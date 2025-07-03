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«Тонар» заявил о внедрении нейросетей в процесс термообработки

Компания «Тонар» объявила о внедрении нейросетей в производственный процесс. Теперь искусственный интеллект станет неотъемлемой частью производства, обеспечивая максимальную точность и эффективность. Об этом CNews сообщили представители «Тонар».

«Внедрение нейросетей позволит нам увеличить точность контроля температуры нагреваемых деталей, что облегчит процесс термообработки», — сказал заместитель директора по развитию «Тонар» Евгений Ильченко.

Искусственный интеллект возьмет на себя функцию по контролю температуры на участке термообработки в процессе нагрева деталей на установках ТВЧ. Нейросеть сможет самостоятельно определять температуру нагрева деталей при настройке, в том числе в процессе всего цикла термообработки, и выводить значение температуры на экран оператора. Это поможет оператору быстрее и точнее настроить оборудование и не допустить брака продукции.

Алгоритм глубокого обучения нейросети создаст возможность анализа множества фотографий с нагретыми деталями, что по прошествии времени позволит ему с высокой точностью распознавать температуру нагретой детали. Благодаря этому, процесс термообработки станет более точным и предсказуемым, исключив человеческий фактор при определении цвета каления и минимизировав риски ошибок, что, в конечном итоге, позволит снизить затраты предприятия.

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