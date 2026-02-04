Разделы

04.02.2026 Юго‑запад Ростовской области получил обновленную сеть «МегаФона» 1
22.09.2025 Андрей Прищемихин назначен директором Ростовского филиала «Ростелекома» 2
19.05.2025 «МегаФон»: в Ростовской области выросло внимание к футболу 1
21.11.2024 «МегаФон»: в Ростовской области старшее поколение сельчан стало активнее в Сети 1
13.11.2024 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в Аксае Ростовской области 1
25.12.2023 «МегаФон» улучшил мобильную связь в «качающих» городах Ростовской области 1
21.12.2023 Донские производители в два раза увеличили затраты на облачные сервисы 2
10.10.2023 МТС поможет донским аграриям контролировать работу транспорта и предотвращать пожары 1
18.03.2022 МТС в полтора раза увеличила скорость мобильного интернета в трех шахтерских городах Дона 1
13.10.2021 Ростовская область с помощью больших данных МТС изучит туристический поток внутри региона 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 2
08.09.2021 МТС назначила директора по работе с бизнес-рынком в Ростовской области 1
03.06.2021 МТС вложит в цифровую инфраструктуру Ростовской области два миллиарда рублей 1
01.02.2021 «Ростелеком» построил цифровую систему безопасности граждан в Ростовской области 1
13.06.2019 Специалисты по защите информации приглашаются на IV Всероссийскую конференцию по ИБ и импортозамещению 1
23.03.2017 «Ростелеком» построил 2000 км оптики в Ростовской области 1
16.01.2017 «Ростелеком» подключил за год по «оптике» свыше 800 многоквартирных домов Ростовской области 1
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой 1
15.08.2016 Более 860 тыс. жителей Ростовской области получили статус «Электронных граждан» 2
28.06.2016 В Ростове-на-Дону бизнесмены конкурируют за право разместить МФЦ 1
20.05.2016 «Ростелеком» выиграл конкурс на оказание услуг связи для «РН-Нефтепродукт» в Ростовкой области 1
23.03.2016 142 населенных пункта Ростовской области получили доступ в интернет по Wi-Fi 1
03.03.2016 В Ростовской области запустят пилотный проект по мониторингу линий связи 1
03.02.2016 В Ростовской области усовершенствуют мобильный сервис системы электронного документооборота 1
29.10.2015 Новая бесплатная зона Wi-Fi появилась в Ростове-на-Дону 1
27.10.2015 В Ростовской области завершен первый этап разработки геоинформационной системы региона 2
22.10.2015 Услуги сотовой связи станут доступны жителям Миллеровского района Ростовской области 1
14.08.2015 «Ростелеком» в Ростовской области реализует проект по устранению цифрового неравенства 1
29.05.2015 «Ростелеком» в Азовском районе Ростовской области полностью цифровизовал сеть связи 1
02.04.2015 «Ростелеком» в Ростовской области обеспечит видеонаблюдение при проведении ЕГЭ в 129 пунктах приема экзаменов 1
28.10.2014 Герман Лопаткин - ИТ-отрасль нуждается в инновационных идеях 1
19.09.2014 Министр ИТ и связи Ростовской области о главных проектах региона 1
11.09.2014 МФЦ Ростовской области начали выдачу кодов активации для регистрации на портале госуслуг 1
31.03.2014 МТС расширила сеть LTE в Ростовской области 1
18.12.2013 МТС запустила сеть LTE в Ростове-на-Дону, Волгодонске и Сальске 1
18.09.2013 Герман Лопаткин -
Число заявлений на получение электронных госуслуг растет на 10-20% в месяц
 1
06.08.2013 Госслужащим Ростовской области стал доступен сервис «Мобильный кабинет руководителя» 1
19.12.2012 Герман Лопаткин: До конца года в Ростовской области заработают 50 госуслуг 1
12.11.2012 В Ростовской области создан совет конструкторов ИТ-систем 1
12.10.2012 В правительстве Ростовской области обновили межведомственную СЭД 1

Ростелеком 10396 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14538 9
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 260 6
МегаФон 10069 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3153 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5316 1
Dr.Web - Доктор Веб 1276 1
Microsoft Corporation 25321 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1189 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 514 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9234 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 796 1
KPMG 270 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1544 1
McKinsey & Company Int 276 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 707 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 369 1
Код Безопасности 711 1
Шахты 0 1
Миранда-Медиа 71 1
Ростелеком - Netris - Нетрис 55 1
Кейсистемс - КСБ-СОФТ 3 1
Бизнес ИТ 46 1
ЮСК - Южная софтверная компания 19 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 14 2
Южный ИТ-парк - Южный IT-Парк 3 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8292 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 49 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1806 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 222 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 683 1
Datum Group - Датум Групп - DATUM Soft - ДАТУМ Софт - ДАТУМ ЦР 12 1
Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
101Hotels.com 456 1
Ростовский академический театр драмы имени М. Горького 1 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 182 1
Астон ГК - Агро-индустриальная корпорация 15 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 74 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13007 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 4
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 300 4
Счётная палата РФ - КСП - Контрольно-счетная палата 49 3
Региональная корпорация развития 6 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3410 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3142 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3476 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5026 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2959 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6331 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1679 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1483 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2826 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1184 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1487 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 337 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 336 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 391 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 597 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 298 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 21
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13386 9
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8804 9
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4851 8
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1673 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9439 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17164 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13047 6
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9393 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7450 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23214 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25552 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4154 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4063 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 4
