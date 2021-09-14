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«Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0

«Ростелеком» завершил строительство первой на Юге России базовой станции в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0). Запуск оборудования в тестовую эксплуатацию состоялся 14 сентября 2021 г. в хуторе Насонтов, население которого составляет около 400 человек. Во время публичного тестирования скорость интернета достигла 50 Мбит/с. Теперь жителям этого населенного пункта доступны как голосовая мобильная связь четвертого поколения (4G/LTE), так и скоростной беспроводной интернет. Проект УЦН 2.0 на Юге России охватит 2428 населенных пунктов до конца 2030 г.

В церемонии запуска приняли участие заместитель губернатора Ростовской области Артем Хохлов, региональный министр цифрового развития, информационных технологий и связи Евгений Полуянов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Ростелекома» на Юге Сергей Мордасов, представители районных органов власти и жители хутора. После перерезания ленточки, приветственных слов от участников и демонстрации оборудования состоялось подключение к сети мобильной связи первых двадцати сим-карт.

«Этот проект имеет большую социальную значимость как для региона, так и для всего Юга. Мы приходим с сотовой связью в те населенные пункты, где ее не было и в ближайшее время вряд ли появилась бы. Потому что в коммерческих целях строительство инфраструктуры для операторов там не выгодно из-за малой численности населения и низкой плотности проживания. В рамках проекта мы строим разветвленную инфраструктуру, которая становится фундаментом для дальнейшего цифрового развития территорий, обеспечивает возможность жителям пользоваться порталом госуслуг, телемедициной, коммерческими сервисами и в целом иметь те же возможности, что и горожане», — подчеркнул вице-президент — директор южного макрорегиона ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.

Второй этап проекта устранения цифрового неравенства стартовал в апреле 2021 г. после подписания соответствующего соглашения между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и «Ростелекомом». Специалисты национального цифрового провайдера в рамках проекта построят базовые станции в малых населенных пунктах с численностью от 100 до 500 человек. Всего до конца 2030 г. «Ростелеком» охватит мобильной связью более чем 24 тыс. сел, деревень, станиц и поселков во всех регионах России, в том числе 1198 населенных пунктов до конца 2021 г. В Ростовской области в этом году в программу войдут 115 объектов.

Базовые станции специалисты «Ростелекома» планируют подключать преимущественно по волоконно-оптическими линиям связи. Диапазон радиочастот 2300–2400 МГц, который будет использоваться, обеспечит высокую скорость мобильной передачи данных. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

В Ростовской области «Ростелеком» в 2019 г. досрочно завершил первый этап проекта, построив более 4000 километров волоконно-оптических линий связи и обеспечив беспроводной доступ в 395 населенных пунктах региона с количеством жителей от 250 до 500 человек.

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