Тульское музейное объединение ТОКМ Тульский областной краеведческий музей Тульский кремль Тульский государственный музей оружия


СОБЫТИЯ

27.02.2026 Минкультуры запустило возможность подтверждения льгот в музеях, театрах и галереях с помощью национального мессенджера 1
08.07.2024 МТС разогнала LTE на «Императорском маршруте» в Туле 4
28.03.2024 Тульский цифровой гид МТС с самоваром и пряниками до древних пещер доведет 1
14.06.2023 МТС прокачала сеть для проекта «Музейное лето в Туле» 1
07.04.2023 МТС к началу туристического сезона оцифровала в Туле «Императорский маршрут» 4
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
01.04.2014 Услугой «Мобильный гид» в Туле воспользовались более 40 тыс. человек 1
29.03.2013 Правительство Тульской области и «Билайн» запускают проект «Мобильный гид Тулы» 1
29.03.2010 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 2
18.12.2009 Тульский государственный музей оружия внедряет СЭД «Дело» 1

Тульское музейное объединение и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14712 5
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9257 2
Ростех - Октава - Тульский завод - Октава ДМ - Октава Дизайн и Маркетинг - Октава ДМ-Технологии - творческий индустриальный кластер 52 2
СофтЭксперт 48 2
МТС Трэвел - MTS Travel 288 3
ГИМ - Государственный исторический музей 20 2
ВМДПНИ - Всероссийский музей декоративного искусства - Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства 7 2
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 172 2
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 74 1
Петергоф ГМЗ - Государственный музей-заповедник - дворцово-парковый ансамбль 19 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 13 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 27 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 306 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 188 1
Куликово поле - Музей-заповедник 13 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 159 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
Правительство Тульской области - органы государственной власти 96 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 41 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28996 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74173 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17240 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57810 4
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8864 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6242 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2053 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5921 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23129 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2645 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1393 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12338 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25613 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9010 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34163 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13423 2
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5354 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5689 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4847 1
Аудиокнига - Audiobook 244 1
Podcasts - Подкастинг 298 1
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1601 1
ФВФ - фотовидеофиксация - Фото и видео - фотодетектор - камеры контроля скорости - штрафы с камер 1107 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 784 1
Открытый регион 34 1
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 368 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10072 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3137 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 465 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3946 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3351 1
Google Android 14851 1
Apple iOS 8338 1
ЭОС Дело СЭД 219 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 103 1
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free - Apple iOS in the Car 80 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 92 1
Толстой Лев 61 2
Кашников Артемий 32 2
Хачатуров Георгий 3 1
Толстых Софья 1 1
Контрабаев Артур 70 1
Юркова Ольга 17 1
Короб Анна 3 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1315 9
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 352 8
Россия - РФ - Российская федерация 158931 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46210 4
Беларусь - Белоруссия 6090 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18856 3
Армения - Республика 2389 2
Россия - ЦФО - Тульская область - Богородицкий район - Богородицк 15 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Венёвский район - Венёв 13 1
Россия - Талицы 11 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8245 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3323 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1720 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1355 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 558 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 225 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Малоярославецкий район - Малоярославец 25 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 159 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 143 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 136 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1311 1
Россия - ЦФО - Московская область - Наро-Фоминск 91 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Боровский район - Боровск 29 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7025 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55238 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11471 2
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 659 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6406 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5444 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20482 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26124 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5984 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 359 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5752 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2603 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2981 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 16 1
Государственный Русский музей 52 1
