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RDW Technology становится индустриальным партнером РосНОУ

Российский производитель вычислительной техники RDW Technology (бренд RDW Computers) и Российский новый университет (РосНОУ), вошедший в 2024 г. в пилотный рейтинг университетов стран БРИКС, заключили соглашение о взаимодействии в области науки, образования, киберспорта и прикладных компьютерных технологий. Об этом CNews сообщили представители RDW Technology.

Все больше вузов России ориентируются на создание профильных кафедр с привлечением высокотехнологичных компаний, которые не только участвуют в разработке учебных программ, но и готовы стажировать студентов и трудоустраивать выпускников вузов. РосНОУ обрел в лице RDW Technology поддержку в сфере адресной подготовки специалистов по учебным программам, отвечающим профилю деятельности компании-производителя.

«Важно, чтобы знания, навыки выпускников нашего вуза соответствовали текущим запросам отраслей и конкретных предприятий, – сказал Михаил Николаев, проректор по развитию РосНОУ. – Соглашение о сотрудничестве с RDW Technology призвано придать дополнительный импульс научно-образовательной деятельности РосНОУ, укрепить наши связи с современными производствами, улучшить условия для запуска технологических проектов, демонстрационных учебных комплексов, перспективных стартапов».

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В рамках соглашения также планируется создание кибершколы. В ней спортивные студенческие команды РосНОУ пройдут обучение различным игровым дисциплинам: стратегии, тактике, анализу, механике игры и навыкам командного взаимодействия.

«Мы готовы к индустриальному партнерству с РосНОУ. Благодаря ему выпускники вуза получат работу по специальности с хорошими карьерными перспективами, – отметил Сергей Перминов, генеральный директор RDW Technology. – Что же касается создания кафедры, это процесс небыстрый. Поскольку компания четко понимает, специалисты какого профиля ей требуются для производства новых устройств и наращивания мощностей».

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