Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях

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В продолжение серии публикаций о доходах и имуществе федеральных ИТ-руководителей CNews изучил, какие автомобили и другие средства передвижения они предпочитают. Как минимум треть федеральных ИТ-руководителей не имеют автомобилей, если верить их декларациям. Остальные не указывают год выпуска своих автомобилей, а иногда даже их модель.



За семью печатями

CNews продолжает публикацию данных о доходах и имуществе федеральных чиновников, отвечавших в 2018 году за вопросы информатизации. В ходе исследования была собрана информация о том, кто в федеральных ведомствах курирует вопросы цифровизации и внедрения ИТ, а затем проанализированы размещенные на сайтах ведомств декларации.

Прямой зависимости между уровнем дохода федеральных ИТ-руководителей и тем, какие автомобили они предпочитают, не просматривается. Более того, примерно у трети федеральных ИТ-чиновников, если верить их декларациям, вообще нет автомобилей – видимо, для передвижения им достаточно служебного транспорта, а их жены предпочитают ездить на автобусе и метро или пользоваться такси.

Инфографика авто Транспортные средства чиновников Подготовлено CNews Analytics 1 Михаил Петухов замдиректора, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Mercedes-Benz 280 личный автомобиль Mercedes-Benz GLS350d,

Porsche Panamera 4 автомобиль супруги Совокупная средняя оценочная стоимость 22 350 000 руб. 2 Антон Инюцын замминистра,

Министерство энергетики Range Rover Sport личный автомобиль BMW X5 xDrive30d автомобиль супруги Совокупная средняя оценочная стоимость 9 250 000 руб. 3 Борис Потемкин замруководителя,

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии BMW 850 I личный автомобиль нет автомобиль супруги Совокупная средняя оценочная стоимость 8 500 000 руб. 4 Вячеслав Макухин начальник отдела ИТ,

Министерство спорта Volkswagen Touareg личный автомобиль Audi Q7 автомобиль супруги Прицеп

МЗСА 817703 другой транспорт Совокупная средняя оценочная стоимость 7 550 000 руб. 5 Алексей Скляр замминистра,

Министерство труда и социальной защиты нет личный автомобиль BMW X6 автомобиль супруги Совокупная средняя оценочная стоимость 7 000 000 руб. 6 Денис Солодовников* замминистра, Министерство науки и высшего образования * уволен с занимаемой должности в сентябре 2019 г. BMW Х5 xDrive25D личный автомобиль нет автомобиль супруги Прицеп

ЛАВ 82021а Снегоболотоход Стелс ATV 600GTEFI (AS6GTE) Снегоход Yamaha VK10D другой транспорт Совокупная средняя оценочная стоимость 5 500 000 руб. 7 Андрей Громыко начальник управления проектов информатизации,

Федеральная служба по труду и занятости Москвич 2141

Volvo V90 личный автомобиль Ford Focus автомобиль супруги Прицепы:

• МЗСА 8177;

• МЗСА 832321 Мотороллер Honda SES 1504 (2) другой транспорт Надувные лодки:

• Brig Batic (личная)

• Stingray (у супруги) Пластиковая лодка

Сильвер 550 Совокупная средняя оценочная стоимость 5 230 000 руб. 8 Алексей Семенов замминистра,

Министерство транспорта Audi A8 личный автомобиль нет автомобиль супруги Прицеп

«Трейлер» другой транспорт Совокупная средняя оценочная стоимость 5 150 000 руб. 9 Андрей Тарасенко замруководителя,

Федеральное агентство морского и речного транспорта Toyota Land Cruiser 150 Prado личный автомобиль нет автомобиль супруги Гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC (у супруги) Мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX Прицепы:

• Тонар 8310 (личный)

• МЗСА 8177-0000010-08 (у супруги) другой транспорт Совокупная средняя оценочная стоимость 4 980 000 руб. 10 Евгений Кисляков замминистра,

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Hyundai H-1

Mazda CX-9 личный автомобиль нет автомобиль супруги Совокупная средняя оценочная стоимость 4 700 000 руб.

Большинство федеральных ИТ-чиновников не указывают в своих декларациях год выпуска автомобиля, но этого и не требуется по закону. Тем не менее, несмотря на то, что в указе Президента №613 от 08.07.2013 «Вопросы противодействия коррупции», которым определен порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера чиновников и членов их семей, прямо сказано, что госслужащие обязаны предоставлять перечень транспортных средств с указанием вида и марки, в публикуемых декларациях эти сведения есть не всегда. Некоторые чиновники не указывают конкретную модель. В приведенном рейтинге таких семеро – это Игорь Чурсин, замруководителя Россвязи (указано только: «Mersedes Benz и Land Rover»), Александр Албычев, замруководителя Федерального Казначейства (Toyota), Савва Шипов, замминистра экономического развития (Volkswagen), Валерий Новомлинский, и.о. начальника управления информатизации и связи Управление делами Президента (Toyota Lexus), Денис Терещенко, замруководителя ФТС (KIA), Алексей Волков, начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Роспотребнадзора (Opel), Елена Абрамова, замруководителя Росрезерва (Ford и прицеп).

