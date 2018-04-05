Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СофтЭксперт
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Публикаций - 39, упоминаний - 48
СофтЭксперт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЭОС - Электронные офисные системы 990 3
|1С 3779 2
|Microsoft Corporation 11168 2
|Стрела НПО - Научно-производственное объединение 1 1
|ЭОС Дело СЭД 625 27
|1С:Документооборот 78 2
|ЭОС Дело-web 128 2
|ЭОС iEOS 21 2
|Microsoft Windows 7 1662 1
|1С:Документооборот КОРП 35 1
|Обращения граждан 37 1
|ЭОС Архивное дело 80 1
|ЭОС АРМ руководителя 53 1
|Microsoft Excel 438 1
|Microsoft SharePoint 2007 60 1
|Microsoft Office 2007 100 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770007, в очереди разбора - 673689.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770007, в очереди разбора - 673689.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru