткин Герман 104 4
Барков Алексей 37 3
Иванов Алексей 163 2
Голубев Василий 40 2
Марьясов Игорь 35 2
Шиянова Антонина 1 1
Половинко Артем 1 1
Графов Владимир 1 1
Блудов Виктор 1 1
Кирютенко Александр 1 1
Кумыков Аслангери 2 1
Козлов Андрей 31 1
Баласанян Владимир 45 1
Полуянов Евгений 6 1
Харин Алексей 4 1
Петренко Александр 9 1
Цимбалист Александр 1 1
Ищенко Александр 4 1
Храмцовская Наталья 48 1
Макаренко Владимир 19 1
Носко Борис 4 1
Кравченко Эдуард 1 1
Барон Валерий 2 1
Магомедов Аскандар 1 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1790 16
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2537 10
Россия - ЮФО - Ростовская область - Аксайский район - Аксай 73 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 112 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 120 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Каменск-Шахтинский 30 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Цимлянск 8 4
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Россия - РФ - Российская федерация 166647 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Белокалитвинский район - Белая Калитва 25 4
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 15 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 38 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зерноградский район - Зерноград 14 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Мясниковский район - Чалтырь 12 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион - Донской край 44 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Пролетарск 3 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 12 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Зверево 9 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область 914 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57831 4
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Рыночная капитализация - Market capitalization 554 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11572 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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