BMW X серия кроссоверов


СОБЫТИЯ

23.12.2025 «Авито Авто»: спрос на авто премиальных марок в «Селекте» вырос почти на 40% 7
18.11.2025 «Автотека»: какие авто премиальных марок реже всего попадают в ДТП 4
02.06.2025 Wildberries запустила сервис самовывоза автомобилей из дилерских центров 1
25.03.2025 «Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами 1
03.02.2025 «Автотека»: число запросов на проверку истории BMW 3 серии за год выросло на 50,8% 1
10.12.2024 Старейший интернет-магазин России на грани краха. Арестовано имущество его владельца 1
16.09.2024 «Авито Авто»: лидером по спросу среди автомобилей с пробегом дороже 1,5 млн рублей стала Toyota Camry 1
09.08.2024 «Авто.ру Бизнес» определил самые продаваемые подержанные автомобили с пробегом в июле 1
15.11.2023 У россиян начали удаленно отбирать автомобили из-за санкций. Машины программно блокируют и превращаются в «недвижимость» 2
28.12.2022 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 5
21.11.2022 Рейтинг CNews Analytics: федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями 3
05.09.2022 Российские электромобили Evolute впервые показали вживую. Видео 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
13.12.2020 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
07.10.2020 Арестованы картины основателей «Техносерва» на десятки миллиардов рублей. Видео 1
21.08.2020 Сколько чиновники Минкомсвязи заработали в 2019 г. Топ-30 богачей министерства 1
25.12.2019 Рейтинг доходов ИТ-директоров регионов России. Карта 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 5
31.05.2019 Суд арестовал квартиры, машины, самолеты и картины основателей «Техносерва» на огромную сумму 1
06.06.2014 Каждый пятый новый автомобиль оснащается автоматическими тормозами 1
19.05.2014 Топ-20 чиновников Минкомсвязи по величине доходов. Рейтинг 1
29.05.2013 ИТ-директор МВД и его замы отчитались о доходах 1
13.05.2013 Доходы руководителей ИТ-департамента Москвы сократились 1
24.04.2013 Mercedes превратил кроссовер в мобильный кинотеатр 1
30.11.2012 «Яндекс» исследовал интернет-рынок подержанных автомобилей 1

