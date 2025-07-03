Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 178086
ИКТ 13843
Организации 10768
Ведомства 1470
Ассоциации 1006
Технологии 3474
Системы 25850
Персоны 76491
География 2881
Статьи 1534
Пресса 1226
ИАА 704
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2659
Мероприятия 858

Тонар


УПОМИНАНИЯ


03.07.2025 «Тонар» заявил о внедрении нейросетей в процесс термообработки 1
24.08.2024 Вадим Андронов. Главное из биографии бизнесмена 1
13.11.2020 ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
05.12.2019 Как ИТ-чиновники России скрывают информацию о своих автомобилях 2
02.02.2016 Решение Axelot позволило наладить информационный обмен между учетными системами на складе «Тонар-опт» 3
16.09.2013 Торговый дом «Кама» с помощью «1С-Раруса» сократил время выполнения заказов более чем в 2 раза 2
20.07.2001 Минсвязи приостановило действие лицензий 14 операторов связи 2

Публикаций - 8, упоминаний - 13

Тонар и организации, системы, технологии, персоны:

8548 2
1С-Битрикс - Bitrix 598 1
1С-Рарус 902 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult - Axelot Tech 179 1
Rover - RoverComputers 415 1
Ниеншанц Телеком 7 1
Audio-Technica 25 1
БАСКО - Бийско-Алтайская сотовая компания 5 1
РТК Пейдж - Телетинг 3 1
Volvo Cars 253 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover 96 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 2
BMW Group 460 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 905 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 130 1
Лента - Сеть розничной торговли 2166 1
Татнефть 230 1
Volkswagen Group - VW 288 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 436 1
Ford 416 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 283 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Volkswagen Audi Group 218 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
USTA Hotels - Отель Екатеринбург-Центральный 1 1
Кама ТД 3 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
Mazda Motor Corporation 71 1
КамАЗ - НЕФАЗ - Нефтекамский автозавод - Нефтекамский автомобильный завод 12 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 492 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12182 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 348 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 157 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4654 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 928 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Федеральное казначейство России 1825 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 191 2
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 2
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 19 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1425 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 325 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 378 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 341 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 592 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 224 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 53 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 125 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 67 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1057 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 333 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69050 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4542 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32281 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14147 2
Виниловые проигрыватели - Грампластинка - граммофнная пластинка - аналоговый носитель звуковой информации - тонарм - звукосниматель электрофона 61 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5835 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53751 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21175 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 518 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25059 1
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 782 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11684 1
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных - Корпоративная интеграционная шина 313 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 667 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1345 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4644 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25022 1
Аксессуары 3993 1
Вибрация - Vibratio - Виброзвонок - Вибро-функции - Вибрационные нагрузки 952 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9415 1
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 577 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2510 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1604 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14084 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16432 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1183 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13975 1
Bombardier GTX Гидроцикл 2 2
Москвич МАЗ - Москвич АЗЛК - советский и российский легковой автомобиль 16 2
Volkswagen Audi A - автомобиль представительского класса 46 2
Ford Focus - Компакт-кар 27 2
BMW X - серия кроссоверов 25 2
Tata Motors - Jaguar Land Rover - Range Rover Sport - Land Rover Discovery - Land Rover Range Rover 12 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 466 2
Lunex IV NX YETI-4TEX - Мототранспортное средство - снегоход 2 2
Toyota Land Cruiser 27 2
Porsche Panamera 9 2
Honda SES 2 2
Google Android 14353 1
Apple iOS 8013 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2340 1
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 132 1
ГАЗ 21 Волга 3 1
Volkswagen Touareg 12 1
Volkswagen Audi Q - серия кроссоверов 16 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 79 1
АвтоВАЗ Lada ВАЗ-21 Жигули 28 1
BMW 7 Series 4 1
Hyundai H-1 Grand Starex 2 1
Toyota Sequoia 2 1
Терещенко Денис 88 2
Скляр Алексей 53 2
Семенов Алексей 83 2
Албычев Александр 167 2
Тарасенко Андрей 11 2
Чурсин Игорь 21 2
Громыко Андрей 6 2
Потемкин Борис 2 2
Петухов Михаил 6 2
Кисляков Евгений 93 1
Шипов Савва 101 1
Солодовников Денис 108 1
Петрушин Андрей 110 1
Волков Алексей 53 1
Осипов Владимир 21 1
Инюцын Антон 17 1
Новомлинский Валерий 2 1
Сорокин Павел 8 1
Абрамова Елена 14 1
Гаглоев Арсен 2 1
Макухин Вячеслав 2 1
Тихонов Анатолий 19 1
Иванов Евгений 44 1
Трошенков Антон 2 1
Короткий Юрий 2 1
Попов Степан 4 1
Андронов Вадим 3 1
Биктимеров Ринат 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 150441 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7803 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44469 2
Германия - Федеративная Республика 12810 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1346 2
Казахстан - Республика 5678 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17983 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3125 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4116 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1241 1
Россия - ЮФО - Севастополь 553 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1635 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 726 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1983 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 966 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 399 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 370 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ЦФО - Московская область - Рузский район - Руза 50 1
Россия - СФО - Алтайский край - Бийск 112 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 108 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5274 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 201 1
Россия - ЦФО - Московская область - Можайск 36 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2927 1
Америка - Американский регион 2176 1
Грузия - Тбилиси 103 1
Италия - Итальянская Республика 4392 1
Кипр - Республика 571 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5990 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19430 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53055 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks 639 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5393 2
Энергетика - Energy - Energetically 5285 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6117 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 308 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7080 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2571 1
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1104 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11185 1
Английский язык 6772 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6195 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8285 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2440 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5125 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1202 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4174 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2809 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 244 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Мотоцикл - Мопед - Мотороллер 112 1
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 931 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30514 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49616 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 414 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5790 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5776 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16835 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6144 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6644 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 957 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 745 1
Образование в России 2399 1
Апрель - телеканал - телерадиокомпания 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8235 2
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3333 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1019 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1369370, в очереди разбора - 748937.
Создано именных указателей - 178086.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие приложения для отслеживания полезных привычек: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще