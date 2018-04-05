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СофтЭксперт


05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 1
13.12.2016 Медучреждения Тульской области переходят на систему документооборота «Дело» 1
09.11.2016 «СофтЭксперт» внедрил «1С:Документооборот 8» в офисах «Садового кольца» 1
24.03.2016 Администрация Ленинского района Московской области вернулась на систему «Дело» 2
07.09.2015 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот 8» в «Тулаавтодоре» 1
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 2
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» 3
14.07.2014 «Калужский двигатель» развивает электронный документооборот на базе EOS for SharePoint 1
17.04.2014 В Правительстве Тульской области автоматизировали учет сведений о доходах госслужащих 1
05.02.2014 Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync 4
16.01.2014 «СофтЭксперт» построила ИТ-инфраструктуру сегмента сети интернет для «Тульского оружейного завода» 1
26.08.2013 Почему «Центргазпромстрой» выбрал СЭД «Дело» 1
06.08.2013 Управление Роспотребнадзора по Тульской области планирует расширить использование СЭД «Дело» 2
24.07.2013 «Калужский двигатель» внедряет EOS for SharePoint 1
22.07.2013 «СофтЭксперт» внедрила систему виртуализации серверов на «Тульском патронном заводе» 1
18.03.2013 Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области внедрила СЭД «Дело» 1
03.12.2012 В администрации Подольска завершен второй этап внедрения СЭД «Дело» 1
08.02.2012 В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело» 1
26.10.2011 Администрация городского округа Орехово-Зуево строит электронный документооборот на базе СЭД «Дело» 1
18.07.2011 «Центргаз» увеличивает количество рабочих мест СЭД «Дело» 1
13.05.2011 Администрация Серебряно-Прудского муниципального района внедрила СЭД «Дело» 1
13.12.2010 «Центргаз» приступил к использованию СЭД «Дело» 1
11.11.2010 Рязанская городская Дума переходит на СЭД «Дело» 1
14.07.2010 Тульская городская Дума перейдет на электронный документооборот с помощью ЭОС 1
12.07.2010 СЭД «Дело» внедрена в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 1
28.04.2010 ТГПУ им. Толстого развивает СЭД на базе ПО «Дело» 1
05.04.2010 Администрация Богородицка автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 1
29.03.2010 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 1
18.12.2009 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 1
06.07.2009 ТулГУ расширяет масштабы СЭД на базе ПО «Дело-Предприятие» 1
29.04.2009 «Орловский центр стандартизации» автоматизирует кадровый учет вместе с ЭОС 1
26.01.2009 Тульская городская Дума автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 1
01.11.2008 Администрации муниципальных образований Тульской области внедряют АСКУ «Кадры» 1
22.05.2008 ТулГУ строит СЭДД на базе разработок ЭОС 1
16.04.2008 ЭОС: оборот в 2007 г. вырос на 40% 1
02.04.2008 СЭД «Дело» внедрили в Министерстве соцзащиты населения Московской области 1
15.02.2008 Администрация Новомосковского района выбрала СЭД «Дело» 2
13.02.2008 Смоленская областная Дума автоматизирует документооборот вместе с ЭОС 1

Публикаций - 39, упоминаний - 48

СофтЭксперт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЭОС - Электронные офисные системы 990 3
3779 2
Microsoft Corporation 11168 2
Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Президент Российской Федерации 1442 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 4
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 161 1
ЭОС Дело СЭД 625 27
1С:Документооборот 78 2
ЭОС Дело-web 128 2
ЭОС iEOS 21 2
Microsoft Windows 7 1662 1
1С:Документооборот КОРП 35 1
Обращения граждан 37 1
ЭОС Архивное дело 80 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
Microsoft Excel 438 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Microsoft Office 2007 100 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 5
Россия - Тула 181 4
Россия - Тульская область 754 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 2
Россия - Реутов 43 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 2
Россия - Чита 201 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Украина 3398 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 62 1
Россия - Московская область - Королёв 84 1
Россия - Владикавказ 133 1
Россия - Приморский край - Приморье 607 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Курск 232 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Ставрополь 275 1
Россия - Якутск 249 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Республика Северная Осетия-Алания 282 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Калининград 675 1
Россия - Владивосток 866 1
Россия - Барнаул 363 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770007, в очереди разбора - 673689.
Создано именных указателей - 46354.
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