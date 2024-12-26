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Смертина Любовь



26.12.2024 Всероссийский Дед Мороз поздравил детей с помощью платформы «МТС Линк» 1
03.07.2024 «МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля 1
19.10.2023 Webinar проводит ребрендинг и меняет название на «МТС Линк» 1
19.10.2023 МТС переименовала Webinar: компания получила название «МТС линк» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Смертина Любовь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 4
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 296 4
Google LLC 11775 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Microsoft Corporation 24625 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 57 1
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Новые облачные технологии - МойОфис 778 1
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Дягилевский фестиваль 2 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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