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Россия ЮФО Ростовская область Донской регион


УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу 1
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети 1
13.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области 1
25.12.2023 «МегаФон» улучшил мобильную связь в «качающих» городах Ростовской области 1
21.12.2023 Донские производители в два раза увеличили затраты на облачные сервисы 2
18.03.2022 МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 2
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой 1
15.08.2016 Более 860 тыс. жителей Ростовской области получили статус «Электронных граждан» 1
28.06.2016 В Ростове-на-Дону бизнесмены конкурируют за право разместить МФЦ 1
23.03.2016 142 населенных пункта Ростовской области получили доступ в интернет по Wi-Fi 1
03.03.2016 В Ростовской области запустят пилотный проект по мониторингу линий связи 1
03.02.2016 В Ростовской области усовершенствуют мобильный сервис системы электронного документооборота 1
29.10.2015 Новая бесплатная зона Wi-Fi появилась в Ростове-на-Дону 1
27.10.2015 В Ростовской области завершен первый этап разработки геоинформационной системы региона 1
22.10.2015 Услуги сотовой связи станут доступны жителям Миллеровского района Ростовской области 1
28.10.2014 Герман Лопаткин - ИТ-отрасль нуждается в инновационных идеях 1
19.09.2014 Министр ИТ и связи Ростовской области о главных проектах региона 1
11.09.2014 МФЦ Ростовской области начали выдачу кодов активации для регистрации на портале госуслуг 1
18.09.2013 Герман Лопаткин -
Число заявлений на получение электронных госуслуг растет на 10-20% в месяц
 1
06.08.2013 Госслужащим Ростовской области стал доступен сервис «Мобильный кабинет руководителя» 1
19.12.2012 Герман Лопаткин: До конца года в Ростовской области заработают 50 госуслуг 1
12.11.2012 В Ростовской области создан совет конструкторов ИТ-систем 1
22.02.2008 Филиал Южного научного центра РАН открылся в поселке Маныч 1

Публикаций - 27, упоминаний - 29

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9901 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13180 4
МегаФон 9236 3
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2950 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
McKinsey & Company Int 253 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 1
Шахты 0 1
Netris - Нетрис 53 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 1
Бизнес ИТ 43 1
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 12 1
Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
101Hotels.com 456 1
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 179 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12006 7
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 69 6
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 297 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5058 3
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 3
Региональная корпорация развития 5 3
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 589 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2969 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3326 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6068 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1668 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2748 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1169 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 857 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1406 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 322 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1237 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 213 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 272 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 289 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 124 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 15
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12578 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6850 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3935 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16333 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1787 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12861 4
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 4
Мобильная версия - Mobile version 370 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4726 3
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Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12391 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21764 3
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Электронный документ - Electronic document 1482 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2880 3
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ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9457 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 2
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 366 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11502 2
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6475 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3633 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1207 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1229 2
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5424 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1457 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2795 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 447 2
Microsoft Windows 2000 8663 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1020 1
Google Android 14241 1
Apple iOS 7952 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 319 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 543 1
ЭОС Дело СЭД 216 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 76 1
МТС Big Data 287 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 241 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 271 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 23 1
МОД Народный контроль 44 1
Обращения граждан 229 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 62 1
Лопаткин Герман 104 13
Голубев Василий 40 10
Марьясов Игорь 35 4
Носко Борис 4 2
Гончаров Виктор 5 2
Панов Сергей 16 1
Баласанян Владимир 45 1
Мордасов Сергей 21 1
Алхасов Сергей 20 1
Полуянов Евгений 6 1
Сидорик Александр 1 1
Горяйнова Татьяна 2 1
Семенов Николай 17 1
Горбань Сергей 3 1
Островский Николай 2 1
Филин Артем 29 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1580 26
Россия - РФ - Российская федерация 148539 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2304 9
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1362 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 170 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 113 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 90 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 99 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 61 2
ДНР - Донецк - Донецкий регион 165 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 976 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13401 1
Южная Корея - Республика 6724 1
Сингапур - Республика 1870 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1866 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
Россия - ЦФО - Орловская область 333 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5240 1
Москва - ЦАО - Комсомольская площадь 23 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Гуково 13 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 35 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха - Оймякон 13 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 16 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 31 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52456 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 9
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1727 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30043 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10138 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14061 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5977 2
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4027 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6333 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9028 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4230 2
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2177 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1317 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
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Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6032 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 527 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 389 2
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Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1257 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9025 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5950 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3700 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1299 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8744 1
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 513 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2334 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 574 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2940 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 904 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5305 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4991 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 719 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 70 3
РАН - Российская академия наук 1926 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 879 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 714 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2481 1
Короткая ссылка
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