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8783 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4366 4
Электронный документ - Electronic document 1531 4
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 4
Мобильная версия - Mobile version 379 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6202 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25689 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8468 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6718 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23036 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2066 3
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 310 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6640 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4017 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3362 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5905 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1537 8
Microsoft Windows 2000 8679 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 459 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1052 1
Google Android 14805 1
Apple iOS 8310 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 584 1
Apple iPhone 6 4861 1
ЭОС Дело СЭД 219 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 78 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 293 1
МТС Big Data 314 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 249 1
FAN ID - Паспорт болельщика - Карта болельщика 44 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 330 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 280 1
ЕГИСЗ РС - РЕГИЗ ГИС - Региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) 25 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Cognitive Technologies - Евфрат-Документооборот 161 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 66 1
Лопаткин Герман 104 17
Голубев Василий 40 12
Марьясов Игорь 35 5
Алхасов Сергей 21 4
Филин Артем 31 3
Лысов Денис 32 2
Мордасов Сергей 25 2
Носко Борис 4 2
Гончаров Виктор 6 2
Кирютенко Александр 1 1
Гусаченко Наталья 1 1
Поркшеян Хачатур 1 1
Осеевский Михаил 333 1
Иванов Алексей 155 1
Николаев Вячеслав 103 1
Панов Сергей 20 1
Баласанян Владимир 45 1
Полуянов Евгений 6 1
Шипулин Александр 29 1
Соловьев Виталий 52 1
Сидорик Александр 1 1
Горяйнова Татьяна 2 1
Семенов Николай 23 1
Прищемихин Андрей 15 1
Кравченко Эдуард 1 1
Махаев Андрей 3 1
Горбань Сергей 3 1
Островский Николай 3 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1687 42
Россия - РФ - Российская федерация 158157 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2436 15
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1456 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 177 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Азов 106 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Волгодонский район - Волгодонск - Администрация Волгодонска 116 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новочеркасск 94 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Батайск 64 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Новошахтинск 37 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Сальский район - Сальск 34 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46050 2
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 724 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Миллерово 17 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Егорлыкский район - Егорлыкская станица 10 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Семикаракорск 9 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1100 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13582 1
Южная Корея - Республика 6875 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18771 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8212 1
Сингапур - Республика 1914 1
Европа Восточная 3124 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Германия - Федеративная Республика 12957 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3414 1
Украина 7812 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2109 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Эстония - Эстонская Республика 758 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 549 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 672 1
Россия - ЦФО - Тамбовская область 618 1
Россия - ДФО - Амурская область 861 1
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 676 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 890 1
Россия - СЗФО - Псковская область 675 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 777 1
Россия - ЦФО - Орловская область 355 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1005 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 12
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15235 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6685 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26004 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 3
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5732 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51316 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3794 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9689 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4422 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6260 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 586 2
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 849 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6987 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2665 2
Здравоохранение - Здоровье женщины, матери и ребенка - Беременность и роды - рождение ребенка - деторождение - декретный отпуск - материнство - пособие на детей и беременных женщин 562 2
ЗАГС - Органы записи актов гражданского состояния - Государственная регистрация заключения брака - бракосочетание - брачный союз, супружество, расторжение брака - Marriage, Dissolution of marriage - Бракоразводный процесс, Divorce proceedings 401 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1438 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10415 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3774 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1710 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2075 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 305 1
Комсомольская правда ИД 76 1
Sports.ru - Спортс.ру 30 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 795 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 74 3
РАН - Российская академия наук 2033 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 265 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 43 1
СПбГУ ВШМ - Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного университет 27 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет - Северо-Кавказский институт сельскохозяйственного машиностроения - Азово-Черноморский институт сельскохозяйственного машиностроения - Ростовский-на-Дону институт сельскохозяйственного машиностроения 42 1
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 19 1
РАН ЮНЦ - Южный научный центр Российской академии наук 8 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 1
