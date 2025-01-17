Юркова Ольга
Юркова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:
|Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
|Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
|КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
|Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.