«МТС Линк» выступил коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля

«Вебинар Технологии», российская компания-разработчик платформы для бизнес-коммуникаций и совместной работы «МТС Линк», выступила коммуникационным партнером Дягилевского фестиваля. Разработчик предоставил фестивалю платформу для онлайн-трансляции событий.

В частности, в рамках фестиваля состоялась творческая встреча с Детским хором «Весна» имени А. С. Пономарёва и его главным хормейстером Ириной Волосовцевой. На встрече Ирина Волосовцева познакомила зрителей с хором и поделилась своим опытом работы с ним, а также провела мастер-класс. Вместе с фестивальным молодежным хором артисты «Весны» в прямом эфире поработали над хором из «Страстей по Матфею» Иоганна Себастьяна Баха. Руководил репетицией Виталий Полонский, главный хормейстер хора musicAeterna. Благодаря трансляции на платформе «МТС Линк» к встрече смогли присоединиться преподаватели и ученики музыкальных учебных заведений со всей страны.

«Платформа «МТС Линк» подходит не только для делового общения, но и для самых разных творческих задач. Например, мы два года подряд предоставляли сервис для проведения предварительного онлайн-отбора в Российский институт театрального искусства – ГИТИС. Мы рады, что наше взаимодействие с театральной средой продолжилось партнерством с таким значимым культурным событием, как Дягилевский фестиваль, и что в этом году инструменты «МТС Линк» дали возможность приобщиться к искусству большому числу людей. Уже сегодня качество звука и изображения на платформе позволяет передавать оттенки голоса и эмоций артистов, и мы продолжаем работать над нашими решениями, чтобы онлайн-участники получали еще более иммерсивный опыт», — отмечает директор по маркетингу «МТС Линк» Любовь Смертина.

Дягилевский фестиваль — крупный международный музыкальный и театральный фестиваль, который проводится в Перми ежегодно с 2003 года. Художественный руководитель — Теодор Курентзис.