Таким образом, точно оценить стоимость имеющихся у федеральных ИТ-руководителей автомобилей не представляется возможным. По этой причине при формировании рейтинга CNews использовался следующий подход. Если автомобиль указанной модели до сих пор представлен на рынке в новой версии, то за основу бралась его стоимость в средней комплектации. Если указанная модель уже не выпускается, использовалась его максимальная стоимость на вторичном рынке.

Самые мобильные

Автомобилистом 2018 года можно считать Михаила Петухова, замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Он ездит на автомобиле Mercedes Benz 280, а его супруге принадлежат Mercedes Benz GLS 350d и Porsche Panamera 4.

Антон Инюцын, замминистра энергетики РФ, и его супруга являются обладателями BMW X5 30d и Range Rover Sport. Борис Потемкин, замруководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии предпочитает BMW 850 I. Вячеслав Макухин, начальник отдела ИТ Министерства спорта, ездит на Volkswagen Touareg, а его жена – на Audi Q7. Кроме того, кто-то из них периодически пользуется прицепом МЗСА 817703.

BMW X6 выбрал Алексей Скляр, замминистра труда и социальной защиты. В клубе любителей немецкого автопрома также Денис Солодовников, до сентября 2019 г. занимавший должность замминистра науки и высшего образования, у которого кроме BMW Х5 xDrive 25D есть также снегоход Yamaha VK10D, снегоболотоход Стелс ATV 600 GT EFI (AS6 GTE) и прицеп к легковым автомобилям ЛАВ 82021а.

Андрей Громыко, начальник управления проектов информатизации Федеральной службы по труду и занятости, владеет Volvo V90 и Москвичом 2141, а его жена предпочитает Ford Focus.

Алексей Семенов, замминистра транспорта, курирующий вопросы информатизации, ездит на Audi A8 с прицепом «Трейлер». Андрей Тарасенко, замруководителя Росморречфлота, назначенный на эту должность в сентябре 2018 г., а ранее работавший врио губернатора Приморского края, и его супруга предпочитают Toyota Land Cruiser 150 Prado. У Евгения Кислякова, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, имеются Hyundai H-1 и Mazda СХ-9.

Импортозамещение на дороге

Среди федеральных ИТ-чиновников есть любители российского автопрома. Так, Арсен Гаглоев, замминистра по делам Северного Кавказа, предпочитает ВАЗ 21150. Уже упомянутый Андрей Громыко сохранил старый добрый Москвич 2141. А Владимир Осипов, начальник управления цифрового развития Росимущества до сих пор хранит ВАЗ 21053 1996 года выпуска.

По списку задекларированных иных транспортных средств можно судить о том, как проводят свой досуг некоторые федеральные ИТ-чиновники. Некоторые из них, как, например, Денис Солодовников, приобретают снегоход и снегоболотоход. Правда, по причине переезда бывшего замминистра науки и высшего образования в Севастополь, в ближайшие годы они ему вряд ли понадобятся. Андрей Тарасенко имеет в собственности мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX, гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC и прицепы к легковым автомобилям МЗСА и «Тонар 8310», а Андрей Громыко – владелец мотороллера Honda SES 1504, надувных лодок Brig Batic и Stingra, пластиковой лодки Сильвер 550 и прицепов МЗСА 8177 и МЗСА 83232.

Транспортные средства федеральных ИТ-чиновников в 2018 г.

