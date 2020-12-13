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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лопаткин Герман
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Публикаций - 102, упоминаний - 167
Лопаткин Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
|Четвернин Алексей 651 32
|Козырев Алексей 270 20
|Елистратов Николай 90 19
|Козлов Александр 54 16
|Клементьев Андрей 18 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Абызов Михаил 64 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Скляр Алексей 49 13
|Раков Ярослав 48 12
|Комар Евгений 20 11
|Акимов Максим 167 11
|Звягина Наталья 64 11
|Городилов Михаил 17 11
|Цариковский Федор 31 11
|Евстигнеев Сергей 21 11
|Ермолаев Артем 340 11
|Носков Константин 201 11
|Ляшенко Сергей 29 11
|Опенышева Светлана 54 11
|Песчанских Георгий 37 11
|Палюх Юрий 15 11
|Новиков Павел 67 11
|Приданкин Андрей 30 11
|Левин Леонид 83 11
|Бутенко Юрий 64 11
|Калина Роман 60 11
|Чернякова Елена 26 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Герасимюк Максим 20 11
|Албычев Александр 74 11
|Иванов Алексей 76 11
|Крюков Сергей 26 11
|Бойко Елена 151 11
|Попов Сергей 72 11
|Чамара Денис 57 11
|Власов Сергей 76 11
|Матвеева Татьяна 83 11
|Абаев Даурен 12 11
|ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
|ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761348, в очереди разбора - 665037.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru