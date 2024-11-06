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РосНОУ Российский новый университет

РосНОУ - Российский новый университет

СОБЫТИЯ


06.11.2024 RDW Technology становится индустриальным партнером РосНОУ 2
24.08.2024 Вадим Андронов. Главное из биографии бизнесмена 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
27.03.2008 Россия: Microsoft снизила цену студенческого Office на 80% 1
22.02.2007 Microsoft и РосНОУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
18.01.2007 В Новом университете будут обучать системе DocsVision 2
25.04.2003 Россия потеряла от «утечки мозгов» $1 трлн. 4
06.09.2002 Русская версия "Scientific American" снова в строю 1

Публикаций - 10, упоминаний - 15

РосНОУ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 2
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 128 2
Proway - Провэй 20 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Intel Corporation 12811 1
ИКС 538 1
9594 1
Ред Софт - Red Soft 1236 1
AMD - Advanced Micro Devices 4641 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
Docsvision - ДоксВижн 1060 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Eltex - Предприятие Элтекс 273 1
MONT - МОНТ 187 1
Ланит - Comptek - Комптек 215 1
Микротест 284 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
VVP Group - ВВП Групп - VVP Tech - ВВП Технологии 39 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Технологии Будущего 169 1
СофтЭксперт 48 1
Бизнес Технологии 45 1
Космос-2 НПЦ 31 1
Art Engineering - Арт Инжиниринг 10 1
Тонар 8 1
Газпром ПАО 1493 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Проминвестбанк - Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк 22 1
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк Тверь - Тверьуниверсалбанк 5 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
DDR - Double data rate 3083 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1655 1
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BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 768 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 924 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2113 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 1
Oracle Java - язык программирования 3469 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 744 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 1
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 1
C/C++ - Язык программирования 894 1
Microsoft Office 2007 265 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Microsoft Office Communications Server - Microsoft Office Communicator 113 1
Капица Сергей 8 2
Минасова Наталья 1 1
Плате Николай 1 1
Плуготаренко Сергей 89 1
Степанов Алексей 12 1
Менделеев Дмитрий 10 1
Бариев Искандер 18 1
Шалманов Сергей 202 1
Трубникова Татьяна 16 1
Перминов Сергей 4 1
Гуляев Юрий 8 1
Николаев Михаил 6 1
Тихомиров Виктор 1 1
Черномырдин Виктор 3 1
Смолин Олег 4 1
Селезнев Геннадий 7 1
Андронов Вадим 3 1
Шевчук Виктор 1 1
Белоцерковский Олег 3 1
Зернов Владимир 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1547 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Америка - Американский регион 2206 2
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Ольхон 26 1
Казахстан - Республика 6048 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1419 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Грузия 1332 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 498 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 630 1
Кипр - Республика 636 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ЦФО - Орловская область 369 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 365 1
Грузия - Тбилиси 106 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 219 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 315 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовский район - Нижневартовск 260 1
Россия - СФО - Красноярский край - Таймырский автономный округ - Таймыр 106 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 1
Россия - СФО - Алтайский край - Рубцовск 44 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Елец 40 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Образование в России 2893 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 471 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1666 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1090 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Цензура - Свобода слово 514 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 684 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 151 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 749 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 36 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 606 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Утечка мозгов - brain drain 59 1
Федеральный закон 273-ФЗ - Об образовании 281 1
Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 697 1
Scientific American 81 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 2
CNews Школа ИТ - CNews Школа Информационных Технологий 31 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАН - Российская академия наук 2122 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 48 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
ТГПУ - Тульский государственный педагогический университет имени Л.Н. Толстого 8 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 98 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 3 1
Открытое образование 12 1
ВМРК - Владивостокский Морской Рыбопромышленный колледж 1 1
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 1
Microsoft Education Alliance - Образовательный альянс Microsoft 4 1
РАН ИНХС - Институт нефтехимического синтеза имени А.В.Топчиева Российской академии наук 6 1
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 1
ЧГПУ имени И.Я. Яковлева - Чувашский государственный педагогический университет имени И.Я. Яковлева 5 1
ПГАТУ им. ак. Д. Н. Прянишникова ФБГОУ ВО - Пермский ГАТУ - Пермский государственный аграрно-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова 5 1
НВГУ ВО ФГБОУ - Нижневартовский государственный университет 5 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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