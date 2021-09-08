МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области

МТС сообщает о назначении Александра Сидорика директором по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Ростовской области. Об этом на своей странице в соцсети рассказал директор ростовского филиала МТС Игорь Марьясов.

Александр Сидорик будет осуществлять руководство департаментом по работе с корпоративными клиентами филиала МТС в Ростовской области. Приоритетным направлением работы Александра станет вывод на корпоративный рынок донского региона передовых цифровых продуктов и услуг МТС. В частности, отдельное внимание будет уделено развитию проектов на основе IoT, Big Data, искусственного интеллекта, облачных технологий, расширяющих возможности донского бизнеса.

«МТС является одним из лидеров корпоративного рынка Ростовской области. Каждый второй новый абонент МТС в бизнес-сегменте пользуется уже не только традиционными телеком-услугами, но и цифровыми продуктами компании, позволяющими повышать эффективность операционных процессов. Уверен, что экспертиза, которой обладает Александр, будет способствовать эффективному развитию МТС в бизнес-сегменте на рынке нашего региона», – прокомментировал назначение директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Александр Сидорик окончил в 2011 году юридический факультет Южного федерального университета (ЮФУ) по специальности «юрист». В 2013 году проходил дополнительное профессиональное обучение в Великобритании в колледже EC English London. Большая часть карьеры Александра связана с телекомом, юриспруденцией и госсектором. С 2013 по 2015 годы прошел путь от специалиста по продажам в сегменте В2G до менеджера по работе с государственным сектором и ведущего юрисконсульта ростовского филиала ОАО «ВымпелКом». Потом занимался частной юридической практикой. С 2019 года руководил группой по работе с государственными заказчиками филиала ПАО «МТС» в Ростовской области.