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Лопаткин Герман


13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 2
10.09.2020 Более 1000 госслужащих Ростовской области обучились основам информационной безопасности 1
01.09.2020 Правительство Ростовской области защитилось от целевых атак решением «Лаборатории Касперского» 1
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
29.01.2020 ТТК повысила доступность быстрого интернета на юге России 1
29.01.2020 ТрансТелеКом в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» обеспечил быстрым интернетом юг России 1
13.06.2019 Специалисты по защите информации приглашаются на IV Всероссийскую конференцию по ИБ и импортозамещению 1
28.12.2018 «Ростелеком» в Ростовской области подключил 335 медучреждений к интернету 1
07.12.2018 Министр ИТ и связи Ростовской области Герман Лопаткин: СЭД «Дело» – связующее звено в механизме электронного правительства 6
01.10.2018 «Ростелеком» сделает из Таганрога «Умный город» 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
30.05.2018 Счета по региональным и муниципальным услугам теперь можно оплатить онлайн на Едином портале госуслуг 1
21.11.2017 «Мегафон» завершил строительство сети в аэропорту «Платов» 1
11.10.2017 В Ростове прошла вторая Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению 1
17.04.2017 Госведомства превращаются в ИТ-компании, оказывающие услуги гражданам 1
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
23.03.2017 «Ростелеком» построил 2000 км оптики в Ростовской области 2
15.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
09.03.2017 Казначейство, Служба судебных приставов, Росаккредитация, ФАС идут на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
15.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
03.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
02.02.2017 «Мегафон» переключит Ростов-на-Дону на LTE-Advanced к Чемпионату мира по футболу 1
17.01.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
10.10.2016 Система электронного документооборота в Ростовской области признана передовой 10
07.10.2016 Всероссийская конференция по информационной безопасности и импортозамещению прошла в Ростове-на-Дону 2
30.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
22.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
17.08.2016 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 1
15.08.2016 Более 860 тыс. жителей Ростовской области получили статус «Электронных граждан» 1

