ООО «СофтЭксперт» — это действующая российская IT-компания, зарегистрированная в г. Тула, которая специализируется на разработке программного обеспечения, системной интеграции и дистрибуции IT-решений. Основанная в 1999 году, организация является ключевым региональным интегратором, работающим преимущественно с государственным сектором и крупными промышленными предприятиями Центрального федерального округа. Компания обладает статусом малого предприятия и входит в рейтинг крупнейших IT-компаний России CNews500, где в 2025 году заняла 401-е место с выручкой 764 млн рублей, продемонстрировав рост на 44,97% по сравнению с предыдущим периодом.

Описание деятельности и компетенции

Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). «СофтЭксперт» выступает многопрофильным IT-интегратором, предоставляющим полный цикл услуг: от построения IT-инфраструктуры и монтажа СКС до внедрения ERP-систем, систем электронного документооборота (СЭД) и антивирусной защиты. Ключевым направлением является работа с платформой «1С:Предприятие», где компания имеет статусы «1С:Центр Разработки тиражных решений» и «1С:Центр ERP». Отличительной особенностью бизнеса является экспертиза в госсекторе: компания реализовала проекты по автоматизации документооборота в Администрациях Рязани, Реутова, Подольска, а также в Министерстве соцзащиты Московской области и Смоленской областной Думе. Слабые стороны включают концентрацию на региональном рынке Тульской области и смежных регионах, а также зависимость от государственных закупок, что подтверждается структурой выручки от госконтрактов.

Финансовые показатели и место в рейтингах

По данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка компании составила 609,5 млн рублей (рост +50% к 2024 году), чистая прибыль достигла 112,2 млн рублей (рост +334%). Среднесписочная численность персонала выросла до 186 человек. В рейтинге CNews500 за 2025 год «СофтЭксперт» занимает 401-ю позицию среди 500 крупнейших IT-компаний России, специализируясь на заказной разработке, интеграции и дистрибуции. Также компания вошла в рейтинг «Спарк-Интерфакс» самых быстрорастущих ИКТ-компаний, заняв 43-е место с темпом прироста выручки 39,20% за период 2021–2025 гг.

Продукты, технологии и лицензии

Компания разрабатывает собственные решения на платформе «1С», включая программы «Инфраструктурный паспорт», «Управление жилым фондом», «Учет обмундирования» и обучающую платформу «КУРС». Также «СофтЭксперт» выполняет заказную разработку, в частности, создала ПО для фетальных мониторов в сотрудничестве с «Медстратегия», заменив зарубежное решение. Технологический стек включает 1С, PHP, JavaScript, React, Vue, PostgreSQL, Docker. Компания является партнером ведущих вендоров: «1С», ЭОС («Дело»), Astra Linux, Alt Linux, Dr.Web, Kaspersky, ESET, Acronis, Microsoft, Lenovo, HP.

Действующие лицензии и сертификаты:

Лицензия на образовательную деятельность (выдана Рособрнадзором, бессрочная).

Сертификаты совместимости с «1С:Предприятие» для ряда разработок.

Статусы партнерства: «1С:Центр ERP», «1С:Центр сетевой компетенции», «Серебряный партнер Astra Linux», «Platinum Partner Лаборатории Касперского».

Клиенты и деловые связи

Среди ключевых клиентов компании — государственные органы и крупные промышленные предприятия:

ГУ НИАЦ (государственный заказчик, 11 контрактов на сумму 186,3 млн руб.)

(государственный заказчик, 11 контрактов на сумму 186,3 млн руб.) Аппарат Совета Федерации (65 закупок на 79,4 млн руб.)

(65 закупок на 79,4 млн руб.) НПО «Стрела» (внедрение 1С:Документооборот на 850 рабочих мест)

(внедрение 1С:Документооборот на 850 рабочих мест) Тульский оружейный завод (построение IT-инфраструктуры и почтового сервиса)

(построение IT-инфраструктуры и почтового сервиса) Тульский областной онкологический диспансер (внедрение СЭД «Дело» и антивируса Dr.Web)

Компания входит в структуру связанных лиц с ООО «ИНТЕЛКОМ» и ООО «ЛИДЕР СБ», где учредителями также выступают Сорокин А.В. и Серегин В.В.

Конкуренция

На российском рынке «СофтЭксперт» конкурирует с другими региональными и федеральными интеграторами. Реальные конкуренты, работающие в схожих нишах (внедрение 1С, СЭД, IT-инфраструктура):

ООО «ЭОС ПВ» (партнер ЭОС, конкурент в сегменте СЭД)

ООО «ЦПС»

ООО «Цифровые Проекты 1С-Рарус» (крупный партнер 1С)

ООО «ЗТК» (региональный конкурент в Тульской области)

ООО «Инфотек» (региональный конкурент)

Зарубежных прямых аналогов, работающих в идентичной модели «региональный интегратор 1С/СЭД», не существует, так как бизнес-модель привязана к локальным вендорам и госзакупкам РФ. Глобальные аналоги по типу бизнеса (системная интеграция) — IBM, Accenture, однако их масштаб и фокус принципиально отличаются.

Цитата

«По нашему опыту, одна из основных тенденций в заказной разработке — это импортозамещение, причем как европейского, так и азиатского ПО. Такие проекты дают возможность не только снизить санкционную зависимость, но и масштабировать бизнес за счет продажи готового ПО как отдельного продукта», — отметила Екатерина Козлова, руководитель отдела разработки программного обеспечения «СофтЭксперт».

Информация актуальна на 01.09.2026