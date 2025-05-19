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Россия ЮФО Ростовская область Донской регион
УПОМИНАНИЯ
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Лопаткин Герман 104 13
|Голубев Василий 40 10
|Марьясов Игорь 35 4
|Носко Борис 4 2
|Гончаров Виктор 5 2
|Панов Сергей 16 1
|Баласанян Владимир 45 1
|Мордасов Сергей 21 1
|Алхасов Сергей 20 1
|Полуянов Евгений 6 1
|Сидорик Александр 1 1
|Горяйнова Татьяна 2 1
|Семенов Николай 17 1
|Горбань Сергей 3 1
|Островский Николай 2 1
|Филин Артем 29 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 3
|ЮФУ - Южный федеральный университет 70 3
|РАН - Российская академия наук 1926 1
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
|РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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