№ ФИО Должность ФОИВ Автомобиль Автомобиль супруга Иные транспортные средства Совокупная средняя оценочная стоимость, ₽ тыс. 1 Михаил Петухов замдиректора Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству Mercedes Benz 280 Mercedes Benz GLS 350d, Porsche Panamera 4 22 350 2 Антон Инюцын замминистра Министерство энергетики Range Rover Sport BMW X5 XDrive 30d 9 250 3 Борис Потемкин замруководителя Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии BMW 850 I 8 500 4 Вячеслав Макухин начальник отдела ИТ Министерство спорта Volkswagen Touareg Audi Q7 прицеп МЗСА 817703 7 550 5 Алексей Скляр замминистра Министерство труда и социальной защиты BMW X6 7 000 6 Денис Солодовников(1) замминистра Министерство науки и высшего образования BMW Х5 XDrive 25D Снегоход Yamaha VK10D, Снегоболотоход Стелс ATV 600GTEFI (AS6GTE), Прицеп к легковым автомобилям ЛАВ 82021а 5 500 7 Андрей Громыко начальник управления проектов информатизации Федеральная служба по труду и занятости Москвич 2141, Volvo V90 Ford Focus Мотороллер Honda SES 1504 (2), надувная лодка Brig Batic, пластиковая лодка Сильвер 550, прицеп МЗСА 8177, прицеп МЗСА 832321+надувная лодка Stingray (супруга) 5 230 8 Алексей Семенов замминистра Министерство транспорта Audi A8 Прицеп к легковому автомобилю «Трейлер» 5 150 9 Андрей Тарасенко замруководителя Федеральное агентство морского и речного транспорта Toyota Land Cruiser 150 Prado мототранспортное средство Lunex IV NX YETI-4TEX, прицеп Тонар 8310, гидроцикл Bombardier GTX 4 TEX SC (супруга), прицеп к легковым автомобилям МЗСА 8177-0000010-08 (супруга) 4 980 10 Евгений Кисляков замминистра Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Hyundai H-1, Mazda СХ-9 4 700 11 Юрий Короткий замруководителя Федеральная служба по финансовому мониторингу Range Rover Sport 4 500 12 Вадим Ваньков директор департамента информационного и цифрового развития Министерство культуры Infiniti FX37, Audi А4 4 320 13 Олег Инсаров начальник главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральная прокуратура Lexus RX 300 4 000 14 Денис Федотов начальник информационно-аналитического отдела Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Hummer Н2 (2006 г.в.), Infiniti QX56 (2012 г.в.) 3 500 15 Владимир Романов замруководителя Федеральное медико-биологическое агентство Toyota Highlander 3 500 16 Александр Каменских начальник управления научно-технических исследований и информационного обеспечения Федеральное дорожное агентство Audi Q5 3 300 17 Юрий Бутенко начальник управления административно-хозяйственной деятельности и развития ИТ Федеральная служба по аккредитации Volvo хс60 3 300 18 Кирилл Поспелов зам.начальника управления делами Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения Jeep Grand Cherokee 3 300 19 Алексей Кружалин замруководителя Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка KIA Sorento KIA Optima Прицеп МЗСА 817717 3 250 20 Александр Панков замруководителя Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Nissan Pathfinder 2 700 21 Антон Трошенков начальник отдела ИТ и связи Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Toyota Sequoia Мотоцикл Suzuki VL 1500 2 500 22 Владимир Осипов начальник управления цифрового развития Федеральное агентство по управлению государственным имуществом ВАЗ 21053 1996 г.в., Volvo S80 2007 г.в. Opel Corsa 2008 г.в., Toyota Land Cruiser Prado 120 2011 г.в. 2 200 23 Алексей Иванов(2) зампредседателя ПФР Honda CR-V 2 150 24 Владимир Можаев начальник управления имущества, информатики и науки Федеральное агентство водных ресурсов Nissan Murano 2 100 25 Игорь Артемов начальник управления информатизации СД при ВС РФ SsangYong Kyron; Mazda 626 1 900 26 Андрей Горобец руководитель управления проектной деятельности и ИТ Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки Toyota RAV4 1 800 27 Елена Панова замминистра Министерство природных ресурсов и экологии Nissan X-Trail 1 600 28 Дмитрий Самоваров начальник отдела ИТ и информационных ресурсов Федеральное медико-биологическое агентство Ford Mondeo 1 600 29 Наталья Звягина начальник управления ИТ Федеральная служба судебных приставов Volkswagen Tiguan 1 500 30 Павел Попов замминистра обороны Министерство обороны Volkswagen Tiguan 1 500 31 Юрий Нечепоренко зампредседателя ФФОМС Chevrolet Captiva 1 100 32 Константин Коронкевич начальник управления геологических основ, науки и информатики Федеральное агентство по недропользованию Scoda Octavia 1 100 33 Андрей Приданкин замруководителя Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии Infiniti EX35 1 000 34 Андрей Петрушин замруководителя Федеральная налоговая служба Land Rover Discovery 3 1 000 35 Павел Гудков начальник отдела информационно-технического обеспечения и связи Министерство юстиции Mitsubishi Outlander 2 1 000 36 Дмитрий Травников начальник управления организации предоставления государственных услуг Федеральная служба по интеллектуальной собственности Ford Focus 1 000 37 Виталий Шулика замминистра Министерство внутренних дел Suzuki Grand Vitara (2010 г.в.) 900 38 Елена Бойко замминистра Министерство здравоохранения Chevrolet Cruze 700 39 Андрей Николаев замминистра Министерство просвещения Rover 75 400 40 Арсен Гаглоев замминистра Министерство по делам Северного Кавказа ВАЗ 21150 200 41 Игорь Чурсин замруководителя Федеральное агентство связи Mersedes Benz Land Rover 42 Александр Албычев замруководителя Федеральное казначейство Toyota 43 Савва Шипов замминистра Министерство экономического развития Volkswagen 44 Валерий Новомлинский И.о. начальника управления информатизации и связи Управление делами Президента Toyota Lexus 45 Денис Терещенко замруководителя Федеральная таможенная служба KIA 46 Алексей Волков начальник управления организации контрольно-надзорной деятельности и оказания государственных услуг Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Opel 47 Елена Абрамова замруководителя Федеральное агентство по государственным резервам Ford прицеп

Источник: CNews Analitics, 2019 (1) уволен с занимаемой должности в сентябре 2019 г.

(2) уволен с занимаемой должности в августе 2019 г.

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