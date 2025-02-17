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Полуянов Евгений



17.02.2025 ФСБ задержала ИТ-чиновника за закупку «Моего офиса» вместо системы электронного документооборота 1
22.08.2024 В Ростове к российской СЭД «Дело» подключили более 4,7 тысяч организаций 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 1
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
30.09.2020 Accenture и Южный IT-парк подписали соглашение о сотрудничестве 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Полуянов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9739 2
SAP SE 5280 1
Microsoft Corporation 24662 1
Accenture plc 682 1
Oracle Corporation 6705 1
ServiceNow 89 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12731 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2912 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Базальт СПО - BaseALT 662 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 389 1
РЖД - Российские железные дороги 1910 1
Лента - Сеть розничной торговли 2090 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11718 3
Региональная корпорация развития 5 3
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 67 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3290 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 61 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66572 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50881 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12576 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20725 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8258 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4682 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19551 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11424 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27939 2
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1211 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10801 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3454 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 2
DevOps - Development и Operations 875 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12566 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 776 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 375 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6609 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13636 1
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 277 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12596 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7046 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11190 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1761 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8054 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1209 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1702 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21251 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5283 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24552 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10262 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9389 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10558 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12010 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30906 1
Электронный документ - Electronic document 1455 1
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МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1427 1
Обращения граждан 228 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 59 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 704 1
ЭОС Дело СЭД 207 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 438 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 186 1
Ягодинский Антон 5 1
Мордасов Сергей 21 1
Хохлов Артем 3 1
Марьясов Игорь 35 1
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Россия - ЮФО - Ростовская область 1528 5
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Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2258 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43368 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 800 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Адлер 137 1
Чёрное море - Черноморский бассейн - Черноморское побережье - Причерноморье 239 1
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6161 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4162 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2763 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2603 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2402 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 727 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5798 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 507 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4031 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8519 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3433 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11253 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 689 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 563 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 319 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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