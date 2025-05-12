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СофтЭксперт
ООО «СофтЭксперт» — это действующая российская IT-компания, зарегистрированная в г. Тула, которая специализируется на разработке программного обеспечения, системной интеграции и дистрибуции IT-решений. Основанная в 1999 году, организация является ключевым региональным интегратором, работающим преимущественно с государственным сектором и крупными промышленными предприятиями Центрального федерального округа. Компания обладает статусом малого предприятия и входит в рейтинг крупнейших IT-компаний России CNews500, где в 2025 году заняла 401-е место с выручкой 764 млн рублей, продемонстрировав рост на 44,97% по сравнению с предыдущим периодом.
Описание деятельности и компетенции
Основной вид деятельности компании — разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01). «СофтЭксперт» выступает многопрофильным IT-интегратором, предоставляющим полный цикл услуг: от построения IT-инфраструктуры и монтажа СКС до внедрения ERP-систем, систем электронного документооборота (СЭД) и антивирусной защиты. Ключевым направлением является работа с платформой «1С:Предприятие», где компания имеет статусы «1С:Центр Разработки тиражных решений» и «1С:Центр ERP». Отличительной особенностью бизнеса является экспертиза в госсекторе: компания реализовала проекты по автоматизации документооборота в Администрациях Рязани, Реутова, Подольска, а также в Министерстве соцзащиты Московской области и Смоленской областной Думе. Слабые стороны включают концентрацию на региональном рынке Тульской области и смежных регионах, а также зависимость от государственных закупок, что подтверждается структурой выручки от госконтрактов.
Финансовые показатели и место в рейтингах
По данным финансовой отчетности за 2025 год, выручка компании составила 609,5 млн рублей (рост +50% к 2024 году), чистая прибыль достигла 112,2 млн рублей (рост +334%). Среднесписочная численность персонала выросла до 186 человек. В рейтинге CNews500 за 2025 год «СофтЭксперт» занимает 401-ю позицию среди 500 крупнейших IT-компаний России, специализируясь на заказной разработке, интеграции и дистрибуции. Также компания вошла в рейтинг «Спарк-Интерфакс» самых быстрорастущих ИКТ-компаний, заняв 43-е место с темпом прироста выручки 39,20% за период 2021–2025 гг.
Продукты, технологии и лицензии
Компания разрабатывает собственные решения на платформе «1С», включая программы «Инфраструктурный паспорт», «Управление жилым фондом», «Учет обмундирования» и обучающую платформу «КУРС». Также «СофтЭксперт» выполняет заказную разработку, в частности, создала ПО для фетальных мониторов в сотрудничестве с «Медстратегия», заменив зарубежное решение. Технологический стек включает 1С, PHP, JavaScript, React, Vue, PostgreSQL, Docker. Компания является партнером ведущих вендоров: «1С», ЭОС («Дело»), Astra Linux, Alt Linux, Dr.Web, Kaspersky, ESET, Acronis, Microsoft, Lenovo, HP.
Действующие лицензии и сертификаты:
- Лицензия на образовательную деятельность (выдана Рособрнадзором, бессрочная).
- Сертификаты совместимости с «1С:Предприятие» для ряда разработок.
- Статусы партнерства: «1С:Центр ERP», «1С:Центр сетевой компетенции», «Серебряный партнер Astra Linux», «Platinum Partner Лаборатории Касперского».
Клиенты и деловые связи
Среди ключевых клиентов компании — государственные органы и крупные промышленные предприятия:
- ГУ НИАЦ (государственный заказчик, 11 контрактов на сумму 186,3 млн руб.)
- Аппарат Совета Федерации (65 закупок на 79,4 млн руб.)
- НПО «Стрела» (внедрение 1С:Документооборот на 850 рабочих мест)
- Тульский оружейный завод (построение IT-инфраструктуры и почтового сервиса)
- Тульский областной онкологический диспансер (внедрение СЭД «Дело» и антивируса Dr.Web)
Компания входит в структуру связанных лиц с ООО «ИНТЕЛКОМ» и ООО «ЛИДЕР СБ», где учредителями также выступают Сорокин А.В. и Серегин В.В.
Конкуренция
На российском рынке «СофтЭксперт» конкурирует с другими региональными и федеральными интеграторами. Реальные конкуренты, работающие в схожих нишах (внедрение 1С, СЭД, IT-инфраструктура):
- ООО «ЭОС ПВ» (партнер ЭОС, конкурент в сегменте СЭД)
- ООО «ЦПС»
- ООО «Цифровые Проекты 1С-Рарус» (крупный партнер 1С)
- ООО «ЗТК» (региональный конкурент в Тульской области)
- ООО «Инфотек» (региональный конкурент)
Зарубежных прямых аналогов, работающих в идентичной модели «региональный интегратор 1С/СЭД», не существует, так как бизнес-модель привязана к локальным вендорам и госзакупкам РФ. Глобальные аналоги по типу бизнеса (системная интеграция) — IBM, Accenture, однако их масштаб и фокус принципиально отличаются.
Цитата
«По нашему опыту, одна из основных тенденций в заказной разработке — это импортозамещение, причем как европейского, так и азиатского ПО. Такие проекты дают возможность не только снизить санкционную зависимость, но и масштабировать бизнес за счет продажи готового ПО как отдельного продукта», — отметила Екатерина Козлова, руководитель отдела разработки программного обеспечения «СофтЭксперт».
Информация актуальна на 01.09.2026
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СОБЫТИЯ
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СофтЭксперт и организации, системы, технологии, персоны:
|Козлова Екатерина 8 2
|Феоктистов Дмитрий 4 1
|Курилов Илья 3 1
|Алёшин Константин 1 1
|Мышкина Марина 1 1
|Гречишников Алексей 1 1
|Утков Евгений 5 1
|Авилов Евгений 1 1
|Султанов Виктор 2 1
|Познякевич Светлана 1 1
|Лылов Александр 1 1
|Толкачева Алиса 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Сорокин Алексей 16 1
|Контрабаев Артур 70 1
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