Публикаций - 27, упоминаний - 47

Ростелеком 10332 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1511 2
Восход ФГБУ НИИ 686 2
Caravan - Караван 89 1
Rover - RoverComputers 418 1
Минцифры РФ - Связист ФГБУ 3 1
Yandex - Яндекс 8490 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 368 1
RedSys - РедСис 74 1
Ростелеком - РТЛабс 182 1
ФГАНУ ЦИТиС - Центр информационных технологий и систем органов исполнительной власти им. А.В. Старовойтова 19 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3126 1
VK - Mail.ru Group 3535 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1838 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 289 10
BMW Group 467 8
Toyota - Lexus 83 8
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 488 7
Tata Motors - Jaguar Land Rover 100 6
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 138 4
Volvo Cars 258 4
Kawasaki Heavy Industries 15 3
Volkswagen Group - VW 301 3
Volkswagen Audi Group 226 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1324 3
Mazda Motor Corporation 72 3
ПСБ менеджмент 2 2
Mercedes-Benz Group - Daimler - Maybach 10 2
Тонар 8 2
Ford 424 2
ПСБ - Промсвязьбанк 903 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1123 2
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 468 2
Renault Groupe 164 2
Promsvyaz Capital B.V. 10 2
Прэктис капитал 2 2
Hyundai Motor Company 419 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1035 2
Веста 52 1
Stellantis PSA - Peugeot Citroën - Пежо Ситрое - ПСМА Рус - Пежо Ситроен Рус 93 1
Моторинвест 14 1
DFM - Dongfeng Motor Corporation - Дунфэн 13 1
Harley-Davidson 25 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1493 1
Алмаз-Фазотрон НПЦ 3 1
Suzuki Motor - Сузуки Мотор 41 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 16 1
Li Auto - LiXiang 7 1
Sotheby's - Сотбис 26 1
Турбоэнергоремонт 2 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 316 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 866 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4802 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12894 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3126 4
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 943 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 752 3
Федеральное казначейство России 1879 3
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 196 3
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 3
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 347 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 368 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 238 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5236 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5261 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1082 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2256 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 80 2
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 92 1
Минтранс РФ - Ространсмодернизация ФКУ - Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры 9 1
Правительство Астраханской области - Губернатор Астраханской области - органы государственной власти 47 1
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 38 1
Минцифры РФ - Департамент экономики и финансов (ДЭФ) 6 1
Минцифры РФ - Департамент передовых технологических решений 3 1
Правительство Курганской области - Губернатор Курганской области - Курганская областная дума - органы государственной власти 31 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 53 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 157 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 55 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 95 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 122 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 336 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 397 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 355 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57459 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73442 8
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 332 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23228 4
Транспорт - Автомобилестроение - седан 115 3
Транспорт - Автомобилестроение - Кроссовер - Crossover Utility Vehicle, CUV 94 3
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 617 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 2
Транспорт - Автомобилестроение - внедорожники - off-road vehicle - внедорожные транспортные средства 190 2
Транспорт - Автомобилестроение - Минивэн - Minivan 28 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5678 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10251 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2825 2
Торговля розничная - Click&Collect - самовывоз 45 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3530 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4495 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2256 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5793 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12909 1
Проектор - Проекционный аппарат - Projector - Projection device 1176 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7703 1
Видеокамера - Camcorder 2328 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1894 1
Электродвигатель - electric motor - электрический двигатель - электрическая машина - электромеханический преобразователь 152 1
РЭБ - Радиоэлектронная борьба - Electronic warfare - радиопомехи - глушилки - блокиратор сигнала - помехопостановщик - radio interference - jammers - signal blocker - jamming device 263 1
Фотобанк - Photobank 205 1
Транспорт - Автомобилестроение - Джип - Jeep 85 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4385 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3275 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7676 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25720 1
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 662 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4356 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2478 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31834 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3963 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2655 1
Toyota Land Cruiser 27 7
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 7
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 47 6
Porsche Panamera 9 5
Toyota RAV - серия кроссоверов 23 5
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 4
Volkswagen Touareg 12 4
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 17 4
Toyota Camry 31 4
Toyota Highlander 3 3
Mitsubishi Pajero 4 3
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 22 3
GM Cadillac Escalade 8 3
Porsche Cayenne - Кроссовер 15 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Nissan Patrol - внедорожник 4 2
Stellantis - Fiat Chrysler Town & Country - Dodge Caravan 7 2
Porsche Carrera 18 2
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 2
Honda SES 2 2
Honda TRX 2 2
Avito - Авито Автотека - сервис проверки истории автомобилей 23 2
Hyundai H-1 Grand Starex 2 2
Geely Zeekr 21 2
Toyota Sequoia 2 2
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Ford Focus - Компакт-кар 28 2
Bombardier Challenger 3 2
Nissan Murano 7 2
Renault Duster - кроссовер 6 1
CFMoto X - серия квадроциклов 1 1
Stellantis PSA - Peugeot - легковой автомобиль 11 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 23 1
Nissan Micra - легковой автомобиль 3 1
Mitsubishi XL2U, SL2U, XD, LVP - серия проекторов 12 1
Daewoo Matiz 1 1
Toyota Corolla 7 1
Avito - Авито авто 68 1
Volkswagen Tiguan 4 1
BMW 3 Series 3 1
Петухов Михаил 6 4
Вольфсон Игорь 16 4
Мироненко Дмитрий 7 4
Кисляков Евгений 93 3
Албычев Александр 168 3
Чурсин Игорь 21 3
Петрушин Андрей 110 3
Абрамова Елена 14 3
Иванов Евгений 45 3
Дюбанов Анатолий 95 3
Кочетова Светлана 5 2
Фургальский Владимир 5 2
Трошенков Антон 2 2
Калашников Дмитрий 8 2
Короткий Юрий 2 2
Черхигов Рамзан 6 2
Тумкин Андрей 8 2
Терещенко Денис 92 2
Скляр Алексей 53 2
Семенов Алексей 85 2
Тарасенко Андрей 13 2
Громыко Андрей 6 2
Потемкин Борис 2 2
Макухин Вячеслав 2 2
Медведев Дмитрий 1662 2
Бесхмельницын Максим 5 2
Понькин Александр 32 2
Иванов Петр 23 2
Снегирев Александр 9 2
Ананьев Алексей 110 2
Иванов Дмитрий 101 2
Афанасьев Александр 39 2
Волин Алексей 122 2
Матвеев Денис 6 2
Привезенцев Антон 6 2
Никитин Игорь 18 2
Ананьев Дмитрий 82 2
Мамакин Владимир 8 2
Иодко Алексей 9 2
Жупанов Андрей 8 2
Россия - РФ - Российская федерация 157320 16
Германия - Федеративная Республика 12947 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45831 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18260 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 992 4
Россия - ПФО - Мордовия Республика 627 4
Россия - ДФО - Магаданская область 487 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18645 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8142 3
Россия - УФО - Тюменская область 1260 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1653 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1431 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1882 3
Россия - ЦФО - Воронежская область 893 3
Россия - ЦФО - Ярославская область 922 3
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2425 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 862 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53497 2
Франция - Французская Республика 7982 2
Россия - СЗФО - Псковская область 672 2
Россия - СФО - Омская область 735 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2212 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1399 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1298 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 992 2
Земля - планета Солнечной системы 10666 2
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1006 2
Россия - УФО - Курганская область 582 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 807 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2967 2
Россия - ЦФО - Костромская область 436 2
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 438 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 786 2
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 576 2
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 59 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1315 1
Россия - ЮФО - Севастополь 582 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 423 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20410 15
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5736 14
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55080 12
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 9
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5327 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6254 8
Энергетика - Energy - Energetically 5531 6
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 115 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8382 4
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 3
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51333 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3706 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6372 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6413 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10760 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4255 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6257 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3778 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11444 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15178 1
Бережливая поликлиника 6 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6986 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8545 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1405 1
Российско-китайские отношения - Программы и проекты российско-китайского сотрудничества 99 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 797 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2972 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6500 1
Известия ИД 710 2
Фонтанка 35 1
Ведомости 1251 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 32 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11415 1
Forbes - Форбс 915 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 9
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 2
Markets&Markets Research 113 1
Technavio 28 1
ОГУ имени И.С. Тургенева ВО ФГБОУ - Орловский Государственный Университет имени И.С. Тургенева - ОрёлГТУ - Орловский государственный технический университет 18 1
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
ВГТУ ФГБО - Воронежский государственный технический университет 16 1
ИРРИ - Институт русского реалистического искусства 5 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
