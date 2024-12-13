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Мордасов Сергей



13.12.2024 «Ростелеком» модернизировал систему охлаждения для российского электродного завода 1
24.09.2024 «Ростелеком» инвестировал в развитие Калмыкии более 400 млн рублей за три года 1
23.08.2024 «Ростелеком» и МВТ внедряют «Цифровой улей» на юге России 1
11.10.2023 «Ростелеком» в партнерстве с ДГТУ открыл первый на юге страны киберполигон 1
19.12.2022 «Ростелеком» запустил в Ростове-на-Дону умное освещение 1
27.10.2022 «Ростелеком» запустит мобильную связь в высокогорных районах Дагестана 1
28.02.2022 «Ростелеком» охватил оптикой более 177 тыс. домохозяйств Юга в 2021 году 1
22.12.2021 «Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию систему «Безопасный город» во всех муниципалитетах Ростовской области 1
18.11.2021 «Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам 1
14.09.2021 «Ростелеком» обеспечил мобильной связью первый на Юге населенный пункт в рамках проекта УЦН 2.0 1
19.07.2021 «Ростелеком» построил цифровую инфраструктуру для Марченковской ветроэлектростанции 1
03.06.2021 «Ростелеком» подписал соглашение о сотрудничестве с правительством Волгоградской области 1
24.05.2021 «Ростелеком» в ЦФО возглавит Денис Лысов 1
24.05.2021 Сергей Мордасов сменит Дениса Лысова на должности директора южного макрорегиона «Ростелекома» 2
23.03.2021 «Ростелеком» запустит систему мониторинга вывоза мусора в Ростовской области 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
30.11.2020 «Ростелеком» предоставил комплекс цифровых сервисов для первого в России мобильного бассейна 1
20.07.2020 «Ростелеком» и администрация Новочеркасска объединяют усилия для создания умного города 1
08.10.2019 «Ростелеком» презентовал Таганрог как первый «умный город» юга России 1
05.03.2018 Победители конкурса «Лидеры России» из «Ростелекома» получили назначения в компании 1
22.09.2014 «Ростелеком» построит в Тамбовском регионе «Электронную деревню» 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

Мордасов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9701 21
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 10
Netris - Нетрис 53 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 919 2
Ростелеком - РТКомм.РУ 367 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
McKinsey & Company Int 248 1
Huawei Technologies 399 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Ростовэлектросвязь 34 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Росатом - НоваВинд - NovaWind - Кочубеевская ВЭС - ветряная электростанция 6 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 163 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области - Волгоградская областная Дума - органы государственной власти 81 1
Администрация Таганрога 5 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
Федерация плавания Ростовской области 1 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 11
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4023 9
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1439 6
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 569 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10760 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 5
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1455 5
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Ростелеком Экраны 7 1
Ростелеком - Лицей 17 1
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Осеевский Михаил 315 4
Лысов Денис 30 3
Хохлов Артем 3 2
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МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 69 1
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