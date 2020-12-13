Лопаткин Герман

Более 1000 госслужащих Ростовской области обучились основам информационной безопасности 1

ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 1

Специалисты по защите информации приглашаются на IV Всероссийскую конференцию по ИБ и импортозамещению 1

Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1

В Ростове прошла вторая Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению 1