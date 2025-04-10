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Островский Николай
|10.04.2025
|«МегаФон» улучшил сеть 4G для медицинских учреждений Астрахани 1
|29.10.2015
|Новая бесплатная зона Wi-Fi появилась в Ростове-на-Дону 1
Островский Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
|Ростовский академический театр драмы имени М. Горького 1 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11893 1
|Голубев Василий 40 1
|Лопаткин Герман 104 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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