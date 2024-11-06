Индексная книга (каталог) CNews*
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РосНОУ Российский новый университет
СОБЫТИЯ
|06.11.2024
|RDW Technology становится индустриальным партнером РосНОУ 2
|24.08.2024
|Вадим Андронов. Главное из биографии бизнесмена 1
|20.09.2023
|Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
|15.01.2010
|ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
|27.03.2008
|Россия: Microsoft снизила цену студенческого Office на 80% 1
|22.02.2007
|Microsoft и РосНОУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
|18.01.2007
|В Новом университете будут обучать системе DocsVision 2
|25.04.2003
|Россия потеряла от «утечки мозгов» $1 трлн. 4
|06.09.2002
|Русская версия "Scientific American" снова в строю 1
Публикаций - 10, упоминаний - 15
РосНОУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Капица Сергей 8 2
|Минасова Наталья 1 1
|Плате Николай 1 1
|Плуготаренко Сергей 89 1
|Степанов Алексей 12 1
|Менделеев Дмитрий 10 1
|Бариев Искандер 18 1
|Шалманов Сергей 202 1
|Трубникова Татьяна 16 1
|Перминов Сергей 4 1
|Гуляев Юрий 8 1
|Николаев Михаил 6 1
|Тихомиров Виктор 1 1
|Черномырдин Виктор 3 1
|Смолин Олег 4 1
|Селезнев Геннадий 7 1
|Андронов Вадим 3 1
|Шевчук Виктор 1 1
|Белоцерковский Олег 3 1
|Зернов Владимир 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.