Публикаций - 102, упоминаний - 167

Лопаткин Герман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 25
Microsoft Corporation 11077 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 7
Instabank - Инстабанк 12 6
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 6
НИТ - Национальные информационные технологии 31 6
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 6
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 6
Ланит ГК 1156 6
Ростелеком - Ростовский филиал 35 6
IBM 3539 6
АйТи 751 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
Сбербанк Технологии - СберТех 203 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 3
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 2
Бизнес ИТ 34 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Samsung Electronics 5666 2
РТЛабс 145 2
Код Безопасности 365 2
ЭОС - Электронные офисные системы 985 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
SearchInform - Серчинформ 181 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Базальт СПО 206 1
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 208 1
Canon 568 1
Кейсистемс КСБ-СОФТ 3 1
Ростелеком Юг - макрорегиональный филиал 24 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Конфидент 56 1
Brocade Communications Systems 141 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 1
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 6
ВТБ Банк Москвы 371 6
Новард Управляющая компания - Novard 67 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 6
Газпромбанк - ГПБ 692 6
МДМ Банк 150 6
Пробизнесбанк АКБ 109 6
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 6
Башнефть ПАО АНК 90 3
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 2
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
Mary Kay - Мэри Кэй 82 1
Ростовский-на-Дону зоопарк - Ростовский зоологический парк - Ростовский зоопарк 1 1
Почта России ПАО 1572 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 23
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 22
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 21
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 17
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 16
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 13
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 16 11
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 11
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 11
Правительство Калининградской области - Агентство по развитию связи и массовых коммуникаций Калининградской области 23 11
Администрация Волгоградской области - Комитет информационных технологий 12 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Администрация республики Северная Осетия Алания - Управление по информационным технологиям и связи 11 11
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 11
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 11
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 11
Правительство Москвы 653 11
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 43 11
Правительство Мурманской области - Комитет по развитию информационных технологий и связи 11 11
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 11
Федеральное казначейство России 766 11
Администрация Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 11
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 22 11
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 11
Правительство РФ 2203 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 11
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 9
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан 50 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 7
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 7
Правительство и губернатор Ростовской области 27 7
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 11
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 11
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 6
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 4
3G - Стандарт мобильной связи 3731 4
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 3
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 150 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 112 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 785 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 1
Умный свет - Умное освещение - Управляемый системы контроля освещения 16 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 392 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ЭОС Дело СЭД 621 10
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 8
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 7
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 7
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 7
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 7
Apple iOS 5742 3
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Google Android 10751 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 1
Kaspersky Internet Security 289 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Toyota Highlander 1 1
АвтоВАЗ Lada Priora - Лада Приора 5 1
Toyota Camry 7 1
ТТК EurasiaHighway - Трансконтинентальная магистраль 4 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
ЭОС EOS for SharePoint 112 1
Nissan Murano 6 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 3 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Microsoft Windows 10 6635 1
Kaspersky Anti Targeted Attack Platform - KATA 47 1
Kaspersky Total Security 29 1
Четвернин Алексей 651 32
Козырев Алексей 270 20
Елистратов Николай 90 19
Козлов Александр 54 16
Клементьев Андрей 18 14
Холодняков Юрий 15 14
Абызов Михаил 64 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Прокошев Андрей 30 14
Скляр Алексей 49 13
Раков Ярослав 48 12
Комар Евгений 20 11
Акимов Максим 167 11
Звягина Наталья 64 11
Городилов Михаил 17 11
Цариковский Федор 31 11
Евстигнеев Сергей 21 11
Ермолаев Артем 340 11
Носков Константин 201 11
Ляшенко Сергей 29 11
Опенышева Светлана 54 11
Песчанских Георгий 37 11
Палюх Юрий 15 11
Новиков Павел 67 11
Приданкин Андрей 30 11
Левин Леонид 83 11
Бутенко Юрий 64 11
Калина Роман 60 11
Чернякова Елена 26 11
Петрушин Андрей 64 11
Герасимюк Максим 20 11
Албычев Александр 74 11
Иванов Алексей 76 11
Крюков Сергей 26 11
Бойко Елена 151 11
Попов Сергей 72 11
Чамара Денис 57 11
Власов Сергей 76 11
Матвеева Татьяна 83 11
Абаев Даурен 12 11
Россия - Ростовская область 862 73
Россия - Российская федерация - РФ 57350 70
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 21
Россия - Республика Мордовия 387 20
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 19
Казахстан - Республика 2629 17
Россия - Республика Алтай 684 12
Россия - Тульская область 752 12
Россия - Сахалинская область 432 12
Россия - Ульяновская область 349 11
Россия - Кировск - Кировская область 304 11
Россия - Челябинская область 658 11
Россия - Калужская область 571 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 9
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 8
Россия - Архангельская область 338 4
Россия - Курская область 338 3
Россия - Краснодарский край 914 3
Россия - Калининградская область 537 3
Европа Западная 613 3
Россия - Забайкальский край 356 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 3
Россия - Волгоградская область 398 3
Россия - Приморский край - Приморье 604 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 2
Прибалтика - Балтия 592 2
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 2
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Северная Корея - КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика 183 1
Россия - Таганрог 112 1
Украина 3365 1
Кавказ 57 1
Россия - Волгодонск 41 1
Россия - Орловская область 132 1
Россия - Магаданская область 228 1
Россия - Псковская область 301 1
Монголия 172 1
Россия - Курганская область 261 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 19
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 17
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 7
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
CNews Analytics 1988 2
CNews Analitycs Топ федеральных ИТ-чиновников 12 1
ВГТУ - Воронежский государственный технический университет 5 1
ДГТУ - Донской государственный технический университет 16 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 11
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 6
CNews AWARDS 291 6
CNews APPWards 36 6
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