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Индексная книга (каталог) CNews*
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Юркова Ольга



17.01.2025 Более 18 тысяч студентов подали заявки в Стипендиальной программе МТС и БФ «Система» 1
26.07.2024 Цифровые технологии МТС помогли четверым школьникам поступить в ГИТИС 1
07.06.2024 МТС: кто включает умный пылесос: об интернете вещей маленьким новосибирцам расскажут Фиксики 1
06.06.2024 Для детей из Якутии МТС и «Фиксики» запустили бесплатные образовательные уроки про умные технологии 1
26.04.2024 МТС запустила благотворительную программу помощи пострадавшим от паводков 1
28.02.2024 МТС запустила всероссийский открытый онлайн-урок по кибербезопасности 1
18.10.2023 5 тыс. школьников и искусственный интеллект МТС создали детского цифрового помощника в интернете 1
22.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Нижний Новгород 1
16.08.2023 МТС запустила бесплатный речной аудиогид Чебоксары-Казань 1
15.08.2023 МТС познакомит туристов с историями городов на Волге в цифровом формате 1
30.01.2023 Технологии МТС помогут решить проблему опустынивания и засухи в России 1
18.01.2023 МТС запустила для автопутешественников бесплатные цифровые аудиогиды 1
16.12.2022 МТС запустила бесплатные цифровые аудиогиды для автопутешествий по новогоднему Сочи 1
05.10.2022 МТС запустила бесплатные образовательные экоуроки с «фиксиками» по сохранению окружающей среды 1
07.06.2022 МТС и «Аптекарский огород» запустили экскурсию с элементами дополненной реальности 1

Публикаций - 15, упоминаний - 15

Юркова Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12550 15
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3900 3
МегаФон 8803 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Ростелеком 9699 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Ninsar - Нинсар 2 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 1
МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 21 1
МТС - Центр социальных и благотворительных программ 12 7
МТС Трэвел - MTS Travel 287 3
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Тульское музейное объединение - ТОКМ - Тульский областной краеведческий музей - Тульский кремль - Тульский государственный музей оружия 9 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Газпром ПАО 1342 1
МГУ - Аптекарский огород - Ботанический сад биологического факультета Московского университета 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 51 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 8
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 8
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 8
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1779 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1699 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 3
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 2
Podcasts - Подкастинг 256 2
Наушники - Headphones 3999 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1736 2
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3755 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 2
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1389 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1133 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 1
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Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 1
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МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live App 71 7
МТС Медиа - МТС Музыка - MTS Music 58 2
Apple CarPlay - Apple Siri Eyes Free 56 2
Рики ГК - Рики - ‎Фиксики - анимационный сериал 31 2
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 67 1
РКК Энергия - Мир - орбитальная станция 20 1
Google Play - Google Store - Android Market 3291 1
Apple - App Store 2890 1
Adobe Photoshop 764 1
Хост ГК - МедВедь - Медведь.Телемед - РМИС Медицинская система 59 1
МТС Нас касается - Цифровой сервис поддержки благотворительности 5 1
Короб Анна 3 2
Хачатуров Георгий 3 2
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 2
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Инди - independent 53 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1720 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Лифт в будущее - Программа развития инженерного образования в России 21 1
Образование в России 2190 1
Образование - Edutainment - Эдьютейнмент - технология обучения через развлечение 11 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 497 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 221 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 1
НКО - Некоммерческая организация 500 1
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Благотворительность - благотворительные организации - благотворительный сектор экономики - пожертвования 418 1
РАН - Российская академия наук 1870 2
РАН ФНЦ Агроэкологии - Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций и защитного лесоразведения Российской академии наук - Всероссийский НИИ агролесомелиорации 1 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 17 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 61 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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