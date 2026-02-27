Получите все материалы CNews по ключевому слову
Тульское музейное объединение ТОКМ Тульский областной краеведческий музей Тульский кремль Тульский государственный музей оружия
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Тульское музейное объединение и организации, системы, технологии, персоны:
|Толстой Лев 61 2
|Кашников Артемий 32 2
|Хачатуров Георгий 3 1
|Толстых Софья 1 1
|Контрабаев Артур 70 1
|Юркова Ольга 17 1
|Короб Анна 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421952, в очереди разбора - 726666.
Создано именных указателей - 190973.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.