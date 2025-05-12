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СофтЭксперт

СофтЭксперт

ООО «СофтЭксперт» — это действующая российская IT-компания, зарегистрированная в г. Тула, которая специализируется на разработке программного обеспечения, системной интеграции и дистрибуции IT-решений. Основанная в 1999 году, организация является ключевым региональным интегратором, работающим преимущественно с государственным сектором и крупными промышленными предприятиями Центрального федерального округа. Компания обладает статусом малого предприятия и входит в рейтинг крупнейших IT-компаний России CNews500, где в 2025 году заняла 401-е место с выручкой 764 млн рублей, продемонстрировав рост на 44,97% по сравнению с предыдущим периодом.

Описание деятельности и компетенции

Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). «СофтЭксперт» выступает многопрофильным IT-интегратором, предоставляющим полный цикл услуг: от построения IT-инфраструктуры и монтажа СКС до внедрения ERP-систем, систем электронного документооборота (СЭД) и антивирусной защиты. Ключевым направлением является работа с платформой «1С:Предприятие», где компания имеет статусы «1С:Центр Разработки тиражных решений» и «1С:Центр ERP». Отличительной особенностью бизнеса является экспертиза в госсекторе: компания реализовала проекты по автоматизации документооборота в Администрациях Рязани, Реутова, Подольска, а также в Министерстве соцзащиты Московской области и Смоленской областной Думе. Слабые стороны включают концентрацию на региональном рынке Тульской области и смежных регионах, а также зависимость от государственных закупок, что подтверждается структурой выручки от госконтрактов.

Финансовые показатели и место в рейтингах

По данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка компании составила 609,5 млн рублей (рост +50% к 2024 году), чистая прибыль достигла 112,2 млн рублей (рост +334%). Среднесписочная численность персонала выросла до 186 человек. В рейтинге CNews500 за 2025 год «СофтЭксперт» занимает 401-ю позицию среди 500 крупнейших IT-компаний России, специализируясь на заказной разработке, интеграции и дистрибуции. Также компания вошла в рейтинг «Спарк-Интерфакс» самых быстрорастущих ИКТ-компаний, заняв 43-е место с темпом прироста выручки 39,20% за период 2021–2025 гг.

Продукты, технологии и лицензии

Компания разрабатывает собственные решения на платформе «1С», включая программы «Инфраструктурный паспорт», «Управление жилым фондом», «Учет обмундирования» и обучающую платформу «КУРС». Также «СофтЭксперт» выполняет заказную разработку, в частности, создала ПО для фетальных мониторов в сотрудничестве с «Медстратегия», заменив зарубежное решение. Технологический стек включает 1С, PHP, JavaScript, React, Vue, PostgreSQL, Docker. Компания является партнером ведущих вендоров: «1С», ЭОС («Дело»), Astra Linux, Alt Linux, Dr.Web, Kaspersky, ESET, Acronis, Microsoft, Lenovo, HP.

Действующие лицензии и сертификаты:

  • Лицензия на образовательную деятельность (выдана Рособрнадзором, бессрочная).
  • Сертификаты совместимости с «1С:Предприятие» для ряда разработок.
  • Статусы партнерства: «1С:Центр ERP», «1С:Центр сетевой компетенции», «Серебряный партнер Astra Linux», «Platinum Partner Лаборатории Касперского».

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов компании — государственные органы и крупные промышленные предприятия:

  • ГУ НИАЦ (государственный заказчик, 11 контрактов на сумму 186,3 млн руб.)
  • Аппарат Совета Федерации (65 закупок на 79,4 млн руб.)
  • НПО «Стрела» (внедрение 1С:Документооборот на 850 рабочих мест) 
  • Тульский оружейный завод (построение IT-инфраструктуры и почтового сервиса) 
  • Тульский областной онкологический диспансер (внедрение СЭД «Дело» и антивируса Dr.Web) 

Компания входит в структуру связанных лиц с ООО «ИНТЕЛКОМ» и ООО «ЛИДЕР СБ», где учредителями также выступают Сорокин А.В. и Серегин В.В.

Конкуренция

На российском рынке «СофтЭксперт» конкурирует с другими региональными и федеральными интеграторами. Реальные конкуренты, работающие в схожих нишах (внедрение 1С, СЭД, IT-инфраструктура):

  • ООО «ЭОС ПВ» (партнер ЭОС, конкурент в сегменте СЭД)
  • ООО «ЦПС»
  • ООО «Цифровые Проекты 1С-Рарус» (крупный партнер 1С)
  • ООО «ЗТК» (региональный конкурент в Тульской области)
  • ООО «Инфотек» (региональный конкурент)

Зарубежных прямых аналогов, работающих в идентичной модели «региональный интегратор 1С/СЭД», не существует, так как бизнес-модель привязана к локальным вендорам и госзакупкам РФ. Глобальные аналоги по типу бизнеса (системная интеграция) — IBM, Accenture, однако их масштаб и фокус принципиально отличаются.

Цитата

«По нашему опыту, одна из основных тенденций в заказной разработке — это импортозамещение, причем как европейского, так и азиатского ПО. Такие проекты дают возможность не только снизить санкционную зависимость, но и масштабировать бизнес за счет продажи готового ПО как отдельного продукта», — отметила Екатерина Козлова, руководитель отдела разработки программного обеспечения «СофтЭксперт».

Информация актуальна на 01.09.2026

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Судебные дела (10) на сумму 25 582 512 ₽*
в качестве истца (6) на сумму 1 493 904 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 2 635 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


12.05.2025 «СофтЭксперт» разработала ПО для диагностики показателей здоровья матери и плода 2
05.04.2018 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот» в НПО «Стрела» 1
29.03.2017 Dr.Web внедрен в компьютерной сети Тульского областного онкологического диспансера 2
13.12.2016 Медучреждения Тульской области переходят на систему документооборота «Дело» 1
09.11.2016 «СофтЭксперт» внедрил «1С:Документооборот 8» в офисах «Садового кольца» 1
01.08.2016 Администрация Рязани развивает электронный документооборот: к СЭД «Дело» подключены новые пользователи, автоматизирован архив 2
25.07.2016 Алексей Сорокин - Российская платформа «1С:Предприятие» является эффективным инструментом для разработки программного обеспечения   1
24.03.2016 Администрация Ленинского района Московской области вернулась на систему «Дело» 1
07.09.2015 «СофтЭксперт» внедряет «1С:Документооборот 8» в «Тулаавтодоре» 2
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 1
15.06.2015 Руководство Администрации Рязани работает в СЭД «Дело» через мобильное приложение «АРМ Руководителя» 1
14.07.2014 «Калужский двигатель» развивает электронный документооборот на базе EOS for SharePoint 1
17.04.2014 В Правительстве Тульской области автоматизировали учет сведений о доходах госслужащих 1
05.02.2014 Администрация Тулы: общение сотрудников на 40% быстрее с Microsoft Lync 1
16.01.2014 «СофтЭксперт» построила ИТ-инфраструктуру сегмента сети интернет для «Тульского оружейного завода» 4
26.08.2013 Почему «Центргазпромстрой» выбрал СЭД «Дело» 1
06.08.2013 Управление Роспотребнадзора по Тульской области планирует расширить использование СЭД «Дело» 1
24.07.2013 «Калужский двигатель» внедряет EOS for SharePoint 1
22.07.2013 «СофтЭксперт» внедрила систему виртуализации серверов на «Тульском патронном заводе» 1
18.03.2013 Администрация Солнечногорского муниципального района Московской области внедрила СЭД «Дело» 1
03.12.2012 В администрации Подольска завершен второй этап внедрения СЭД «Дело» 1
08.02.2012 В Минюсте РФ завершен первый этап проекта по внедрению СЭД на базе системы «Дело» 1
26.10.2011 Администрация городского округа Орехово-Зуево строит электронный документооборот на базе СЭД «Дело» 1
18.07.2011 «Центргаз» увеличивает количество рабочих мест СЭД «Дело» 2
13.05.2011 Администрация Серебряно-Прудского муниципального района внедрила СЭД «Дело» 1
13.12.2010 «Центргаз» приступил к использованию СЭД «Дело» 1
11.11.2010 Рязанская городская Дума переходит на СЭД «Дело» 1
14.07.2010 Тульская городская Дума перейдет на электронный документооборот с помощью ЭОС 2
12.07.2010 СЭД «Дело» внедрена в ТГПУ им. Л.Н. Толстого 1
28.04.2010 ТГПУ им. Толстого развивает СЭД на базе ПО «Дело» 1
05.04.2010 Администрация Богородицка автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 1
29.03.2010 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 1
15.01.2010 ЭОС передала вузам 1766 АРМ своих продуктов в 2009 г. 2
18.12.2009 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 1
06.07.2009 ТулГУ расширяет масштабы СЭД на базе ПО «Дело-Предприятие» 3
29.04.2009 «Орловский центр стандартизации» автоматизирует кадровый учет вместе с ЭОС 1
26.01.2009 Тульская городская Дума автоматизирует документооборот на базе СЭД «Дело» 1
01.11.2008 Администрации муниципальных образований Тульской области внедряют АСКУ «Кадры» 1
22.05.2008 ТулГУ строит СЭДД на базе разработок ЭОС 1

Публикаций - 49, упоминаний - 63

СофтЭксперт и организации, системы, технологии, персоны:

ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1219 38
Системы документооборота 522 9
9636 5
Microsoft Corporation 25816 4
Космос-2 НПЦ 31 3
Медиалюкс 32 2
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 69 2
Dr.Web - Доктор Веб 1294 2
IBM - International Business Machines Corp 9708 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 140 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Стрела НПО - Научно-производственное объединение 5 2
Бизнес ИТ 47 2
МТС - Комстар ОТС Регионы - Инфотек 5 1
ТюмБИТ ГК - ТюмБИТ-АСУ 16 1
Бизнес Технологии 45 1
Интелком 23 1
Сибирский Медведь - Сибирский медведь-холдинг - Сибирский Медведь-Инфо 9 1
НетКом Текнолоджи 4 1
Broadcom - VMware 2617 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5680 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3466 1
Lenovo Group 2468 1
Accenture plc 721 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
HP Inc. 5903 1
Oracle Corporation 7090 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3121 1
Acronis - Акронис 490 1
ESET - ESET Software 1163 1
Canon 1442 1
1С-Рарус 986 1
Pirit - Пирит 88 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 135 1
Ростех - Высокоточные комплексы НПО 24 1
ТОР Холдинг - ТОЗ Тула - Тульский оружейный завод 5 2
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 11 2
КАДВИ - Калужский двигатель 20 2
Газпром ПАО 1496 2
Газпром трансгаз 157 2
Сахатранснефтегаз 6 1
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 28 1
Основа Холдинг ГК 29 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
ТПЗ - Тульский патронный завод 2 1
Тулаавтодор ГУ ТО 2 1
Центргазпромстрой 1 1
ЦБ РФ - Медцентр Банка России - Многопрофильный медицинский центр Банка России 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
Татнефть 244 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 47 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
МСУ-1 - Монолитное Строительное Управление-1 7 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 97 3
Администрация Рязани 13 3
Администрация Тулы 10 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4964 2
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 32 2
ФСБ РФ - ФПС РФ - Федеральная пограничная служба Российской Федерации 46 1
Администрация Барнаула 16 1
Администрация города Реутов 2 1
Администрация города Троицк 1 1
Администрация городского округа Домодедово 1 1
Роспотребнадзор РФ - Госсанэпиднадзор - Государственный санитарно-эпидемиологический надзор 14 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13964 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3593 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5711 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6578 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3700 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5452 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3208 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2343 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1196 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 362 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 411 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 786 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1060 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 264 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 187 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 600 1
Правительство Рязанской области - Губернатор Рязанской области - Рязанская областная Дума - органы государственной власти 35 1
Минюст РФ - НЦПИ ФБУ - Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции Российской Федерации 22 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 276 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36436 41
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14029 41
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12916 28
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1178 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26501 12
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10248 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13205 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54246 9
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1381 9
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4352 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12335 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1548 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33661 6
Оповещение и уведомление - Notification 6031 5
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13759 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14007 5
Кибербезопасность - Групповая политика - GPO - Group Policy Object - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1147 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26022 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7863 4
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4346 4
Электронный документ - Electronic document 1589 3
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 483 3
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 637 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2061 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18223 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12970 2
Оцифровка - Digitization 5210 2
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7943 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13106 2
Web Interface - Веб-интерфейс 2060 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13021 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3602 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6229 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4374 2
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 387 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 520 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1163 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12253 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26423 1
Стандартизация - Standardization 2345 1
ЭОС Дело-web 209 16
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 249 13
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 320 4
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1519 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2561 3
ЭОС - eDocLib ECM-платформа 111 3
ЭОС АРМ руководителя 79 3
Microsoft Windows 7 2009 2
Microsoft Office 4192 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1695 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1848 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 687 2
1С:Документооборот КОРП 91 2
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 394 2
ЭОС EOS for SharePoint - EOS for SPS - EOS4SP 122 2
ЭОС iEOS 22 2
SAP Crystal Reports 53 1
Dr.Web Katana 4 1
IBM System eServer BladeCenter 118 1
1С:Документооборот государственного учреждения 1 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1813 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 667 1
Apple iPad 4019 1
Linux OS 11586 1
Microsoft Windows 16943 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 681 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1804 1
JavaScript - JS - язык программирования 1433 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 855 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Microsoft Outlook 1507 1
1С:ERP Управление предприятием 853 1
Docker - Платформа распределённых приложений 551 1
Broadcom - VMware vSphere 617 1
Интерфакс - СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 308 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1409 1
Microsoft Windows Server 2008 483 1
PTC Inc - Creo - Parametric - Creo Elements/Pro - Pro/Engineer Wildfire 79 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 314 1
Козлова Екатерина 8 2
Феоктистов Дмитрий 4 1
Курилов Илья 3 1
Алёшин Константин 1 1
Мышкина Марина 1 1
Гречишников Алексей 1 1
Утков Евгений 5 1
Авилов Евгений 1 1
Султанов Виктор 2 1
Познякевич Светлана 1 1
Лылов Александр 1 1
Толкачева Алиса 1 1
Орловский Виктор 408 1
Сорокин Алексей 16 1
Контрабаев Артур 70 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1229 24
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 368 21
Россия - РФ - Российская федерация 167112 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47776 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8611 9
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 133 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2546 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14827 4
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 3
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 714 3
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Европа 24999 2
Азия - Азиатский регион 5937 2
Беларусь - Белоруссия 6316 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3476 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1813 2
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Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 549 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1426 2
Россия - ЦФО - Орловская область 371 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1561 2
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ЛГПУ имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского - Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семёнова-Тян-Шанского 4 1
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ПГТУ - Пятигорский государственный гуманитарно-технологический университет - Ставропольский институт экономики и управления им. О.В.Казначеева 2 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
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