МТС и фонд «Каждый особенный» помогают семьям с детьми с РАС через адаптационные онлайн‑проекты

На базе платформы «МТС Линк» совместно фондом «Каждый особенный» запустили инклюзивные проекты «Онлайн-сопровождение молодых людей с РАС» и «Школа активного родителя (ШАР)». Адаптационные инициативы направлены на помощь семьям, где воспитываются дети, подростки и молодые люди с расстройствами аутического спектра (РАС). Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проекты отличает комплексный подход в работе с аудиторией: молодые люди с РАС развивают в онлайн-формате навыки общения и самостоятельности, а родители получают актуальную информацию по защите прав ребенка и тренируют умения ведения переговоров с представителями госструктур, поддержки собственного психологического и эмоционального благополучия, планировании будущего.

«Одна из приоритетных социальных задач МТС как цифровой экосистемы – решение общественных запросов с помощью технологий. Наша цель – создание среды, где у каждой семьи есть удобный и равный доступ к знаниям и поддержке. И в рамках сотрудничества с фондом «Каждый особенный» нам при помощи онлайн-платформы для общения, работы и обучения «МТС Линк» удалось создать пространство с уникальным функционалом для инклюзивных групп пользователей», – сказала руководитель Центра социальных и благотворительных программ Erion (управляет активами цифровой экосистемы МТС) Ольга Юркова.

«Для нас важно, чтобы наша платформа не только повышала эффективность бизнеса, но и улучшала жизни людей. Благодаря онлайн-формату больше родителей детей с РАС могут посещать учебные программы фонда «Каждый особенный»: охват и география проекта расширяются. Участники не тратят время на дорогу до учебного центра, что дает им возможность уделять больше времени непосредственно занятиям с детьми. Инклюзивные технологии являются приоритетными и для развития продукта, они встроены в сервисы «МТС Линк»: так, ИИ-субтитры на встречах и вебинарах в «МТС Линк» помогают слабослышащим пользователям, а интеграция с программами экранного доступа – людям с нарушениями зрения», – отметила директор по маркетингу «МТС Линк» Любовь Смертина.

В программе «Онлайн-сопровождение» сейчас участвуют 20 молодых людей с РАС. Для них проводятся индивидуальные и групповые интерактивные занятия с наставниками из фонда, чтобы помочь в развитии опыта коммуникации и самостоятельности – бытовых навыках (например, оплаты коммунальных услуг или поддержания быта), общению в компаниях, обозначении и защите личных границ.

Второй проект, реализуемый при содействии МТС, «Школа активного родителя», при запуске собрал более 120 заявок на участие со всей России. Программа обучения родителей включает восемь модулей на темы защиты прав, осмысления образовательного и социального маршрута, ведения переговоров, работы с выгоранием и сохранения ресурса, развития сообществ единомышленников.

«Благодаря поддержке МТС и «МТС Линк» мы можем работать онлайн сразу в двух проектах бесплатно, вести наш новый проект Школы, который так долго ждали родители, приглашать экспертов для обсуждения наболевших вопросов. Помогаем и детям, и их родителям», – сказала руководитель фонда «Каждый особенный» Наталья Злобина.