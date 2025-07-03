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Тонар
УПОМИНАНИЯ
Тонар и организации, системы, технологии, персоны:
|Терещенко Денис 88 2
|Скляр Алексей 53 2
|Семенов Алексей 83 2
|Албычев Александр 167 2
|Тарасенко Андрей 11 2
|Чурсин Игорь 21 2
|Громыко Андрей 6 2
|Потемкин Борис 2 2
|Петухов Михаил 6 2
|Кисляков Евгений 93 1
|Шипов Савва 101 1
|Солодовников Денис 108 1
|Петрушин Андрей 110 1
|Волков Алексей 53 1
|Осипов Владимир 21 1
|Инюцын Антон 17 1
|Новомлинский Валерий 2 1
|Сорокин Павел 8 1
|Абрамова Елена 14 1
|Гаглоев Арсен 2 1
|Макухин Вячеслав 2 1
|Тихонов Анатолий 19 1
|Иванов Евгений 44 1
|Трошенков Антон 2 1
|Короткий Юрий 2 1
|Попов Степан 4 1
|Андронов Вадим 3 1
|Биктимеров Ринат 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3333 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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